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Daniel Saborío le da a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El mexicano consiguió alzarse con la presea de bronce en los 400 metros libres de la natación

El mexicano consiguió alzarse con la presea de bronce en los 400 metros libres de la natación. (Comité Olímpico Mexicano)
El mexicano consiguió alzarse con la presea de bronce en los 400 metros libres de la natación. (Comité Olímpico Mexicano)
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Daniel Saborío, abanderado nacional, le dio a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en los 400 m libres de la natación al terminar en tercer lugar con un tiempo de 3:52.72.

Tras haber finalizado en el quinto puesto dentro de la prueba de los 100 m libres, el nadador mexicano finalmente cumplió con su objetivo de subir al podio.

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Desarrollo de la competencia

Daniel Saborío terminó con el tercer mejor tiempo de todos los heats clasificatorios. (Comité Olímpico Mexicano)
Daniel Saborío terminó con el tercer mejor tiempo de todos los heats clasificatorios. (Comité Olímpico Mexicano)

El nadador mexicano Daniel Saborío Grillo terminó en el segundo lugar de la prueba tras detener el cronómetro en 3:52.72 minutos, registro con el que mejora su marca personal.

Con esta actuación, el mexicano sostuvo el segundo puesto durante gran parte de la competencia. En los primeros 50 metros registró 26.04 segundos, apenas tres centésimas detrás del saudí Rami Bilal Alrahmouni, quien tomó la punta desde el inicio.

Alrahmouni conservó la ventaja y ganó la prueba con un tiempo de 3:47.86 minutos, donde Saborío cruzó la meta a 4.86 segundos del primer lugar.

Cómo le fue en la prueba de los 400 metros libres

Así fue la competencia de Saborío en los 400 metros libres. (CONADE)
Así fue la competencia de Saborío en los 400 metros libres. (CONADE)

Daniel Saborío Grillo compitió este lunes en la final de los 100 metros libres y terminó en el quinto lugar, con un registro de 50.75 segundos.

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El nadador mexicano permaneció cerca de los punteros durante toda la competencia, ya que desde los primeros 50 metros marcó el quinto mejor parcial con una marca de 24.24 segundos.

A pesar de que pudo mantener el ritmo, Saborío no dio alcance a los líderes de la competencia, por lo que Toropkin se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 49.66 segundos, Xie la plata con 50.18, y el taiwanés Lee Han completa el podio tras marcar 50.26.

Trayectoria de Daniel Saborío

Daniel Saborío es una de las promesas a seguir en la natación mexicana. (Comité Olímpico Mexicano)
Daniel Saborío es una de las promesas a seguir en la natación mexicana. (Comité Olímpico Mexicano)

Daniel Saborío comenzó a nadar a los cuatro años en el Deportivo Colinas de Monterrey, donde tomó clases para aprender a desenvolverse en el agua. Dos años después se incorporó al equipo de competencia y pronto obtuvo sus primeros resultados en torneos estatales.

A sus 17 años, el regiomontano representa a Borregos Monterrey de PrepaTec Eugenio Garza Lagüera. Su meta es competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dentro de un proceso que combina participaciones con el Tec de Monterrey y la selección mexicana.

Saborío tuvo su primera experiencia internacional a los 14 años, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación. Competir junto a integrantes de la selección mayor lo llevó a elevar la exigencia de sus entrenamientos.

Un año después ingresó a PrepaTec y comenzó a trabajar con el entrenador Carlos Lara. Aunque su incorporación se dio durante la etapa final de admisiones, se integró a Borregos Monterrey y más adelante participó en el Campeonato Mundial Junior de Rumania.

En 2026 consiguió dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Ganó el oro en el relevo 4x200 metros libres, junto con Jorge Iga, Andrés Dupont y David Medina, equipo que impuso récord centroamericano con un tiempo de 7:15.60.

Dos días después obtuvo la medalla de plata en los 800 metros libres, tras registrar 8:05.04. También estableció el récord absoluto mexicano de la categoría de 17-18 años en los 200 metros libres, durante el Campeonato Junior Pan Pacific de Vancouver, Canadá.

El nadador reconoce que enfrentó con nervios su primera convocatoria a una selección mayor. Con el paso de las competencias ganó confianza y sumó experiencia internacional rumbo al siguiente ciclo olímpico.

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