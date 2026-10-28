Chivas y Amaury Vergara cumplirán el sueño de “Gallito”, aficionado de la tercera edad que anhela ver un partido en el Estadio Akron

La invitación del Club Deportivo Guadalajara permitirá que el seguidor rojiblanco desde la niñez vea a su equipo en vivo. (Fotos: EFE/Instagram)

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El grito de gol de las Chivas que Lorenzo “Gallito” García, ensayó frente a una cámara pronto podrá sonar en las tribunas del Estadio Akron.

El aficionado de la tercera edad, residente de un asilo en Puerto Vallarta, pidió ayuda para cumplir un deseo que mantiene desde niño: ver al Rebaño Sagrado en vivo.

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Lorenzo García afirmó en un video del DIF Puerto Vallarta que mantiene su afición por el Club Deportivo Guadalajara desde la infancia. (Instagram/ @dif_vallarta)

La historia llegó al DIF Puerto Vallarta a través del programa Cumpliendo Sueños y encontró respuesta del Club Deportivo Guadalajara. Amaury Vergara también se sumó a la invitación para que Gallito conozca la casa rojiblanca y acompañe al equipo en uno de sus próximos partidos.

El grito de gol de Lorenzo García nació en un asilo de Puerto Vallarta

La historia de Lorenzo forma parte de Cumpliendo Sueños, una iniciativa del DIF Puerto Vallarta para apoyar a las personas que viven en el asilo y acercarlas a experiencias que desean realizar. Para Gallito, ese anhelo tiene la forma de un partido, una tribuna y el grito de gol de Chivas.

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En el video, Lorenzo se presenta como seguidor del Guadalajara y recuerda que su vínculo con el futbol se remonta hasta su infancia: “Soy el fan número uno de las Chivas. Mi nombre es Lorenzo García, alias el Gallo. Me gusta mucho el futbol desde chamaco”.

El DIF Puerto Vallarta y la directiva del club rojiblanco coordinaríann la logística del traslado y el acompañamiento. (Instagram/ @dif_vallarta)

El DIF explicó que Gallito es residente del asilo de Puerto Vallarta y que ha manifestado en distintas ocasiones sus ganas de ver al Rebaño. La iniciativa también contempla la posibilidad de que pueda conocer a algunos integrantes del plantel.

Antes de pedir ayuda para cumplir el deseo de asistir a un encuentro del Guadalajara, Gallito habló de la ilusión que ha mantenido durante años: “Mi sueño es ver las Chivas”.

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El material concluye con una escena que resume su entusiasmo. Al escuchar que alguien grita “gol”, García responde de inmediato y celebra con un “¡Chivas!”, como si ya estuviera frente a la cancha.

Chivas y Amaury Vergara respondieron al sueño de Gallito

El mensaje dejó de ser una solicitud compartida cuando el Club Deportivo Guadalajara reaccionó de forma pública. La institución confirmó que recibirá a Gallito en el Akron para que pueda vivir el partido desde la casa del equipo.

Chivas respondió al llamado del DIF con el mensaje: “Será un placer recibirte, Gallito. Nos vemos muy pronto en el Estadio Akron, ChivaHermano”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 23, 2026 The Governor of the Mexican state of Jalisco, Pablo Lemus Navarro and Grupo Omnilife and Club Deportivo Guadalajara (Chivas) president and CEO Amaury Vergara Zatarain are seen in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Poco después, Amaury Vergara se sumó a la invitación. El propietario del Guadalajara escribió: “Acá te esperamos, Gallito. ¡Y arriba las Chivas!”.

Así, la respuesta abrió el camino para organizar la visita de Lorenzo. El traslado desde Puerto Vallarta, el acompañamiento y la elección del partido forman parte de los detalles que deberán definir el DIF y el club.

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