Belinda y Majo Aguilar rinden homenaje a Paquita la del Barrio con sus canciones más famosas

A casi dos años de su muerte, Paquita la del Barrio recibe un tributo musical. (Facebook Belinda / Facebook Majo Aguilar / FOTO: RODOLFO ANGULO/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Belinda y Majo Aguilar encabezaron un homenaje a Paquita la del Barrio con la presentación del álbum recopilatorio “¿Me estás oyendo? Lo mejor de Paquita la del Barrio”, a casi dos años del fallecimiento de la cantante veracruzana. El evento incluyó una exhibición de artículos personales, vestidos de la intérprete y una ofrenda de Día de Muertos montada en su honor.

“Gracias por venir a celebrar y a homenajear a una de las voces más importantes y grandes de México. Prepárense para cantar conmigo”, dijo Belinda al abrir la noche.

PUBLICIDAD

Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio, murió el 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su casa de Xalapa, Veracruz, a causa de un infarto fulminante mientras dormía.

Belinda interpretó “Rata de dos patas”, una de las canciones más conocidas del repertorio de Paquita la del Barrio, como pieza inicial del homenaje.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video con una decoración de Día de Muertos y una ofrenda montada en honor a la artista veracruzana. En las imágenes, la actriz lució un conjunto de pantalón y corsé negro con rayas de brillantes, además de una chamarra bordada en la espalda con la leyenda “I love Paquita”.

PUBLICIDAD

Belinda y Majo Aguilar rindieron tributo a Paquita la del Barrio, fallecida en febrero de 2025. (Captura de pantalla @belipop / redes)

“Una noche para celebrar el legado de Paquita la del Barrio y vivir cada momento de una forma única”, escribió la cantante en la publicación de su cuenta.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Belinda retoma el repertorio de la cantante fallecida. En su presentación en el Vive Latino 2025, cantó también el famoso tema “Rata de dos patas”, interpretación que generó comentarios en redes sociales y que varios usuarios relacionaron con su expareja, Christian Nodal.

El vínculo entre ambas artistas tiene antecedentes directos. En febrero de 2024, tras el lanzamiento del tema “Cactus” de Belinda, Paquita la del Barrio le ofreció un consejo basado en su propia experiencia con el desamor y le recomendó no engancharse ni sufrir por situaciones del pasado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Majo Aguilar participó en el homenaje con las interpretaciones de “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”, ambas pertenecientes al catálogo de la cantante veracruzana. La cantante apareció con un vestido rojo y el cabello recogido en una cola alta, un estilo que contrastó con el negro de Belinda y aportó color a la puesta en escena.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Belinda retoma el repertorio de la cantante fallecida. En su presentación en el Vive Latino 2025, cantó también el famoso tema “Rata de dos patas”. (@belindapop)

“Una poeta para los varones”, declaró la hija de Antonio Aguilar Jr. sobre la compositora durante el evento.

El homenaje coincide con el lanzamiento del álbum recopilatorio que reúne lo más representativo de la carrera musical de Paquita la del Barrio, material que busca mantener vigente su legado entre nuevas generaciones de seguidores.

PUBLICIDAD

Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Su carrera musical comenzó en 1970 en la Ciudad de México, donde formó el dueto Las Golondrinas junto a su hermana Viola.

En 1978 abrió el restaurante Casa Paquita en la colonia Guerrero, donde se presentaba como cantante. Ahí nació su frase más célebre, “Me estás oyendo, inútil”, dirigida a su entonces esposo. En 1984 grabó con recursos propios su primer disco, “El barrio de los faroles”, título que le dio el sobrenombre artístico.

Su fama creció tras una invitación del periodista Guillermo Ochoa a un programa de televisión en 1985. Firmó con la discográfica Musart en 1992, lo que amplió su alcance a España, Estados Unidos y Sudamérica.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera grabó más de 33 discos y vendió más de 20 millones de copias. Colaboró con artistas como Ricardo Arjona, Vicente Fernández y Juan Gabriel. Recibió el premio Billboard “La Voz” en 2011 y el galardón a la Trayectoria Artística en los Billboard Latinos en 2021.

En 2021 incursionó en la política como candidata a diputada local por Veracruz con Movimiento Ciudadano, aunque no obtuvo el escaño.