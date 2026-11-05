México

Gobierno de Sheinbaum no tiene facultades para modificar el presupuesto del INE 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la ley prohíbe al Ejecutivo modificar las solicitudes presupuestales de los organismos autónomos antes de remitirlas a los legisladores

Claudia Sheinbaum con saco oscuro frente a dos micrófonos en un estrado ante un fondo ilustrado
Claudia Sheinbaum habla ante los micrófonos durante una conferencia oficial del Gobierno de México. (Presidencia)
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El gobierno de México no tiene atribuciones legales para modificar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) antes de enviarlo al Congreso de la Unión. Así lo reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina al referirse al proyecto de egresos que Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del organismo, presentó para 2027, cerca de 47 mil millones de pesos, una cifra con la que el Ejecutivo dijo no estar de acuerdo: “Nosotros no estuvimos de acuerdo. Sin embargo, nosotros no lo podemos modificar”.

Sheinbaum explicó que la ley obliga al gobierno federal a remitir a la Cámara de Diputados exactamente el presupuesto que los organismos autónomos presentan, sin posibilidad de modificarlo. Esa restricción también aplica para el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el Senado de la República y la propia Cámara Baja.

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¿Quién puede recortar el presupuesto del INE?

Sheinbaum señaló que la facultad de reducir el presupuesto del organismo electoral corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados podría ajustarlo para alinearlo con los montos aprobados en 2024, 2025 y 2026.

“Es atribución del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados particularmente, reducir el presupuesto del INE y llevarlo a un rango coherente con lo que fue el 24, el 25, el 26”, dijo la presidenta.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expone la postura del gobierno federal frente a la propuesta de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para los próximos ejercicios fiscales y recuerda las facultades de la Cámara de Diputados para su ajuste. En la transmisión se observa a la mandataria en el podio oficial junto a la bandera mexicana, acompañada por un intérprete de lengua de señas.

El gobierno federal realizó un ajuste en un rubro específico del presupuesto del INE: la partida asociada a la organización de una consulta pública en 2027. Sheinbaum justificó la medida señalando que ese ejercicio ya no se llevará a cabo porque los plazos legales para convocarlo han vencido.

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“Como no va a haber ninguna consulta pública en el 2027, porque ya pasaron los tiempos, esa parte, pues ya no se presentó”, afirmó.

Sheinbaum anticipa posibles ahorros al interior del INE

La presidenta anticipó que, dado el contexto presupuestal y los acontecimientos recientes, el instituto electoral podría identificar márgenes de ahorro en su operación interna. No precisó montos ni rubros concretos.

“Con todo lo que sabemos, muy probablemente se puedan hacer ahorros dentro del INE”, sostuvo Sheinbaum.

El 31 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados planteó reducir el presupuesto del INE de 42 mil 274.6 millones a 37 mil 275 millones de pesos para el 2027. El argumento para el recorte es la comparación con años electorales anteriores. En 2021, el INE operó con 26 mil 819 millones de pesos; en 2024, con 32 mil 767 millones. Actualizadas a precios de 2027, esas cifras equivalen a 34 mil 799.9 y 36 mil 665.5 millones, respectivamente.

Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)
Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)

Frente a esas referencias, el presupuesto proyectado para 2027 representa un incremento de 21.5 % respecto a 2021 y de 15.3 por ciento en comparación con 2024, lo que la comisión considera excesivo.

En caso de que se realizara el recorte al INE, serían redistribuidos hacia protección del medio ambiente, infraestructura educativa, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil. El monto no es definitivo: aún debe seguir su proceso legislativo antes de quedar establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

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