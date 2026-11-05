Clan Oseguera Cervantes: quiénes son los hermanos de El Mencho y qué pasó con ellos tras la muerte del líder del CJNG

Una ilustración reúne a Nemesio Oseguera Cervantes junto a sus hermanos Antonio y Abraham frente a tres siluetas que representan a otros familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cinco nacieron en el mismo caserío rural de Aguililla, Michoacán, hijos de un jornalero que un día dejó de regresar. En 2026, después de que su hermano menor fundara uno de los cárteles más poderosos del mundo y muriera abatido por el Ejército Mexicano, el camino que tomó cada uno de ellos no podría ser más distinto.

Antonio, Abraham, Marín, Juan y Miguel Oseguera Cervantes son los cinco hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuyo nombre real es Rubén y fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Dos de los hermanos enfrentan procesos en cortes federales. Uno construyó una vida documentada en California. Los otros dos llevan más de una década apareciendo en informes de inteligencia sin que ninguna autoridad haya presentado un cargo formal contra ellos.

El Mencho murió abatido por el Ejército Mexicano en febrero de 2026

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

“El Mencho” nunca fue capturado por las autoridades mexicanas. Durante más de una década fue el hombre más buscado del país: fundador del CJNG, señalado por la DEA como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo y con una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que llevara a su detención. Ninguna pista fue suficiente.

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Sin embargo, su suerte cambió el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales lo localizaron en el municipio de Tapalpa, Jalisco, bastión histórico del cártel. En el enfrentamiento, Oseguera Cervantes murió. Tenía 59 años.

Su muerte desató una ola de violencia en Jalisco y abrió una disputa por el control de la organización que fundó. El liderazgo del CJNG recayó en Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia, la esposa del capo.

La muerte del líder tuvo un efecto directo en al menos uno de los procesos judiciales de sus hermanos. La defensa de Antonio Oseguera Cervantes la citó ante la jueza Beryl A. Howell como argumento para pedir una pena reducida: sin El Mencho, escribió el abogado Frank Pérez, “la conexión de Antonio con la organización murió con él”.

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El riesgo de que un hombre de casi 70 años y con enfermedades crónicas progresivas retome el narcotráfico organizado tras su eventual deportación, argumentó la defensa, “es nulo”.

“Tony Montana” enfrenta entre 20 y 30 años de prisión en Estados Unidos

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “Tony Montana”, es el tercero de los seis hijos de la familia Oseguera Cervantes. Nació en 1958. A los 16 años viajó a buscar a su padre cerca de Los Ángeles y después se instaló en San Francisco, donde pasó casi dos décadas trabajando en restaurantes del distrito de North Beach: lavaplatos, cocinero, mesero, cantinero.

Según el memorándum de sentencia de su defensa, presentado el 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Columbia, fue en esos años cuando desarrolló una adicción al alcohol y a la cocaína que lo llevó a vender droga para costear su propio consumo.

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En noviembre de 1996 fue arrestado como uno de cuatro acusados en una conspiración federal de distribución de heroína. Cumplió poco más de cinco años en el Buró Federal de Prisiones y en 2001 fue deportado a México. Perdió su residencia permanente, su matrimonio y la posibilidad de ver crecer a sus dos hijas, que se quedaron en Estados Unidos y hoy trabajan como asistente administrativa y asistente de enseñanza para niños con necesidades especiales, según el mismo documento de la defensa.

Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial

De regreso en Michoacán, se instaló en Apatzingán y después en Uruapan. Trabajó en un almacén de materiales de construcción y como comerciante de agave. Para entonces, sus hermanos menores Juan y Nemesio ya operaban en el narcotráfico mexicano. Según el memorándum del Departamento de Justicia, Tony Montana ingresó al Cártel del Milenio en 2002, bajo los alias “Chucho”, “Toño”, “El 4” y “Joel Mora Garibay”.

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Cuando ese grupo desapareció alrededor de 2010 tras el arresto de los hermanos Nava Valencia, su hermano Nemesio fundó el CJNG con los remanentes de esa organización.

