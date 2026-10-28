Encobijados y torturados fueron hallados sin vida dos hermanos en Oaxaca: su padre fue acribillado hace meses frente a palacio municipal

Los hermanos trabajaban arreglando celulares casi frente al palacio munucipal Foto: Ficha de búsqueda

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Jesús Ángel y Juan José Ruiz Díaz fueron localizados sin vida la tarde del martes 27 de octubre en Santa María Atzompa, Oaxaca, cerca de 24 horas después de que sus familiares reportaron que no habían sido localizados. Los hermanos, de 22 y 17 años respectivamente, habían sido vistos por última vez el lunes 26 de octubre en San Pedro Ixtlahuaca.

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 15:30 horas en el paraje Las Pozas, dentro de la zona conocida como Mi Ranchito, sobre un camino de terracería rumbo a Monte Albán y en las inmediaciones de la carretera hacia San José Atzompa. Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres en una zona despoblada.

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Los primeros informes indicaron que ambos jóvenes estaban envueltos en cobijas, atados de pies y manos y con huellas de violencia. Personal de servicios periciales trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar los estudios legales y determinar las causas de muerte.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Santa María Atzompa, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Agencia Estatal de Investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las diligencias por el presunto doble homicidio y acordonó el área donde fueron hallados los hermanos.

La Fiscalía había emitido fichas de búsqueda para los jóvenes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca había difundido fichas de búsqueda para localizar a Jesús Ángel Ruiz Díaz y Juan José Ruiz Díaz. Las cédulas incluyeron fotografías y señas particulares de ambos jóvenes, originarios de San Pedro Ixtlahuaca, para facilitar su identificación.

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Corporaciones de seguridad identificaron a las víctimas como Jesús Ángel R. D., de 22 años, y Juan José R. D., de 17. Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por el hallazgo ni habían establecido el posible móvil del crimen.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que los hermanos serían hijos de Jesús Salvador R. L., conocido como “Chava Michoacano”, quien fue asesinado a balazos el 11 de febrero dentro de su negocio de venta y reparación de celulares. El establecimiento estaba ubicado frente al Palacio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca.

La madre de los jóvenes fue detenida durante un cateo de la Fiscalía en el bar El Camel II, localizado en la zona del ex Pueblito, en la ciudad de Oaxaca. Durante el operativo también fue detenido el encargado del establecimiento; ambos quedaron a disposición de un juez.

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Su padre fue asesinado en febrero

Jesús Salvador R.L. conocido como “Chava” fue asesinado por hombres armados este miércoles alrededor de las 13:00 horas, mientras atendía su negocio de venta y reparación de celulares en el centro de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca. El local se ubica frente al Palacio Municipal, casi frente a policías municipales.

La víctima, de 51 años, era conocida como “El Chava Michoacano”. Una semana antes, su exesposa, María I.D.N., fue detenida por la Fiscalía General del Estado durante un cateo en el bar El Camel II, donde presuntamente le encontraron drogas marcadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los agresores entraron al establecimiento y le dispararon varias veces. Comerciantes cercanos cerraron sus negocios ante el ataque; después llegaron elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, quienes confirmaron la muerte y acordonaron la zona. Peritos y agentes investigadores levantaron indicios, mientras los familiares dijeron desconocer quiénes fueron los responsables.

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De acuerdo con archivos policiacos, Jesús Salvador R.L. fue detenido en noviembre de 2018 por agentes estatales de investigaciones en Oaxaca, acusado de lesiones calificadas. En 2019 fue mencionado tras una balacera en un centro de rehabilitación de la agencia de Candiani.