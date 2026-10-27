Día de Muertos dejará más de 12 mil millones de pesos en CDMX: impulsará las ventas de panaderías y hoteles

Día de Muertos en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las celebraciones de Día de Muertos representarán un impulso para la economía de la Ciudad de México, con beneficios para establecimientos comerciales, restaurantes y negocios turísticos, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), quien prevé que estas fechas generen una importante derrama económica.

De acuerdo con las estimaciones del organismo empresarial, los festejos del 1 y 2 de noviembre dejarán ingresos por 12 mil 022 millones de pesos, cifra que supone un incremento del 5% respecto a lo registrado durante 2025. Estas actividades se posicionan entre los principales motores comerciales del segundo semestre del año.

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Día de Muertos beneficia diversos comercios en la CDMX

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX destacó que la llegada de turistas nacionales y extranjeros favorecerá distintos sectores productivos. Para la industria hotelera, se anticipa una ocupación de entre 75% y 85% durante las festividades.

Entre los negocios que podrían registrar mayores ventas se encuentran panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces y establecimientos que comercializan velas, también se espera un impacto positivo en hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

La cámara empresarial informó que 3 mil 722 panaderías tradicionales elaborarán pan de muerto este año, lo que contribuirá a mantener activa la economía local.

Asimismo, los productores de cempasúchil y los panaderos tendrán un papel relevante en la generación de empleos y en la conservación de las costumbres mexicanas.

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Ante estas proyecciones, la Canaco CDMX reiteró su respaldo al comercio formal, los servicios y el turismo, actividades que considera fundamentales para fortalecer la economía capitalina y preservar las tradiciones que caracterizan al país.

Día de Muertos en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades turísticas para el 1 y 2 de noviembre en la capital del país

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero dio a conocer que durante esta época se realizarán cerca de cinco mil actividades, esperando la llegada de aproximadamente medio millón de turistas y visitantes a la CDMX.

Recorridos Turibús y CapitalBus.

Mega Ofrenda, Ciudad Universitaria, UNAM.

Feria de las Calacas en el CENART.

Museo Anahuacalli: Recuerdo y tradición.

Monumental ofrenda en la Casa de Emilio “El Indio” Fernández, Coyoacán.

Calacas y Altares en Museo Dolores Olmedo.

Ofrendas en la Zona Rosa.

Ofrenda de la Calle de las Novias, Centro Histórico.

La muerte está más viva que nunca, Ballet Folclórico de México.

Xochimilco aumenta su producción de cempasúchil

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada reveló que la capital del país rompió el récord de más de 50% en el incremento de la producción de cempasúchil, pasando de 6.5 a 10 millones de sembradío del año pasado.

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Destacó que las autoridades mexicanas destinaron más de 8 millones de pesos en apoyos directos a 597 productores agrícolas, incluyendo la asistencia técnica, suministro de macetas, composta y semilla, así como la rehabilitación de caminos y sacacosechas.

Puntos de venta de cempasúchil en la CDMX

Mercados de Plantas y Flores

Madreselva

Campo 7

Mercado Mixquic

Mercado San Francisco Tlaltenco

Mercado Tláhuac

Mercado Emiliano Zapata

Mercado de Flores de San Luis

CEDA CDMX

Cuemanco

Cuemanquito - Patrimonio Cultural de la Humanidad

Otros

Paseo de la Reforma