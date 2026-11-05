Santiago Giménez encuentra nuevo rol con Porto y suma asistencia en Champions League

Santiago Gimenez tuvo una participación decisiva en la victoria 4-1 del Porto sobre Napoli en la Champions League (REUTERS)

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Santiago Gimenez fue determinante en el triunfo 4-1 del Porto ante Napoli por la Champions League 2026-2027. El delantero de la Selección Mexicana actuó como extremo derecho, una posición que solo había ocupado durante su etapa en las categorías inferiores de Cruz Azul.

El delantero mexicano ingresó de cambio al minuto 67, cuando el encuentro estaba empatado 1-1 en el Estadio do Dragao.

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Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Napoli - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 4, 2026 FC Porto's Jan Bednarek and teammates applaud fans after the match REUTERS/Rita Franca

¿Cómo fue el partido de Santiago Gimenez?

Cuatro minutos después de entrar al campo, Gimenez recibió un pase de Jan Bednarek en tres cuartos de cancha y filtró el balón para Gabri Veiga. El mediocampista definió ante la salida del arquero Alex Meret y marcó el 2-1 para los Dragones.

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Napoli - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 4, 2026 FC Porto's Hwang In-beom celebrates their fourth goal, scored by Samu Aghehowa REUTERS/Rita Franca

Porto amplió la ventaja con un remate de cabeza de Jakub Kiwior tras un tiro de esquina. Napoli buscó descontar en el tramo final, pero dejó espacios que el conjunto portugués aprovechó para sentenciar el resultado.

En otra jugada por la banda derecha, Gimenez encontró a Samu Aghehowa dentro del área. Rafa Marín cometió falta sobre el delantero, fue expulsado y el propio Samu convirtió el penal para establecer el 4-1 definitivo.

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Siguientes compromisos de Santi

Tras el 4-1 sobre Napoli, Porto suma 3 puntos en cuatro partidos de la fase de liga de la Champions League. El equipo portugués aparece en el lugar 26 de la clasificación, con diferencia de goles de -1.

Los Dragones registran una victoria y tres derrotas. Antes del triunfo ante el cuadro italiano, cayeron frente a Manchester City, Real Betis y PSV Eindhoven.

Soccer Football - Primeira Liga - Casa Pia v FC Porto - Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Portugal - September 12, 2026 FC Porto's Santiago Gimenez celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Rodrigo Antunes

El siguiente compromiso europeo del Porto será como visitante ante Feyenoord, este 24 de noviembre de 2026. Después enfrentará a Liverpool el 9 de diciembre, recibirá a Slavia Praha el 19 de enero de 2027 y cerrará la fase de liga ante LASK el 27 de enero.

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La victoria sobre Napoli mantiene al conjunto portugués en la pelea por escalar posiciones y aspirar a los sitios que dan acceso a la ronda de eliminación directa.

Santi en busca de reivindicación

El delantero mexicano afronta su tercer equipo en el Viejo Continente, después de sus pasos por el Feyenoord de Países Bajos y el Milan de Italia.

El delantero mexicano Santiago Giménez EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo

Con el club neerlandés, el Bebote tuvo una etapa goleadora en la que superó las 60 anotaciones.

Su llegada al Milan generó grandes expectativas, aunque las lesiones y la falta de adaptación afectaron su rendimiento.

Ahora, el atacante intentará recuperar con el Porto el nivel que mostró durante su etapa en el Feyenoord.