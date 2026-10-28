Arrecife de Veracruz en riesgo: acusan que Marina inicia ampliación del puerto pese a freno de la Corte por daños al medio ambiente

El domingo 24 de octubre se realizó una marcha en Veracruz para protestar contra el avance de las obras que ponen en riesgo de ser sepultado al arrecife Las Gallegas (@corredorarrecifaldelgolfo)

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El arrecife La Gallega, ubicado en el Puerto de Veracruz, alberga a cientos de especies milenarias: tortugas, corales, cardúmenes de peces, y otras propias del Sistema Arrecifal Veracruzano, una zona que también sostiene actividades pesqueras y protege las costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

Hoy se encuentra en riesgo de desaparecer y de quedar enterrado bajo enormes rocas debido a un proyecto de la Secretaría de Marina (Semar) que consiste en la construcción de un rompeolas.

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Dicho proyecto fue cancelado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras considerarlo un daño al medio ambiente que vulnera el derecho humano de estar en un entorno saludable, sin embargo, de acuerdo a recientes reportes de las comunidades, habitantes y organizaciones ambientales, la Semar ha incumplido dicha sentencia y ha comenzado a colocar las primeras piedras.

La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México ha sostenido que el depósito de toneladas de roca sobre la base del arrecife vivo podría sepultar La Gallega y modificar las corrientes marinas en una zona que funciona como barrera natural frente a la costa.

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Como respuesta ante lo que consideran un acto ilegal, activistas y sociedad en general organizaron el pasado fin de semana una manifestación pacífica en las calles históricas de Veracruz, para exigir que se frenen los trabajos sobre el arrecife y que, por tanto, se ponga en riesgo la vida de las especies que lo habitan.

Arrecife La Gallega en Veracruz está en riesgo de quedar enterrado (Greenpeace)

Las obras avanzan sobre la base de un arrecife vital para el ecosistema

De acuerdo a la Red del Corredor Arrecifal del Golfo la Marina construye la segunda escollera de la ampliación del Puerto de Veracruz sobre La Gallega. El colectivo sostiene que los trabajos causarían sedimentación sobre el coral por los cambios en la dinámica marina.

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Añade que estudios científicos ya han advertido ese posible efecto durante la discusión ambiental del proyecto de ampliación portuaria.

Las organizaciones y la sociedad civil han denunciado que dicha construcción terminaría con la vida marina que ahí se desarrolla y afectaría considerablemente el ecosistema de la zona.

La roca, según la organización, provendría de una cantera ubicada en Mozomboa, comunidad del municipio de Actopan. La Red ha acusado que ese punto de extracción no aparece documentado en las evaluaciones de manifestación de impacto ambiental presentadas para el proyecto.

La organización ha pedido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigar el origen del material y determinar si cuenta con los permisos requeridos. También solicita un informe público sobre las autorizaciones ambientales vigentes para las obras.

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Marina incumple sentencia de la Suprema Corte para avanzar en ampliación del puerto

La Red denunció que continuar con la ampliación en el Puerto de Veracruz es un acto ilegal debido a que las obras debieron haber sido detenidas por orden de la Suprema Corte.

El domingo 24 de octubre se realizó una marcha en Veracruz para protestar contra el avance de las obras que ponen en riesgo de ser sepultado al arrecife Las Gallegas (@corredorarrecifaldelgolfo)

Relató que el pasado 9 de febrero de 2022, la Corte resolvió el amparo en revisión 54/2021, interpuesto por iniciativa ciudadan, en donde reconoció que la evaluación fragmentada de las obras de ampliación dle Puerto de Veracruz vulneró el derecho a un medio ambiente sano. Así lo relata la fundación MarNatura, una de las que han promovido la defensa del arrecife.

Con dicha sentencia, la SCJN ordenó evaluar el proyecto bajo las consideraciones de proteger los arrecifes y los humedales de la zona afectada.

“En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión de las obras de ampliación del Puerto en favor de la protección de los arrecifes y del derecho humano a un ambiente sano, como resultado de una larga lucha jurídica derivada de un amparo ciudadano. Este fallo significó un gran avance en materia de impacto y derecho ambiental, siendo un ejemplo a nivel internacional”, destacó la Red.

Tras recorridos en la zona, colectivos identificaron que la Marina continuó con los trabajos a pesar de la resolución en 2022. En el oficio ASIPONAVER G.I./0757/2026, fechado el 9 de julio de 2026, la Secretaría de Marina habría notificado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el inicio de la fase II del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.

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Esa etapa incluiría la construcción de la escollera sobre La Gallega, de acuerdo con la Red, la cual señala que dicho documento no recibió una respuesta pública de la autoridad ambiental que autorizara o rechazara el comienzo de los trabajos.

Las organizaciones acusan que la falta de una resolución visible de Semarnat abre la posibilidad de que la obra avance sin que se acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Poder Judicial. Por ello, solicitaron también una investigación sobre un posible desacato.