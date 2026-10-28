México

Capturan en Mérida a Richard Panas, considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo acusan de fraude y robo de identidad

El hombre de 68 años cuenta con cuatro mandamientos judiciales en Florida

Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad. Marina
Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad. Marina
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En Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a un hombre de nacionalidad estadounidense considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos.

El detenido, identificado como Richard Panas de 68 años, cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida por delitos de fraude y robo de identidad. Las autoridades lo vinculan con una célula delictiva dedicada a este tipo de operaciones."

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Cómo se desarrolló el operativo en Mérida

La detención se concretó en el marco de la cooperación interinstitucional entre las corporaciones mexicanas involucradas. Según el reporte oficial, la acción partió de trabajos de investigación y de un intercambio de información previo.

Con esos datos, los efectivos de Marina, SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, implementaron cercos de seguridad en el municipio de Mérida. Durante los recorridos de vigilancia, el personal identificó y ubicó al sujeto en la zona.

Una vez ubicado, los agentes se aproximaron para corroborar su identidad antes de proceder con cualquier acción formal en su contra.

Por qué fue detenido el hombre

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento de verificar la identidad del sujeto se constató que no acreditó su estancia regular en territorio nacional. Esa irregularidad migratoria fue el motivo inmediato de su detención.

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Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad. Marina
Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad. Marina

Tras el arresto, los elementos le informaron sus derechos de ley, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Posteriormente, Richard Panas fue trasladado a las instalaciones del INM para continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

Las órdenes de arresto en Florida

El reporte oficial precisa que Richard “N” cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida, Estados Unidos. Estas se relacionan con su participación en delitos de fraude y robo de identidad.

Las autoridades mexicanas lo señalan como un objetivo prioritario para el gobierno estadounidense debido a su vinculación con una célula delictiva dedicada a este tipo de actividades ilícitas.

No se detallaron en el comunicado las características específicas de los esquemas de fraude ni el número de víctimas asociadas a la causa en Florida.

Qué sigue en el proceso

Con el traslado a las instalaciones del INM, el caso de Richard “N” continuará su curso ante las autoridades competentes en materia migratoria. El reporte oficial no precisó plazos ni detalles adicionales sobre los pasos administrativos que seguirán tras esta etapa.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
El caso de Richard “N” continuará su curso ante las autoridades competentes en materia migratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención del INM resulta relevante en este tipo de casos, dado que la irregularidad en la estancia del detenido fue el elemento que permitió formalizar su detención en territorio mexicano.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación y el intercambio de información con autoridades internacionales. El objetivo declarado es localizar y detener a personas requeridas por otros países.

Según el comunicado, estas acciones se realizan en estricto apego a la ley y con respeto a la soberanía nacional.

El caso de Richard “N” se suma a los operativos conjuntos entre Marina, SSPC, FGR e INM orientados a la localización de personas con órdenes de arresto vigentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

Estadounidenses atrapados en México

El caso de Richard “N” se suma a una lista de ciudadanos estadounidenses capturados en territorio mexicano a pedido de las autoridades de su país. El más reciente antecedente es el de Miguel Casillas, alias “Compa Mike 517”, detenido el 23 de octubre en Zapopan, Jalisco, en un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

El hombre de 36 años fue ligado al Cártel de Sinaloa y era buscado por los U.S. Masrshals por diversos delitos
El hombre de 36 años fue ligado al Cártel de Sinaloa y era buscado por los U.S. Masrshals por diversos delitos

Casillas, de 36 años, contaba con una orden de arresto en San Diego, California, por homicidio, intento de homicidio y delitos federales contra la salud. Tras su detención, quedó a disposición del INM, que inició el proceso de deportación hacia Estados Unidos.

México también ha sido el país donde se ocultaban cinco de los diez prófugos más buscados por el FBI. Entre ellos figura Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, detenido el 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, acusado del asesinato de dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, durante un ataque ocurrido en mayo de 2023.

Otro caso es el de Arnoldo Jiménez, capturado el 30 de enero de 2025 en Monterrey, Nuevo León, tras permanecer más de 12 años prófugo de la justicia estadounidense. A estos se suman las detenciones de Alejandro Rosales Castillo, el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, y de Francisco Javier Román-Bardales, señalado como integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS-13), localizado en Veracruz en marzo de 2025.

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