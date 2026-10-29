México

Muere el “Caníbal de Atizapán” que asesinó a más de 15 víctimas durante cuatro décadas

Encontraron más de 4 mil restos óseos dentro de su vivienda

Feminicida de Atizapán
Foto: Twitter/@FiscaliaEdomex
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Andrés Filomeno Mendoza Celis murió esta mañana a los 78 años en su celda en el penal de Tenango del Valle, por causas naturales derivadas de un cuadro de salud que incluyó complicaciones respiratorias crónicas y diabetes tipo 2 descontrolada.

El hombre conocido como el Caníbal de Atizapán” había sido trasladado en 2025 desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle debido a padecimientos como estenosis traqueal y neumonía nosocomial. Acumulaba sentencias condenatorias, incluidas penas vitalicias, por feminicidio, homicidio y desaparición de personas, luego de que en su domicilio se hallaran miles de restos óseos y pertenencias de distintas víctimas.

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Fue capturado el 15 de mayo de 2021 tras el feminicidio de Reyna González Amador en Atizapán de Zaragoza, que se logró gracias a que su esposo era policía en activo y no lo confrontó en su domicilio y posteriormente con ayuda de una patrulla encontró a su esposa muerta en el sótano un cuarto oculto.

Cuando este sujeto fue detenido en mayo de 2021, las autoridades encontraron más de 4 mil 300 restos óseos que posiblemente pertenecían a mujeres que habían sido asesinadas en el lugar, además se sospecha que también pudo acabar con la vida de un niño, Édgard de 7 años, hijo de María Mares.

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Foto: Captura de pantalla serie documental "Caníbal: indignación total"

Entre los hallazgos también se localizaron identificaciones oficiales, libretas con nombres de personas, fotografías, bolsos femeninos, calzado y videos en formatos VHS y 9 milímetros.

Se presume que Filomeno habría cometido cerca de 19 asesinatos a lo largo de tres décadas. Por ello, hasta el momento ha recibido ocho sentencias de condena por feminicidio y delitos vinculados a homicidio y desaparición de personas.

Filomeno cuenta con una sentencia vitalicia, una condena de 92 años de prisión y seis sentencias de 55 años, las cuales le fueron dictadas entre marzo de 2022 y febrero de 2024.

Hasta el 22 de febrero de 2022, las autoridades del Estado de México habían identificado a seis de las 19 víctimas que habrían sido privadas de su vida en el inmueble de Atizapán de Zaragoza.

andres feminicida de reyna atizapan edomex 2

Con el objetivo de evidenciar este caso y hacer conciencia sobre los feminicidios en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenó una miniserie documental en junio de 2022 sobre los crímenes cometidos por Andrés Filomeno, llamadaCaníbal, indignación total”.

Sus víctimas: podrían ser 29 o más

No se sabe con certeza cuántas víctimas fueron, ya que a pesar de que se hallaron entre 4 mil 300 y 4 mil 900 huesos humanos enterrados y entre las paredes de su casa, muchos de éstos estaban deteriorados por lo que los análisis de ADN podrían no ser posibles.

Se crre que pudieron ser alrededor de 29 víctimas, ya que él anotó en su libreta los nombres de sus posibles víctimas, como detalló Dilcya García, Fiscal Central de Género de la Fiscalía del Estado de México.

Las credenciales del INE de tres mujeres fueron encontradas en la casa del feminicida serial, en Atizapán de Zaragoza (Gráfico: Infobae México)
Las credenciales del INE de tres mujeres fueron encontradas en la casa del feminicida serial, en Atizapán de Zaragoza (Gráfico: Infobae México)

En estas anotaciones, uno de los registros lo efectuó en 1994, es decir, al parecer lleva casi tres décadas haciendo lo mismo.

Detalló que su primera víctima fue Norma “N”, desaparecida el 6 de agosto de 2011 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo a su ficha de desaparición, trabajaba en un bar denominado “El Barrigón”.

Se segunda víctima fue Berenice Sánchez Olvera, ella tendría alrededor de 20 años y trabajaba en el bar denominado “El Marinero”.

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A dos mujeres más también las cortejó y de nueva cuenta lo rechazaron para tener una relación sentimental: Alyn y Gardenia, las conoció en el Bar “El Barrigón”, mujeres de las cuales, no se tiene una ficha de identificación.

Al igual que estas mujeres, en 2016 conoció en otro bar a Flor Ninive, quien también trabajaba como mesera, la invitaba a comer y le daba regalos, sin embargo también ella se negó a ser su pareja sentimental, por lo que la asesinó en octubre de ese año.

RUBICELA - GALLEGOS - VÍCTIMA - ANDRÉS - FEMINICIDA - SERIAL - ATIZAPÁN

Rubicela, era repartidora de aplicación de comida por teléfono, a ella la vio ir por un pedido a un restaurante y ahí la secuestró, le gustó tanto que también la quería sólo para él, acabó con su vida en 2019.

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