Alcaldesa de Acapulco defiende a Guadalupe Taddei por videos sobre presunta corrupción en el INE: “Podrían ser IA”

Abelina López defiende a la expresidenta del INE y señala que los videos podrían haber sido manipulados con inteligencia artificial.

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La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, defendió a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los videos y audios difundidos en los que aparece junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo, en conversaciones relacionadas con contratos y presuntos repartos de ganancias.

La presidenta municipal, militante de Morena, cuestionó la autenticidad de las grabaciones y señaló que podrían haber sido generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial (IA).

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También sostuvo que no puede dar por ciertos señalamientos que no estén respaldados por documentación legal.

“Yo no puedo darle crédito a algo que no esté legalmente documentado”, declaró al ser cuestionada sobre las imágenes que involucran a la exconsejera presidenta del INE.

Abelina López cuestiona los videos que involucran a Guadalupe Taddei

Durante un encuentro con medios de comunicación, López Rodríguez fue interrogada sobre las acusaciones de presunta corrupción relacionadas con la gestión de Taddei en el organismo electoral.

Abelina López cuestiona la autenticidad de los videos que involucran a Guadalupe Taddei.

La alcaldesa respondió que era necesario esperar los resultados de las investigaciones y las revisiones de las autoridades competentes antes de emitir una conclusión sobre los hechos.

En ese sentido, hizo referencia a la renuncia de Taddei y consideró positivo que hubiera dejado el cargo para permitir que se investigara su actuación.

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“Qué bueno que ella dio el paso y que ya con datos reales entonces se podrá decir: la regó, no la regó”, expresó.

Sin embargo, cuando los reporteros le mencionaron una de las grabaciones en las que presuntamente se escucha hablar sobre la distribución de cantidades de dinero entre los participantes, López Rodríguez insistió en que los materiales podrían no ser auténticos.

“A veces con la inteligencia artificial se puede inventar, como a mí me hacían. Entonces, yo no puedo darle crédito a algo que no esté legalmente documentado”, reiteró.

¿Qué muestran los videos sobre la presunta corrupción en el INE?

Las declaraciones de la alcaldesa ocurren después de que se difundieran nuevas grabaciones sobre la relación entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de materiales y servicios electorales.

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Los videos difundidos exhiben conversaciones en las que un proveedor del INE habla con Guadalupe Taddei sobre la distribución de ganancias relacionadas con contratos electorales. Crédito: X / @INEMexico

Los materiales, difundidos principalmente por Latinus, muestran encuentros privados, viajes y conversaciones relacionadas con contratos del instituto.

Uno de los videos más recientes contiene un diálogo en el que Hernández Casillas habla con Taddei sobre porcentajes de ganancias vinculados con servicios relacionados con la credencial para votar.

Durante la conversación, el empresario menciona que, después de descontar los gastos, quedarían alrededor de 48 millones de dólares y plantea una distribución de 70% para otro empresario, identificado como Ramón, y 30% para ellos.

En el mismo intercambio realiza cálculos y menciona una cantidad cercana a los 15 millones de dólares.

Entre los episodios que también han sido difundidos se encuentran:

Una reunión entre Taddei y Hernández Casillas, realizada el 15 de septiembre , en la que el empresario aparece brindando.

Imágenes del proveedor junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei , hijo de la exfuncionaria, durante un viaje a París .

Videos en los que Hernández Casillas graba a Taddei en un inmueble de su propiedad, ubicado en Jardines del Pedregal, Ciudad de México .

Conversaciones relacionadas con los ingresos derivados de servicios tecnológicos y códigos QR de la credencial para votar.

Una de las grabaciones muestra al empresario explicar cómo se repartirían los ingresos obtenidos por servicios tecnológicos de la credencial electoral. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Sheinbaum pide investigaciones y se desmarca del caso Taddei

En medio de las revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

La mandataria también ha buscado establecer distancia entre Morena y la trayectoria de Taddei en el sistema electoral.

El 3 de noviembre señaló que la llegada de la sonorense al organismo electoral de su estado ocurrió durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.

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Sheinbaum ha respaldado las auditorías y señaló que, si se encuentran elementos de posibles delitos, los casos deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Para las faltas administrativas, mencionó la intervención del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Mexico's President Claudia Sheinbaum holds her morning news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, October 26, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

INE reporta 30 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei

Por su parte, el INE informó que continúa la revisión de la Junta General Ejecutiva, los cargos de primer nivel y las relaciones funcionales y procesos de contratación que pudieran estar relacionados con la información difundida recientemente.

El análisis está a cargo de las diez consejerías electorales y, de acuerdo con el instituto, se desarrolla de manera colegiada y conforme a la normatividad aplicable.

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Al corte del lunes, el organismo reportó 30 bajas por renuncia. Entre ellas se encuentran 17 personas que trabajaban en la oficina de la expresidenta, incluido su entonces jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

También se registraron salidas en áreas directivas, administrativas y operativas, entre ellas las correspondientes a las direcciones de Servicios de Informática, Igualdad de Género y No Discriminación, y Comunicación Social.

La revisión también contempla personal de Recursos Materiales, la Secretaría Ejecutiva y distintas áreas relacionadas con la administración y los procesos electorales.

Mientras avanzan estas evaluaciones, las declaraciones de Abelina López colocan nuevamente en la discusión pública la autenticidad de las grabaciones y los señalamientos contra la anterior administración del INE.

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La alcaldesa insistió en que serán las investigaciones y la documentación oficial las que permitan establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades.