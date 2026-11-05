México

Trabajadora de preparatoria en Texas arremete contra alumnos por usar expresiones mexicanas: : “Siempre dicen güey”

Una exestudiante de Coronado High School denunció actitudes discriminatorias por parte de una empleada, quien supuestamente descalificó su manera de hablar

Una estudiante denunció que una empleada de Coronado High School cuestionó el uso de la palabra “wey” y relacionó la expresión con Ciudad Juárez. La publicación dividió opiniones entre los usuarios.

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Una denuncia por presuntos comentarios discriminatorios contra habitantes de Ciudad Juárez volvió a generar controversia en redes sociales, luego de que una joven compartiera en TikTok un video en el que señala a una empleada de Coronado High School, ubicada en El Paso, Texas, por cuestionar la manera de hablar de un grupo de estudiantes.

La grabación ha superado las 100 mil reproducciones y provocó una discusión entre usuarios de ambos lados de la frontera, quienes debatieron sobre el trato que reciben las personas de origen mexicano en espacios educativos de Estados Unidos.

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En el material, la denunciante relata que la trabajadora escolar se acercó a un grupo de alumnos mientras mantenían una conversación y les llamó la atención por utilizar la expresión coloquial “wey”, una palabra ampliamente utilizada en México como parte del lenguaje cotidiano.

De acuerdo con su testimonio, la empleada habría dirigido un comentario hacia ella al señalar: “seguramente eres de Juárez”, expresión que la joven interpretó como una descalificación relacionada con su origen y su forma de hablar.

(Captura de pantalla)
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La trabajadora presuntamente justificó su postura al asegurar que quienes nacieron o viven en El Paso no se expresarían de esa manera, lo que generó molestia en la estudiante, quien consideró que el señalamiento tenía un trasfondo discriminatorio.

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Video divide opiniones en redes sociales

La publicación provocó reacciones encontradas entre los internautas. Algunos usuarios respaldaron a la joven y cuestionaron que una integrante del personal educativo recurriera a comentarios relacionados con la procedencia de los estudiantes para reprenderlos.

Otros consideraron que, aunque la intervención pudo resultar incómoda o fuera de lugar, no necesariamente existió una intención racista detrás de las palabras de la empleada.

(Captura de pantalla)
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Pese a las diferencias de opinión, el caso volvió a poner sobre la mesa las experiencias de discriminación que pueden enfrentar las comunidades mexicanas en la zona fronteriza, donde la convivencia entre ambas culturas forma parte de la vida cotidiana.

Denuncia que la empleada continúa trabajando en la institución

Aunque el video corresponde a un episodio ocurrido hace aproximadamente tres o cuatro años, la joven explicó que decidió compartirlo recientemente debido a mensajes que recibió de personas vinculadas con la preparatoria.

En su publicación, la exestudiante señaló que algunos alumnos actuales le habrían comentado que la trabajadora continúa desempeñándose en el mismo plantel y que presuntamente mantiene actitudes similares hacia personas originarias de Ciudad Juárez.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sí, este video es de hace 3 o 4 años. Lo encontré recientemente y decidí publicarlo porque personas que aún asisten a Coronado me han dicho que esta señora sigue siendo irrespetuosa y racista hacia la gente de Juárez”, expresó la joven en TikTok.

La denunciante también sostuvo que la empleada tendría comportamientos hostiles hacia padres de familia que no dominan el inglés, situación que, desde su perspectiva, reflejaría una conducta reiterada y no un incidente aislado.

Asimismo, cuestionó que este tipo de señalamientos presuntamente no hayan recibido atención suficiente por parte de las autoridades educativas correspondientes.

Sin postura oficial de las autoridades escolares

Hasta el momento, el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD, por sus siglas en inglés), así como la administración de Coronado High School, no han dado a conocer una respuesta pública sobre las acusaciones difundidas en redes sociales.

Tampoco se ha informado sobre la apertura de una investigación o alguna medida relacionada con los señalamientos realizados por la exestudiante.

Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales y mantiene vigente una conversación sobre el respeto, la identidad cultural y el trato hacia la comunidad mexicana en instituciones educativas de Estados Unidos.

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