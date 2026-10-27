Azalia Ojeda arremete otra vez contra Rafael Mercadante tras pedir perdón a sus hijas: “Señor asqueroso”

Durante la revelación del “Legado”, la exgranjera reiteró su rechazo hacia Rafael Mercadante. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Azalia Ojeda nominó a Rafael Mercadante como primer candidato a la placa de la semana en La Granja VIP 2026 y aprovechó el momento para reafirmar su rechazo hacia él, aunque ofreció disculpas únicamente a las hijas del concursante por comentarios previos. El cruce ocurrió durante la revelación del legado, conducida por Adal Ramones.

Al descubrir el sobre con el nombre del granjero elegido, Azalia Ojeda “La Negra” justificó la decisión frente a los demás participantes. “Porque es el provocador más importante de esa granja, solo de esa granja, porque dudo mucho que en la vida real sea así”, dijo sobre Mercadante.

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La participante añadió que el comportamiento de su compañero responde a una actitud contenida fuera de cámaras. “Allá hace todo lo que afuera no puede hacer. Se le nota la frustración de vida que tiene el pobre”, afirmó Ojeda ante el resto del grupo.

Por su parte, Rafael Mercadante contestó sin mencionar directamente el contenido de la nominación. “Nada, agradecerle al público que la ubique”, dijo el granjero.

Rafael Mercadante respondió a la nominación con una referencia a las reglas de convivencia y evitó referirse a las disculpas que Azalia Ojeda ofreció a sus hijas. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

El participante continuó con una frase sobre la reacción de su compañera. “Los quemados murieron de puritito ardor. Entonces, me da mucho gusto que sigas ardida y que sigas ubicada con las palabras que te dije”, expresó Rafael Mercadante, quien insistió en que dentro de la casa existen reglas que deben respetarse.

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Azalia Ojeda le respondió que esas normas “nunca has cumplido, Rafael”, frase que generó una nueva réplica del granjero. “Soy de las personas que más cumple las reglas en esta casa”, dijo Mercadante, a lo que ella cuestionó por qué, según su versión, lo “callan siempre” en la convivencia.

Adal Ramones cuestionó a Azalia y a Rafael sobre el conflicto previo entre ambos

Adal Ramones retomó el episodio de tensión ocurrido semanas atrás entre los dos concursantes y preguntó directamente a Ojeda si se arrepentía de lo dicho en aquel momento. La participante diferenció entre su postura hacia Mercadante y hacia las hijas de este.

“De lo que le dije al señor, no me arrepiento de nada, porque todo lo que pasó fue una provocación constante de él”, respondió Ojeda. Aclaró que su disculpa se limita a un ámbito distinto: “De lo único que sí me arrepiento desde mi punto de vista de mamá y le pido una disculpa, es a las niñas”, expresó con un gesto firme.

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La concursante remarcó que su posición hacia Mercadante permanece sin cambios desde el inicio del reality. “A ti te reitero desde el día uno hasta el día de hoy lo que pienso de ti”, dijo, y calificó a su compañero como “este señor asqueroso” antes de insistir en que lo esperará en la recta final de la competencia.

La nominación de Rafael Mercadante reavivó la disputa con Azalia Ojeda, quien insistió en mantener su postura pese a pedir disculpas a las hijas del granjero. (YouTube)

Ramones consultó a Mercadante si aceptaba la disculpa ofrecida por Ojeda hacia sus hijas, pregunta que el granjero evitó responder de forma directa. “Yo no tengo que hablar nada con esta mujer, Adal”, contestó, sin ampliar el comentario ni referirse al gesto de su compañera.

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La nominación colocó a Rafael Mercadante como el primer integrante en la placa de la semana, previo al resto de las votaciones que definirán a los demás candidatos. El conductor cerró el segmento sin obtener una respuesta adicional por parte del granjero sobre el pedido de disculpas dirigido a sus hijas.

El cruce se suma a la serie de tensiones registradas entre ambos concursantes desde semanas previas dentro de La Granja VIP, con intercambios que han incluido referencias directas a la vida personal de cada uno y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de convivencia en la casa.