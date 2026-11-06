Desde Luis de Llano hasta Roberto Palazuelos: las entrevistas más polémicas de Yordi Rosado

Las entrevistas más polémicas del canal de Yordi Rosado (Captura de pantalla)

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Las entrevistas que Yordi Rosado realiza en su canal de YouTube acumulan una lista de episodios polémicos que van desde confesiones de balaceras hasta un caso legal que sigue activo en noviembre de 2026, luego de que Luis de Llano publicara un video de disculpa que Sasha Sokol calificó de insuficiente, ya que no cumplía con lo estipulado por las autoridades.

Este 5 de noviembre, un día después de hablar del tema con Maxine Woodside, el conductor admite que la charla con Luis de Llano le dejó lecciones. “Esa fue una entrevista obviamente muy delicada”, dice el conductor.

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La confesión de Luis de Llano sobre Sasha Sokol

La entrevista más controvertida del canal ocurrió en 2022, cuando el productor Luis de Llano habló de la relación que sostuvo con la cantante de Timbiriche Sasha Sokol, quien tenía 14 años cuando él tenía 39; además de que la cantante era menor de edad, De Llano tenía una posición de poder al ser el productor de la agrupación.

Yordi Rosado se dice arrepentido de entrevista con Luis de Llano. (Infobae México)

“Yo fui quien agarró un afecto por ella, ¿qué buscaban todas las niñas? Una imagen paterna”, declara De Llano frente a cámara. La entrevista ya fue bajada por el propio Yordi Rosado.

Las palabras del productor derivaron en una denuncia de Sasha Sokol ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que declara culpable al productor tras un proceso de tres años. El tribunal le ordena cuatro medidas: no hablar de la relación, pagar una multa, tomar un curso de capacitación y ofrecer una disculpa pública.

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Sasha Sokol rechaza la disculpa de De Llano este 5 de noviembre

El caso vuelve al centro de la conversación pública esta semana. Luis de Llano difunde un video donde reconoce responsabilidad civil por daño moral y se retracta de sus expresiones de 2022, además de comprometerse a respetar la vida privada de Sasha Sokol.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La cantante responde horas después en Instagram y sostiene que el material no cumple con la disculpa pública ordenada por el tribunal. Sasha Sokol afirma que el texto judicial debía reconocer que ella tenía 14 años, que no podía consentir una relación con De Llano, que existía una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

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Yordi Rosado admite que le faltó tacto frente al micrófono

Durante la charla con Woodside, el conductor explica que un tema conocido públicamente puede involucrar aspectos sensibles que requieren cuidado en la forma de preguntar. “Aprendí mucho a tener mucha más responsabilidad frente a un micrófono”, señala Rosado.

El conductor añade que no puede controlar las respuestas de un entrevistado, aunque reconoce que debe cuidar la forma de abordar asuntos que involucren a terceros. “Yo busco que ellos compartan su vida, pero no lastimar a nadie, ni a tu entrevistado ni mucho menos a una tercera persona que esté afuera”, expresa.

En marzo de 2022, el conductor habló en su canal de YouTubecon el productor de televisión.

En una charla previa con Adela Micha, Rosado había admitido que trató el tema con superficialidad. “El tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial”, reconoció el conductor.

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Roberto Palazuelos pierde una candidatura por confesar una balacera

En 2020, el actor y empresario Roberto Palazuelos confesó en el canal de Yordi Rosado haber participado en dos enfrentamientos armados. En uno de ellos, según su relato, mueren dos personas; en otro, los disparos impactan la vivienda del conductor Juan José “Pepillo” Origel.

“Matamos a dos cabrones, todo mundo le dio a todos, todos le jalaron, no supimos quién le dio a quién, fuimos al bote”, relata Palazuelos en la entrevista. El dueño del hotel Diamante K insiste en que actuó en legítima defensa en ambos casos.

Entrevista de Roberto Palazuelos con Yordi Rosado

El hecho le costó a Roberto Palazuelos la candidatura a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, año y medio después de la publicación del video. Yordi Rosado reconoce que la revelación lo tomó por sorpresa. “¿Cómo me está contando esto tan sencillo?”, recuerda haberse preguntado.

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Otras confesiones que generan controversia en el canal de Yordi Rosado

El actor Andrés García confesó en otra entrevista haber disparado tres veces al aire en un hecho ilegal. Cuando Yordi Rosado le pregunta si había lastimado o quitado la vida a alguien, el actor responde: “Si te contesto eso te tengo que matar”.

El boxeador Julio César Chávez generó otra ola de comentarios al hablar de su cercanía con figuras del narcotráfico. Una charla con Alex Marín, autodenominado “el rey midas del porno”, y las tres mujeres con quienes mantenía una relación poliamorosa recibió críticas del movimiento Marea Verde, que acusa al programa de normalizar la explotación sexual.

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Julio César Chávez en entrevista con Yordi Rosado (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

Yordi Rosado reconoce que el impacto público de la entrevista con Luis de Llano le preocupó más que el episodio de Palazuelos. “En lo profesional, sí nos afectó (...) aquí hay dos personas con situaciones complicadas”, recordó el conductor.