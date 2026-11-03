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Anthony Gordon vuelve a recordar el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca y aclara lo que pasó con Aguirre

Gordon destacó la presión de una eliminatoria mundialista y la altitud de la Ciudad de México

Anthony Gordon, una de las figuras en la victoria de Inglaterra sobre México durante los Octavos de Final del Mundial 2026, recordó aquel duelo como el mejor partido de su carrera (Europa Press)
Anthony Gordon, una de las figuras en la victoria de Inglaterra sobre México durante los Octavos de Final del Mundial 2026, recordó aquel duelo como el mejor partido de su carrera (Europa Press)
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Anthony Gordon, una de las figuras en la victoria de Inglaterra sobre México durante los Octavos de Final del Mundial 2026, recordó aquel duelo como el mejor partido de su carrera. El encuentro se disputó el 5 de julio en el Estadio Banorte y terminó con triunfo inglés por 3-2.

El atacante del Barcelona habló el pasado 2 de noviembre, en la conferencia previa al partido ante Aston Villa en la Champions League. Gordon destacó la presión de una eliminatoria mundialista, la altitud de la Ciudad de México y el ruido de la afición mexicana como factores que marcaron aquella noche.

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Foto de archivo de Jorge Sánchez (2) disputando el balón con Anthony Gordon durante el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Paul Childs
Foto de archivo de Jorge Sánchez (2) disputando el balón con Anthony Gordon durante el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Paul Childs

“Para mí sigue siendo el mejor partido que he jugado en mi vida. El contexto, la presión, la emoción, la altitud, el ruido que se escuchaba… me lo llevo para siempre”, declaró el futbolista inglés.

Gordon también recordó el intercambio de palabras que tuvo con Javier Aguirre durante el partido. La escena se volvió viral debido a que ambos sonrieron en medio de la tensión del encuentro. El jugador aseguró que no interpretó el momento como una ofensa, sino como una broma surgida durante el juego.

Contexto del partido

México e Inglaterra se enfrentaron el 5 de julio de 2026 por un lugar en los Cuartos de Final del Mundial. El Tricolor llegó al partido con el respaldo de su afición en la Ciudad de México, en un estadio que reunió a miles de seguidores para una de las eliminatorias más esperadas del torneo.

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El partido terminó 3-2 a favor de Inglaterra. El resultado dejó fuera a México, que era uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. La eliminación generó una reacción inmediata entre los aficionados, que habían convertido el duelo en una cita de alta exigencia para el cuadro europeo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Djed Spence de Inglaterra en acción con Santiago Giménez y Guillermo Martínez de México. REUTERS/Daniel Becerril
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Djed Spence de Inglaterra en acción con Santiago Giménez y Guillermo Martínez de México. REUTERS/Daniel Becerril

Inglaterra jugó parte del segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54. La inferioridad numérica elevó la tensión del encuentro y obligó al conjunto inglés a modificar su postura dentro de la cancha.

Anthony Gordon fue determinante en ese tramo. El extremo provocó un penalti cuando Inglaterra ya jugaba con 10 futbolistas y Harry Kane convirtió la oportunidad. Esa acción se volvió uno de los episodios centrales de una victoria que Gordon describe como inolvidable por la dificultad y el ambiente.

La conexión entre Gordon, México y Javier Aguirre

Más allá del resultado, Gordon conserva una imagen favorable de la experiencia que vivió en México. El futbolista destacó el volumen de la afición durante el Himno Nacional y señaló que no había escuchado un ruido similar en otro estadio.

El inglés explicó que el ambiente, la altitud y la presión de disputar un partido de eliminación directa dieron una dimensión distinta al encuentro. Sus declaraciones muestran que, pese a que Inglaterra avanzó a los Cuartos de Final, el equipo reconoció la exigencia que representó enfrentar a México como local.

La conexión más visible surgió entre Gordon y Javier Aguirre. Durante una pausa del partido, las cámaras captaron al entonces técnico de México mientras dirigía una expresión en inglés al jugador. Gordon respondió con una sonrisa y el momento se volvió viral en redes sociales.

El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Meses después, Gordon sostuvo que la interacción fue divertida y sin mala intención. Incluso dijo que firmaría una fotografía del momento si Aguirre se lo pide. Ambos podrían reencontrarse el 31 de enero de 2027, cuando Barcelona reciba al Valencia en LaLiga.

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