México

Video de Galilea Montijo llorando vuelve a viralizarse tras detención de Inés Gómez Mont

La grabación resurge luego de que la FGR confirmara la entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont

Galilea Montijo rompió el silencio en 2021 para desmentir vínculos con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. (@graysmargut)

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Un video de Galilea Montijo publicado en 2021 vuelve a circular en redes sociales esta semana, luego de la detención de Inés Gómez Mont en Florida. En la grabación, la conductora de Hoy negó entre lágrimas cualquier “relación indebida” con la familia de la expresentadora y pidió que cesaran los ataques en su contra.

En el video publicado originalmente el 29 de noviembre de 2021, Montijo aparece visiblemente afectada frente a cámara. “Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años”, dijo la conductora entre lágrimas.

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La grabación surgió después de que la vincularan sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel que lleva su apellido, y de que circularan versiones sobre negocios irregulares con Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”, afirmó Montijo en el clip.

La conductora describió el desgaste acumulado por señalamientos previos. “Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida”, expresó en el video, visiblemente quebrada.

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Inés Gómez Mont, Galilea Montijo
La conductora pidió en 2021 que pararan los ataques en su contra tras ser vinculada con la familia de Inés Gómez Mont. (Foto: Ig/@inesgomezmont)

Montijo también desmintió que su entonces esposo, Fernando Reina Iglesias, haya fungido como suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México. “Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales”, sostuvo, y agregó que formaba parte del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radio y colaboraba en un documental sobre feminicidios en América Latina.

En otro fragmento del video, Galilea abordó el proceso legal que enfrentó su hermana Paola, quien había sido declarada culpable por posesión de drogas y permaneció presa tres años en Jalisco. “Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa, para la cual yo trabajo”, explica.

La conductora insistió en que ese apoyo legal provino exclusivamente de la empresa para la que trabaja, sin vínculo con la familia Gómez Mont. “A nadie más le debo el apoyo, a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado”, señaló.

El video resurge tras la detención de Inés Gómez Mont en Florida

Galilea Montijo
El clip resurge luego de que la FGR confirmara la entrega a Estados Unidos de tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont. (Foto: Captura de Instagram/@galileamontijo=

El material circula de nuevo luego de que Inés Gómez Mont fuera detenida el 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos. La FGR confirmó que entregó a EEUU tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, correspondientes a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Según la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido recursos de procedencia ilícita provenientes de un esquema de desvío por contratos de 2,450 millones de pesos firmados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La fiscal Ernestina Godoy Ramos declaró: “Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”.

La FGR también investiga a Gómez Mont por presunta defraudación fiscal durante los ejercicios de 2014 y 2016, con una omisión estimada en más de 13 millones de pesos en impuestos. Gómez Mont permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras su defensa presentó una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida.

Galilea Montijo rompió el silencio en 2021 para desmentir vínculos con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. (IG: inesgomezmont)
Galilea Montijo rompió el silencio en 2021 para desmentir vínculos con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. (IG: inesgomezmont)

Al cierre del video publicado en 2021, Montijo aseguró que no volvería a pronunciarse sobre el caso. “Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten”, declaró.

La conductora cerró el mensaje con un llamado a la comprensión del público. “Soy una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años”, afirmó antes romperse y de agradecer a quienes escucharon su mensaje.

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