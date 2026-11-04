México

Cómo llegar al Megacentro de Vacunación de la UNAM

Allí se administrarán vacunas contra COVID, influenza, neumococo y sarampión de manera gratuita

Fachada del Estadio Olímpico Universitario con un mural en relieve, banderas en la cornisa y patrullas estacionadas al pie de la rampa
El Estadio Olímpico Universitario será la sede del Megacentro de vacunación de este 2026. ( Karol Torres / EMX imageStudio Sport)
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Las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donaron las vacunas para llevar a cabo el Megacentro de Vacunación de la UNAM de este 2026.

El sector salud aportará además las jeringas, mientras que personal de enfermería y pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia aplicarán las dosis.

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El Megacentro de Vacunación funcionará del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

Allí se administrarán vacunas contra COVID, influenza, neumococo —destinada a mayores de 60 años— y sarampión, que mantiene una alta incidencia en México. Habrá 25.000 biológicos disponibles para cada enfermedad.

UNAM aplicará vacunas gratuitas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
UNAM aplicará vacunas gratuitas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cómo llegar al Megacentro de Vacunación de la UNAM 2026

El Megacentro de Vacunación de la UNAM se instala en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Rutas para llegar

  • Metrobús Línea 1: baja en Ciudad Universitaria o Doctor Gálvez. Desde ahí puedes caminar hacia el Estadio Olímpico Universitario o tomar una ruta interna del Pumabús.
  • Metro Línea 3: llega a la terminal Universidad. En CU, toma el Pumabús, rutas 1 u 8, y baja cerca del estadio.
  • Auto o taxi de aplicación: entra por los accesos señalizados del circuito universitario; el punto de descenso se ubica cerca del Estacionamiento 3.

La jornada está programada del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026, de 9:00 a 14:00 horas.

La UNAM prevé bloques de atención a las 9:00 y 11:00 horas, además de una fila para personas sin registro previo. Conviene llevar identificación y la Cartilla Nacional de Salud.

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Cartel con la caricatura de una jeringa con capa, la vista de un estadio al fondo, un código de respuesta rápida y textos sobre vacunas
Un cartel del sector salud y la UNAM anuncia una jornada de vacunación contra diversas enfermedades en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. (UNAM)

Cuáles son las vacunas que se aplicarán en el Megacentro de vacunación de la UNAM y los riesgos de contraerlas

En el Megacentro de Vacunación de la UNAM se contemplan dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión-rubéola (SR). La plataforma de la UNAM indica estos criterios: influenza y COVID-19 para mayores de 6 meses; neumococo para mayores de 60 años que no la hayan recibido en los últimos 2 años; y SR para menores de 50 años que no la hayan recibido en los últimos 5 años.

Influenza

La influenza puede causar fiebre súbita, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar intenso. Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, puede derivar en neumonía, sepsis o empeoramiento de enfermedades crónicas.

El riesgo de enfermedad grave aumenta en personas adultas mayores, niñas y niños pequeños, embarazadas, personas inmunosuprimidas y quienes viven con padecimientos cardiacos, pulmonares, renales, metabólicos o neurológicos.

COVID-19

COVID-19 puede ir desde síntomas leves hasta insuficiencia respiratoria, coágulos, sepsis, daño en corazón, hígado o riñones, y muerte. Las personas mayores, quienes tienen enfermedades previas y quienes no cuentan con inmunidad previa enfrentan mayor riesgo de complicaciones.

También existe la posibilidad de desarrollar condición post-COVID o COVID prolongado, con fatiga, falta de aire, dolor, problemas de concentración u otras molestias que persisten después de la infección.

Neumococo

El neumococo es una bacteria que puede ocasionar neumonía, infección en la sangre —bacteriemia o sepsis— y meningitis. Esta última puede dejar secuelas neurológicas y tener una alta letalidad.

El riesgo aumenta especialmente en personas de 60 años o más, niñas y niños pequeños, personas con defensas bajas y quienes padecen enfermedades crónicas. La neumonía neumocócica también puede complicar cuadros de influenza o sarampión.

Varias partículas virales esféricas de tono grisáceo con estructuras proteicas en la superficie sobre un fondo oscuro desenfocado.
Una representación científica ilustra la composición estructural del virus de la influenza aviar altamente patógena a escala microscópica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarampión y rubéola

La vacuna SR protege contra dos enfermedades:

  • Sarampión: es muy contagioso y puede provocar neumonía, diarrea con deshidratación, infecciones de oído, encefalitis, ceguera y muerte. El peligro de complicaciones es mayor en menores de 5 años, adultos mayores de 30 años, personas con inmunosupresión y embarazadas.
  • Rubéola: suele ser leve en niñas, niños y adultos, con fiebre, erupción y ganglios inflamados. Su principal riesgo es durante el embarazo: puede causar pérdida gestacional, muerte fetal o síndrome de rubéola congénita, con defectos cardiacos, alteraciones auditivas, oculares y del desarrollo en el bebé.

Antes de vacunarte, informa al personal si tienes antecedentes de alergia grave a vacunas, estás embarazada, tienes inmunosupresión o sigues un tratamiento que afecte tus defensas. La valoración final corresponde al personal de salud en el módulo.

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