Dentro del CJNG, Antonio supervisó laboratorios de metanfetamina en Jalisco, coordinó el envío de cocaína obtenida por Los Cuinis —la familia política de El Mencho— y gestionó el lavado de dinero a través de casas de cambio en México, de acuerdo con evidencia de la DEA que incluye cientos de mensajes de BlackBerry interceptados y testimonios de colaboradores.

La defensa, en cambio, lo describió ante la jueza Beryl A. Howell como un hombre subordinado, cuya participación fue “en gran medida situacional” y derivada principalmente de ser el hermano de El Mencho, no de una posición de mando propio.

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Solicitud de sentencia del gobierno de EEUU. Crédito: X - @AngelenHD

En México fue detenido por primera vez en diciembre de 2015 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y puesto a disposición de la SEIDO. Volvió a ser capturado el 20 de diciembre de 2022 en el mismo municipio, en un operativo donde se aseguraron seis armas cortas, una larga, dos vehículos y nueve cargadores. El 27 de febrero de 2025 fue trasladado a territorio estadounidense. El 31 de julio de 2026 se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de Columbia de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, y de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos.

El Departamento de Justicia solicitó a la jueza Howell 30 años de prisión —360 meses—, cinco años de libertad supervisada y una cuota especial obligatoria de 200 dólares. La cifra quedó por debajo del rango que marcan las Directrices de Sentencia de Estados Unidos, que contemplarían cadena perpetua, en consideración a la edad y las condiciones de salud del acusado. De imponerse, la condena estaría en prisión hasta el año 2055.

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La defensa, encabezada por el abogado Frank Pérez —quien también representó a Ismael “El Mayo” Zambada—, pidió 20 años y argumentó que su cliente “casi” no tiene posibilidades de sobrevivir una condena de 30 años. El propio Antonio envió una carta personal al tribunal. “Estoy profundamente arrepentido por mis acciones y por el daño que causaron”, escribió. Más adelante añadió: “Pronto cumpliré 70 años y padezco varias condiciones médicas crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia”.

Abraham “Don Rodo” pelea su proceso desde el Altiplano sin que haya orden de extradición

Foto: SSPC

Abraham Oseguera Cervantes es el hermano mayor del clan. Su historia judicial tiene más de tres décadas y dos países. En los años noventa fue detenido en San Francisco, California, junto con Nemesio, por vender cinco onzas de heroína a agentes encubiertos de la DEA. Cumplió diez años de prisión en Estados Unidos y regresó a México. En 2013 enfrentó una acusación de homicidio en Michoacán que prescribió y cuyo expediente fue desechado.

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Las autoridades federales lo identifican como operador financiero del CJNG: encargado de lavar dinero a través de la compra de ranchos, terrenos y propiedades en Jalisco con apoyo de notarios públicos en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El analista de seguridad David Saucedo dijo a la agencia AP que Abraham no tenía un perfil violento, sino que realizaba “actividades administrativas al interior del cártel” y controlaba algunas rutas de trasiego hacia Estados Unidos.

Su proceso judicial reciente ha sido una sucesión de detenciones, liberaciones y recursos legales. La Guardia Nacional lo capturó por primera vez el 21 de abril de 2024 en el fraccionamiento Hacienda Real, en Autlán de Navarro, Jalisco. Nueve días después, un juez federal ordenó su liberación al considerar inverosímil la versión oficial: las pruebas señalaban que Abraham, por su edad, no podría haber cargado el equipo bélico que le imputaban, y no se encontraron huellas ni en las armas ni en las dosis de droga. La liberación del hermano de El Mencho desató una fuerte controversia. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cargó contra el juez que autorizó la decisión y la calificó de “asunto de Estado”.

'Don Rodo' quedó en libertad poco más de una semana después de su captura. (Gobierno de México | Captura de pantalla)

Abraham fue recapturado el 27 de febrero de 2025, un año antes de que abatieran a El Mencho, en la comunidad de Atarjeas de Covarrubias, municipio de Tonaya, Jalisco, en un operativo de vigilancia e inteligencia coordinado. La fecha coincidió con la liberación de Rosalinda González, esposa de El Mencho.

Quedó recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, procesado por delitos contra la salud —posesión de metanfetamina con fines de venta— y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El 15 de junio de 2026 se conoció que había obtenido un amparo contra su vinculación a proceso por el cargo de posesión de armas. Un día después, la Fiscalía General de la República impugnó la resolución. El fallo no decretó su liberación —Abraham permanece en el Altiplano— pero ordenó que se emita una nueva resolución que justifique con mayor precisión los cargos armados. El caso está ahora en manos de un Tribunal Colegiado.

En julio de 2025, un juez de distrito negó un amparo que buscaba frenar una presunta extradición a Estados Unidos, pero lo hizo porque la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que no existe ninguna orden para trasladarlo al país vecino.

Marín, el hermano que eligió una taquería en California

Taquería El Toro en Hemet, el negocio de uno de los hermanos de El Mencho, que aparentemente vive alejado de la vida criminal. (Instagram)

A unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles, en la ciudad de San Jacinto, vive el hermano de El Mencho del que menos se habla en los expedientes judiciales. Marín Oseguera Cervantes llegó a Estados Unidos a los 15 años. Se instaló en la región de Inland Empire, en el condado de Riverside, formó una familia y trabajó como instalador de mesas de granito. Su esposa, Azucena, se empleó como niñera.

En junio de 2013, Marín se declaró en bancarrota ante un tribunal de California. El expediente consignaba una deuda de 117,000 dólares distribuida en 13 tarjetas de crédito, dos autos y facturas médicas, y apenas 38 dólares en efectivo. Tres años después, en el verano de 2016, él y su esposa inauguraron Taquería El Toro en Hemet, sobre la avenida Florida, con un menú de tacos de asada y carnitas al estilo michoacano, birria, menudo y burritos.

El negocio fue registrado en marzo de 2016 ante las autoridades del condado de Riverside. Desde 2022 figura a nombre de una entidad llamada Jacoba Inc., aunque conserva el nombre, el diseño y el letrero con la imagen de un toro bravo. Su permiso tiene vigencia hasta diciembre de 2027.

La vivienda de la familia en San Jacinto, construida en 2005, tiene cinco recámaras, cuatro baños y 3,100 pies cuadrados. Zillow la valora en más de 547,000 dólares. El domicilio llegó a servir como referencia para trámites migratorios y legales de sus sobrinas Jessica Johanna y Laisha Michelle, hijas de El Mencho.

Pese a esos vínculos familiares, Azucena Oseguera aseguró a El País que su marido no ha tenido relación alguna con las actividades de su hermano. “Él es muy aparte de lo que es su hermano”, afirmó. “Todos trabajamos. Llevamos una vida de que no queremos publicidad”.

Juan y Miguel: los fantasmas en los expedientes

De los otros dos hermanos de El Mencho sólo se sabe de su nombre en expedientes.

Los otros dos hermanos de El Mencho son los más oscuros del expediente familiar. Juan y Miguel Oseguera Cervantes aparecen mencionados en informes de inteligencia mexicanos desde 2015, cuando Reforma tuvo acceso a un documento que señalaba que al menos cuatro de los hermanos de Nemesio vivían o habían vivido en California.

El gobierno federal mexicano los señala como involucrados en el CJNG, pero hasta ahora se desconoce si tienen cargos formales u órdenes de aprehensión vigentes.

De Juan existe el antecedente de una acusación penal por despojo de un inmueble en Michoacán. El expediente fue desechado a su favor. De Miguel no existe ningún hecho documentado en fuentes oficiales o periodísticas más allá de su nombre en esos listados de 2015.

Once años después de la primera mención pública, ninguno de los dos ha sido detenido, acusado formalmente ni vinculado a un proceso judicial en México ni en Estados Unidos.