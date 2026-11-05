Alessandra Rojo de la Vega cuestiona difusión de acusaciones sin pruebas contra su gobierno en Cuauhtémoc

La alcaldesa presentó un análisis de 792 publicaciones difundidas durante 33 días; el ejercicio identificó 51 historias que acumularon más de 6 millones de reproducciones

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuestionó la difusión de acusaciones sin pruebas contra su administración y expuso un análisis sobre la manera en que determinados contenidos se replican y amplifican en redes sociales.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sala de Base Diana, la funcionaria presentó los resultados de una revisión de publicaciones en X, TikTok, Instagram y Facebook, mediante la cual identificó coincidencias en los mensajes, horarios de difusión y participación de distintas cuentas.

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De acuerdo con los datos expuestos por la alcaldesa, el análisis comprendió un periodo de 33 días, en el que se detectaron 51 historias diferentes que fueron replicadas en 792 publicaciones y acumularon más de 6 millones de reproducciones.

Rojo de la Vega explicó que cada registro fue revisado individualmente, considerando su fecha, hora y enlace, con el propósito de identificar cómo se originaron y difundieron los contenidos relacionados con su gobierno.

Uno de los principales hallazgos fue que apenas 10 de las 51 historias concentraron el 77 por ciento de las reproducciones totales, lo que, desde su perspectiva, muestra la concentración de la conversación digital en determinados temas.

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10 historias concentraron el 77% de las reproducciones

Entre los resultados presentados, la alcaldesa destacó que cuatro de las 10 historias con mayor alcance estuvieron relacionadas con aspectos de su imagen personal, como el calzado que utiliza o sus expresiones faciales, en lugar de abordar las acciones y resultados de su administración.

La alcaldesa presentó un análisis de 792 publicaciones difundidas durante 33 días; el ejercicio identificó 51 historias que acumularon más de 6 millones de reproducciones

Otro dato relevante fue que alrededor de 3.1 millones de reproducciones, equivalentes a cerca de la mitad del total registrado, correspondieron a historias que comenzaron con publicaciones de actores políticos o cuentas que, según la revisión presentada, no citaron fuentes para respaldar sus señalamientos.

La alcaldesa sostuvo que el objetivo de exponer estas cifras no es desacreditar las críticas ni limitar la participación de los habitantes de la demarcación, sino mostrar las diferencias entre una denuncia ciudadana y la difusión de acusaciones que, desde su perspectiva, carecen de sustento.

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En ese sentido, defendió el derecho de los vecinos a señalar problemas en sus colonias y exigir soluciones a las autoridades.

“Si una vecina o un vecino se queja porque hay basura en la calle, tiene todo el derecho a hacerlo. Nosotros escuchamos, es nuestra obligación. En este gobierno no nos molesta, al contrario, para eso estamos”, afirmó.

Acompañada por integrantes de su gabinete, Rojo de la Vega insistió en que las inconformidades ciudadanas forman parte del ejercicio democrático y representan una oportunidad para que las autoridades atiendan las necesidades de la población.

Caso de perros envenenados en el Parque España, entre los ejemplos

Como parte de la presentación, la alcaldesa expuso el caso de las publicaciones que circularon después de una denuncia por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Según la secuencia mostrada durante la conferencia, los contenidos relacionados con este asunto comenzaron con descalificaciones provenientes de actores políticos y posteriormente fueron replicados por distintas cuentas.

En este caso específico, la revisión identificó 118 publicaciones que, de acuerdo con los datos presentados, sumaron 995 vistas.

Rojo de la Vega utilizó este ejemplo para explicar cómo determinados mensajes pueden multiplicarse en distintas plataformas y generar una conversación digital a partir de señalamientos que, aseguró, no necesariamente están acompañados de pruebas o fuentes verificables.

La funcionaria señaló que el seguimiento de las publicaciones permite reconocer coincidencias en la manera en que se comparten los contenidos, así como identificar a las cuentas que participan en su difusión.

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“Lo que sí sabemos es quién publica, a qué hora, con qué palabras”, expresó durante su intervención ante los medios de comunicación.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó un análisis de 792 publicaciones difundidas en redes sociales durante 33 días, mediante el cual identificó patrones en la propagación de contenidos y acusaciones contra su gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc

Ale Rojo de la Vega defiende el derecho a cuestionar a su gobierno

La alcaldesa concluyó que la discusión no debe centrarse en su persona, sino en la importancia de garantizar que cualquier ciudadano, periodista o vecino pueda expresar sus opiniones, presentar denuncias y cuestionar el desempeño de las autoridades sin convertirse en blanco de campañas de acoso o manipulación digital.

Asimismo, reiteró que su administración no pretende impedir las críticas ni las expresiones de inconformidad, sino distinguir entre los cuestionamientos legítimos y la difusión de contenidos que, desde su punto de vista, buscan desacreditar a su gobierno.

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Los datos presentados por la alcaldesa colocan en el centro del debate el alcance de las publicaciones políticas en redes sociales y la velocidad con la que determinadas narrativas pueden reproducirse entre distintas plataformas.

Aunque el análisis expuesto identifica coincidencias en las publicaciones y sus horarios de difusión, los resultados corresponden a la revisión presentada por la propia alcaldesa y no constituyen, por sí mismos, una demostración independiente de que haya existido una campaña coordinada contra su administración.