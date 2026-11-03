En qué programa de televisión apareció Inés Gómez Mont por última vez antes de ser detenida

Desde 2019 Gómez Mont no participa de forma directa en ningún foro de televisión mexicana. (IG: inesgomezmont)

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La exconductora fue detenida el 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en espera de una resolución que determinará su posible deportación a México. Quien permaneció alejada de los foros de televisión desde 2019.

El expediente que la FGR activará contra Gómez Mont, según confirmó la propia dependencia, involucra contratos por cerca de 2,450 millones de pesos firmados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Ese monto representa el esquema de desvío que las autoridades investigan desde hace años, mientras la conductora permanecía fuera del país.

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El 21 de febrero de 2025, durante la transmisión especial que Ventaneando dedicó a despedir a Daniel Bisogno, Pati Chapoy leyó al aire una lista de personas que enviaron condolencias al equipo del programa. Entre los nombres mencionados apareció el de Gómez Mont, quien llevaba entonces casi cuatro años prófuga.

Pati Chapoy reveló en febrero de 2025 que la conductora se comunicó con Ventaneando para dar el pésame por la muerte de Daniel Bisogno. (TV Azteca)

“José del Castillo, Erika Macín, Ricardo Vázquez, Paulina Abascal, Claudia Velasco, Inés Gómez Mont se reportó con nosotros, Laura Estrada, Freddy Ortega, Beto”, leyó Chapoy frente a cámaras de TV Azteca. La mención generó revuelo en redes sociales y reabrió el debate sobre el paradero de la exconductora, que para entonces ya enfrentaba una orden de aprehensión vigente.

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Gómez Mont no apareció en el foro ni participó de forma directa en la emisión. Su presencia se limitó a un mensaje privado dirigido a la producción, que Chapoy decidió compartir públicamente como parte del homenaje a Bisogno, con quien la conductora trabajó en Ventaneando entre los años 2005 y 2009.

Antes de ese episodio, había participado en el aniversario 25 del programa

La última vez que Gómez Mont tuvo una presencia directa, con imagen y voz, en la televisión mexicana fue el 22 de enero de 2021, cuando Ventaneando celebró 25 años al aire. La conductora se enlazó por videollamada debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, junto con otros exconductores del programa como Atala Sarmiento y Mónica Garza.

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“No saben la emoción y nostalgia que siento de enlazarme con ustedes, me hubiera encantado estar con ustedes en el foro, la pandemia no nos lo permite, pero espero su invitación para verlos y darles un abrazo”, dijo Gómez Mont durante esa transmisión. Días antes, el 19 de enero, también concedió una entrevista a Venga la Alegría en la que recordó sus inicios en el programa de espectáculos.

Desde 2019 Gómez Mont no participa de forma directa en ningún foro de televisión mexicana. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Su último proyecto como conductora terminó en agosto de 2019

Antes de esas apariciones remotas, el último trabajo estable de Gómez Mont al frente de una producción televisiva fue Familias frente al fuego, reality culinario de Televisa transmitido por Las Estrellas. El programa, que también se emitió en Estados Unidos a través de Univision, concluyó su única temporada el 18 de agosto de 2019 con la familia Nahum como ganadora.

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Ese mismo año, las autoridades mexicanas iniciaron la investigación contra la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la FGR, Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, una conducta que la Fiscalía vincula directamente con el esquema de desvío detectado en el sistema penitenciario federal.

La detención en Florida reactivó el proceso de extradición

La FGR precisó que las tres órdenes de aprehensión fueron libradas por jueces federales mexicanos: una solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y dos más por la Fiscalía Especializada de Control Competencial. En conjunto, conforman el expediente que las autoridades buscarán activar en cuanto Gómez Mont pise suelo mexicano, en caso de que Estados Unidos determine su deportación.

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La FGR investiga a la conductora por un esquema de desvío de 2,450 millones de pesos en el sistema penitenciario federal. (Captura YT: Las Estrellas)

La fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló que “desde que Inés N. huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana”. La detención ocurrió poco más de un mes después de que Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda contra Gómez Mont y su esposo, y un día antes de que la defensa de la conductora presentara una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida.