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Estas son las fotos inéditas con las que políticos mexicanos recordaron a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento

Políticos de distintos partidos compartieron fotos personales y de archivo para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, tras su fallecimiento

@RENE_BEJARANO_M
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Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934-2026), fundador del PRD y primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México, políticos de distintas corrientes compartieron en redes sociales fotografías personales y de archivo para despedirlo.

Algunas imágenes lo muestran en actos históricos. Otras son instantáneas privadas junto a quienes lo acompañaron o lo conocieron de cerca. Entre quienes publicaron figuran Marcelo Ebrard, Ariadna Montiel, Jorge Castañeda, Javier Corral, Higinio Martínez y Rosa Icela Rodríguez, esta última a través de una publicación que difundió Luis Guillermo Hernández.

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Marcelo Ebrard recordó el tren que llevó su nombre

@ArchivoSofree
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó imágenes de Cárdenas con la leyenda “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 1934-2026”. Recordó que el 15 de marzo de 2012, en una ceremonia en los talleres y cocheras de Tláhuac, se anunció que el convoy 01 de la Línea 12 del Metro se nombraría en honor al ingeniero.

Ariadna Montiel destacó su lucha por la democratización

@A_MontielR
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Ariadna Montiel Reyes, actual CEN de Morena compartió una fotografía de un comité de jóvenes en 1997. Describió a Cárdenas como “un grande” que, con firmeza, luchó contra el régimen autoritario y por la democratización del país.

Montiel señaló que fue solidario con las causas sociales, en especial con jóvenes y estudiantes, y que desde entonces muchos se convencieron de ser parte de esa lucha.

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Denise Dresser: “Fue un privilegio marchar a tu lado”

@DeniseDresserG
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La politóloga y académica Denise Dresser agradeció a Cárdenas su lucha incansable por la democracia, los derechos y el empoderamiento ciudadano. Recordó que fue un privilegio marchar y alzar la voz junto a él. Afirmó que México le debe haber abierto el camino hacia una transición democrática que hoy está en riesgo, y sostuvo que su legado “obliga a defenderla”.

José Antonio Meade: “Cuauhtémoc Cárdenas fue, antes que nada, el ingeniero”

@JoseAMeadeK
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El excanciller y excandidato presidencial José Antonio Meade repasó la trayectoria de Cárdenas: egresado de la UNAM, gobernador de Michoacán, tres veces candidato a la Presidencia y primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México.

Meade destacó que 1988 fue uno de sus grandes legados, pues ese año “abrió el sistema al pluralismo”. Aseguró que buena parte de lo que México es, incluida la alternancia del año 2000, no se entiende sin él.

También relató la cercanía personal: dijo que Cárdenas fue compañero de su suegro, amigo de su padre y de Augusto Gómez Villanueva, y amigo suyo, y que solían reunirse a conversar y reflexionar. Lo describió como alguien que contaba la historia con memoria precisa, serenidad y generosidad. Cerró el mensaje con sus oraciones para Lázaro Cárdenas y la familia.

Rosa Icela Rodríguez, con López Obrador

@luisghernan
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Luis Guillermo Hernández compartió el elogio de Rosa Icela Rodríguez hacia Cárdenas, junto con una fotografía de ella al lado de López Obrador y del ingeniero.

Según el mensaje, Rodríguez lo conoció primero como periodista que cubría sus actividades y luego como colaboradora en el primer gobierno progresista de la capital.

Javier Corral: “un roble de la democratización”

@Javier_Corral
@Javier_Corral

Javier Corral Jurado relató que conoció a Cárdenas hace más de 40 años, en Ciudad Juárez. Dijo que su amistad los llevó a compartir batallas por la libertad de expresión, la democratización de los medios y la defensa del petróleo.

Lo describió como referente de la izquierda democrática y un “roble de la democratización de México”. Envió un abrazo a Camila, Lázaro y Cuauhtémoc, hijos de Cárdenas, y acompañó el mensaje con una fotografía.

Higinio Martínez: de 1988 a la crítica a la 4T

@higinio_mtz
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Higinio Martínez publicó cuatro fotografías junto a Cárdenas y un mensaje extenso. Recordó la elección de 1988, que calificó como un “fraude descomunal”, y la decisión de Cárdenas de formar el PRD en 1989, del cual fue fundador.

Martínez afirmó que apoyó las campañas de 1994 y 2000 y, después, las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Escribió que, tras el gesto adusto del ingeniero, conoció a “un hombre que no mintió, no robó y no traicionó al pueblo”.

También recordó que Cárdenas no fue parte de la fundación de Morena y que fue un “crítico leal y fraterno” de la 4T. Planteó que nadie debería pedir el “linchamiento” de quienes hacen críticas similares hoy.

Jorge Castañeda: 6 de julio de 1988

@JorgeGCastaneda
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El excanciller Jorge Castañeda publicó una imagen del 6 de julio de 1988, con Carlos Monsiváis y Cárdenas, un día después de la elección presidencial. Escribió que sentía “gran dolor”.

Compartió además una fotografía que tomó con su celular de un cuadro que tiene en su poder.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Nacido en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934, fue hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Encabezó la ruptura con el PRI y fue candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000. Fundó el PRD en 1989 y fue el primer jefe de Gobierno electo de la capital, entre 1997 y 1999.

Fecha y causa del fallecimiento: [agregar según fuente oficial o comunicado de la familia].

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