Henry Martín y Tecatito Corona apuntan a regresar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez

Tecatito Corona y Henry Martín regresarían a Selección Mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

Guardar

Rafael Márquez alista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica el 14 y 17 de noviembre como parte de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf, fase donde el Tricolor buscará el pase al Final Four del torneo.

Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico figuran regresos de jugadores ausentes en la etapa más reciente bajo la dirección de Rafa Márquez, aunque la lista definitiva aún no se hace oficial, empezaron a surgir nombres de los posibles perfiles que consideraría el Kaiser para su primer torneo oficial.

PUBLICIDAD

El técnico pretende conservar buena parte de los futbolistas que utilizó en su primera fecha FIFA, y que también formaron parte del proceso de Javier Aguirre. México no consiguió triunfos en sus cuatro encuentros más recientes, por lo que Márquez evalúa alternativas para reforzar el plantel.

Los posibles regresos de Quiñones, Henry Martín y Tecatito Corona

Julián Quiñones se perfila para reaparecer luego de perderse el debut de Márquez ( EFE)

Julián Quiñones se perfila para reaparecer luego de perderse el debut de Márquez por una molestia física que lo mantuvo con su club en Arabia Saudita, el ex jugador americanista se ha convertido en el jugador más peligroso en el ataque por su exitosa actuación en el Mundial 2026.

También se contempla el retorno de Henry Martín, delantero del América que suma ocho goles en el Apertura 2026 y que podría aportar ante la falta de anotaciones de Armando González y Santiago Giménez con el Tricolor. Esta posibilidad también se abre luego de que Raúl Jiménez estará ausente por varios meses por lesión.

PUBLICIDAD

Otro de los posibles regresos que se perfila es el de Tecatito Corona. Jesús Manuel Corona no viste la camiseta mexicana desde el verano de 2022, antes de la lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial de Qatar. Desde entonces, tampoco contó para Diego Cocca, Jaime Lozano ni Javier Aguirre.

La última convocatoria de Tecatito Corona con la Selección Mexicana fue la lista de 38 jugadores que Gerardo Tata Martino presentó el 17 de mayo de 2022.

Otro de los posibles regresos que se perfila es el de Tecatito Corona (REUTERS/Cristian De Marchena)

Rodrigo Huescas también podría integrarse tras recuperarse de la rotura de ligamento cruzado en la rodilla que le impidió participar en el último Mundial. El futbolista ya comienza a sumar minutos con su club en Dinamarca.

PUBLICIDAD

Jorge Ruvalcaba, otra opción de Rafa Márquez

Jorge Ruvalcaba estaría en la lista de Rafa Márquez para la Selección Mexicana en los cuartos de final de la Nations League de Concacaf ante Jamaica, luego de que la lesión de Raúl Jiménez abrió un lugar en el ataque del Tri para la Fecha FIFA de noviembre.

El delantero del New York Red Bulls ya recibió un oficio de apartado de la Dirección de Selecciones Nacionales, de acuerdo con David Medrano, columnista de Mediotiempo. La comunicación con el club de la MLS anticipa que el cuerpo técnico contempla al atacante, aunque la convocatoria oficial todavía no está definida.

PUBLICIDAD

Ruvalcaba tendría margen para concentrarse con México sin interferir con el calendario de su equipo. New York Red Bulls disputará su último partido de la temporada regular el 7 de noviembre, siete días antes del primer compromiso de la Nations League.

Miguel Herrera defendió el trabajo de Rafa Márquez como entrenador del Tri y darle oportunidad a jóvenes (REUTERS/Raquel Cunha)

Las dudas de Rafael Márquez para la convocatoria

El cuerpo técnico mantiene en evaluación a varios jugadores antes de definir la lista. Los nombres que están en veremos son Diego Lainez, Ozziel Herrera, Santiago Sandoval, Luis Chávez y Obed Vargas.

Chávez no ha disputado un solo minuto con el Dinamo Moscú desde que regresó de la Fecha FIFA. La misma situación enfrenta Vargas con el Atlético de Madrid, por lo que ambos permanecen como dudas para la serie ante Jamaica.

PUBLICIDAD

La serie ante Jamaica será el primer torneo oficial de Márquez como director técnico del representativo nacional. El exdefensa debutó en el banquillo sin victorias y su proceso acumula derrotas, por lo que el duelo marcará la búsqueda de su primer triunfo al frente del Tricolor.