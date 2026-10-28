A meses del incendio en pozo Krem-1, Pemex no ha presentado plan de remediación: autoridades descartan riesgos ambientales

Un inspector de la ASEA observa el letrero de abandono definitivo instalado en el terreno del pozo petrolero Krem-1. (@agencia_asea)

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La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) aseguró que el pozo Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no representa riesgos para las personas ni para el medio ambiente, luego de que la instalación fuera taponada de manera definitiva el 12 de octubre de 2026. Sin embargo, a casi ocho meses del inicio del incendio, las comunidades aledañas en Las Choapas, Veracruz, mantienen sus denuncias por afectaciones a la salud, contaminación del agua y falta de reparación integral de los daños.

A través de su cuenta oficial en X, la ASEA informó que realizó una cuarta visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Pemex. La agencia indicó que, una vez concluidas las labores de limpieza en las zonas afectadas, la empresa deberá presentar un programa de remediación ambiental para su revisión y aprobación.

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La postura de las autoridades contrasta con los reclamos de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que el 14 de octubre advirtió que las consecuencias del siniestro continúan sin ser atendidas por el Estado, pese a que el fuego permaneció activo durante casi cinco meses.

El incendio comenzó el 5 de marzo, tras una fuga de gas en el cabezal del pozo durante los trabajos de perforación. Pemex logró controlarlo el 2 de agosto, pero las comunidades afectadas sostienen que todavía no cuentan con respuestas suficientes sobre los posibles daños ambientales y las consecuencias para su salud.

ASEA descarta riesgos ambientales en el pozo Krem-1 de Pemex

De acuerdo con la ASEA, el taponamiento definitivo del pozo y las labores de limpieza forman parte de las acciones para atender las obligaciones ambientales de Pemex. La agencia señaló que dará seguimiento a estas tareas y que la empresa deberá entregar el programa de remediación una vez concluida la limpieza.

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Una publicación de la agencia mexicana ASEA informa sobre la verificación de los trabajos de limpieza y el taponado definitivo del pozo petrolero KREM-1EXP. (@agencia_asea)

No obstante, el cierre de la instalación no ha resuelto las preocupaciones de los habitantes de las localidades cercanas. Entre sus principales demandas se encuentran la realización de estudios para conocer el estado del agua, el acceso a atención médica y la implementación de medidas para reparar integralmente los daños ambientales y sociales.

Comunidades de Las Choapas denuncian afectaciones a la salud por el incendio

Desde que comenzó el siniestro, habitantes de las comunidades aledañas han reportado problemas respiratorios y gastrointestinales, además de otros malestares que atribuyen a su exposición durante el incendio.

En julio, cuando el fuego llevaba más de 138 días activo, la Alianza Mexicana Contra el Fracking publicó un informe sobre las consecuencias del siniestro. El documento reportó afectaciones en 270 hectáreas, donde se identificaron suelos calcinados y vegetación muerta o dañada.

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La organización también documentó que habitantes de Las Cruces, El Remolino, El Nacimiento, Constitución e Ignacio López Rayón presentaron problemas respiratorios, dolores de cabeza, náuseas e irritación ocular.

El 14 de octubre, la Alianza señaló que las personas afectadas todavía enfrentaban dificultades para realizar sus actividades cotidianas, incluidos sus traslados al trabajo. Ante esta situación, convocó a una manifestación en la Ciudad de México el 17 de octubre para exigir respuestas.

(CartoCrítica)

De acuerdo con un trabajo periodístico de Causa Natura Media, entre las principales demandas de las comunidades se encuentran la realización de estudios para determinar la calidad del agua y la construcción de un pozo profundo que les permita acceder al recurso.

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Los habitantes también cuestionan que las obras anunciadas por Pemex, como una casa de salud en el ejido Benito Juárez y la pavimentación de 26 kilómetros entre Río Playas y El Remolino, no resuelvan la incertidumbre sobre los posibles daños ambientales y las afectaciones a la salud.

La falta de información sobre la calidad del agua y las medidas para atender las consecuencias del incendio continúa entre las preocupaciones de las comunidades, que demandan respuestas sobre los daños registrados en sus localidades.

Campesinos bloquean acceso al pozo Krem-1 por incumplimiento de Pemex

Alrededor de dos meses después de la publicación del informe de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, aproximadamente 500 campesinos bloquearon el acceso al pozo Krem-1 para denunciar que Pemex incumplió la fecha límite acordada para la reparación integral de los daños.

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Una publicación de la Alianza Mexicana Contra el Fracking convoca a una marcha en Ciudad de México por los daños ambientales causados por el pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz. (nofraking_mx)

Las protestas se suman a los reclamos por la falta de información sobre las condiciones ambientales, la calidad del agua y la salud de las personas que permanecieron expuestas. La ASEA sostiene su compromiso para verificar que Pemex se cumpla con sus obligaciones ambientales, de limpieza y remediciación.