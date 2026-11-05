Qué es la negativa de pensión del IMSS y cuántas semanas cotizadas necesitas para evitarla según la ley 73 y 97

Un hombre analiza documentos de trámite junto a un sello de rechazo y el letrero de negativa de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La negativa de pensión es el documento con el que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le informa a un trabajador que, aunque ya inició su solicitud de retiro, no cumple los requisitos de ley para recibir un pago mensual de por vida. El motivo más frecuente es no reunir el número mínimo de semanas trabajadas y registradas.

Esta resolución no es un simple aviso: se trata de un acto de autoridad administrativa firmado por un funcionario del IMSS, con efectos legales inmediatos. En ella queda por escrito la causa del rechazo, dato clave para saber qué camino seguir después.

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En pocas palabras: si al momento de pedir tu pensión no tienes las semanas ni la edad que marca la ley, el IMSS no te paga una mensualidad y en su lugar te entrega una negativa. Ese documento, sin embargo, también sirve para solicitar la devolución del dinero acumulado en tu Afore.

IMSS aclara no hay cancelaciones masivas de pensiones (IMSS Campeche/Facebook)

Cuántas semanas cotizadas se piden según tu régimen

El número de semanas que te exige el IMSS depende de la fecha en que te diste de alta como trabajador por primera vez:

Ley del Seguro Social de 1973: aplica para quienes empezaron a trabajar antes del uno de julio de 1997. El mínimo exigido es de 500 semanas.

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Ley del Seguro Social de 1997: aplica para quienes se dieron de alta a partir del uno de julio de 1997. El requisito sube cada año.

Para quienes están bajo la ley de 1997, el número de semanas necesarias crece de forma escalonada hasta llegar a mil semanas en el año 2031. Así va el calendario de incrementos:

Año 2024: 825 semanas

Año 2025: 850 semanas

Año 2026: 875 semanas

Año 2027: 900 semanas

Año 2028: 925 semanas

Año 2029: 950 semanas

Año 2030: 975 semanas

Año 2031: mil semanas

El aumento responde a lo que marca el Artículo Cuarto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, que fijó un alza de 25 semanas cada año hasta llegar al tope final.

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Otros motivos que llevan al rechazo del trámite

También puede haber rechazo si la persona no cumple con la edad mínima: 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada y 65 años para la de vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semanas incompletas no son la única razón por la que el IMSS puede negar una pensión. El asesor en seguridad social Rolando Talamantes señala otros dos factores críticos.

El primero es la pérdida de la conservación de derechos: es el periodo de gracia que tienes para pensionarte después de darte de baja con tu patrón, y equivale a la cuarta parte del tiempo total que cotizaste. Si dejas pasar demasiado tiempo sin volver a trabajar de forma registrada, ese derecho se congela.

El segundo son las inconsistencias administrativas, como la duplicidad del CURP o errores en el RFC o en el nombre registrado en el acta de nacimiento frente al expediente del IMSS.

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También puede haber rechazo si la persona no cumple con la edad mínima: 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada y 65 años para la de vejez. Y si el trabajador sigue dado de alta en el régimen obligatorio al momento de solicitar el trámite, el sistema tampoco recibe la petición.

Pasos para revisar y corregir una negativa

Si ya recibiste el dictamen negativo del IMSS, estos son los pasos que marca el propio instituto para continuar con tu caso:

Pide y guarda el documento donde el IMSS explique por escrito la causa exacta de la negativa. Solicita una aclaración de semanas cotizadas ante el instituto para revisar si el historial de tus patrones anteriores está completo. Verifica que tus salarios registrados y tus datos personales (CURP, RFC, nombre, fecha de nacimiento) sean correctos. Si detectas periodos de trabajo que no aparecen, reúne pruebas como recibos de nómina, contratos o constancias laborales para acreditarlos. Si tu meta sigue siendo la mensualidad, puedes volver a trabajar de forma registrada para sumar las semanas faltantes. Otra alternativa es inscribirte a la Modalidad 40, un esquema de continuación voluntaria que te permite seguir cotizando por tu cuenta y así completar tu historial. Si decides no seguir cotizando, puedes acudir a tu Afore para pedir el retiro total de los recursos acumulados en tu cuenta individual, trámite que se gestiona a través del portal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Cómo revisar tus semanas antes de llegar a la negativa

Los especialistas recomiendan hacer esta revisión al menos un par de años antes de cumplir los 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera más efectiva de no toparte con una negativa es revisar tu situación con anticipación, lo que te permite corregir inconsistencias o completar semanas antes de pedir el trámite. Estos son los hábitos recomendados:

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1. Descarga tu constancia de semanas cotizadas desde el portal del IMSS al menos una vez al año.

2. Confirma en qué Afore está tu dinero y que tenga tus datos de contacto actualizados.

3. Acude a tu Afore para actualizar tu expediente de identificación: huellas, fotografía y beneficiarios. Sin este paso, ningún trámite de retiro avanza.

4. Revisa los tableros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sobre el rendimiento de tu administradora. Si tu Afore ofrece ganancias bajas, puedes evaluar cambiarte a una con mejor desempeño.

5. Guarda tus recibos de nómina y las altas patronales de cada empleo donde hayas trabajado, pues te sirven para aclarar cualquier diferencia en tu historial laboral.

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Los especialistas recomiendan hacer esta revisión al menos un par de años antes de cumplir los 60, de modo que haya tiempo suficiente para completar semanas o corregir errores si el reporte del IMSS no coincide con tu historial real de trabajo.

Alternativas para completar las semanas que te faltan

Cada una de estas rutas depende de tu régimen de cotización y de tu situación particular, por lo que conviene revisarlas antes de decidir cuál te conviene seguir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu meta es conseguir la mensualidad y no solo recuperar tu ahorro, existen varias rutas para sumar las semanas que te faltan antes de volver a solicitar tu pensión:

Reincorporarte al trabajo formal: volver a emplearte bajo un patrón que te registre ante el IMSS te permite seguir acumulando semanas de cotización de forma normal, además de recuperar la vigencia de tus derechos si esta se había perdido.

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Otra alternativa es inscribirte a la Modalidad 40, esquema de continuación voluntaria que te permite seguir cotizando por tu cuenta y así completar tu historial. Desde el 22 de octubre de 2026, el IMSS limitó el salario con el que puedes darte de alta: solo puedes tomar como referencia tu último salario registrado más una UMA (117.31 pesos diarios en 2026), y la inscripción ya no admite pagos retroactivos. El trámite, además, debe hacerse de forma digital.

Evaluar la pensión garantizada: si tras la negativa no reúnes las semanas suficientes bajo la Ley de 1997, puedes revisar si cumples las condiciones para acceder a este beneficio, que funciona como una alternativa a la pensión tradicional.

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Explorar la cesantía o vejez anticipada: cuando el obstáculo es no alcanzar exactamente la edad o las semanas exigidas para el esquema estándar, estas modalidades pueden aplicarse con requisitos distintos y aun así garantizarte un ingreso mensual.

Cada una de estas rutas depende de tu régimen de cotización y de tu situación particular, por lo que conviene revisarlas antes de decidir cuál te conviene seguir.