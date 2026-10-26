México

Desaparece en Culiacán el sacerdote Clemente Morales Topete: Diócesis y Episcopado piden apoyo para localizarlo

El religioso de 67 años fue visto por última vez la tarde del sábado en el fraccionamiento Montebello tras salir de una consulta médica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Padre Clemente Morales Topete desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales) ((Redes sociales))
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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó la ficha de localización RZC-0993-2026 para dar con el paradero del sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, párroco de la iglesia Cristo Resucitado en la colonia La Campiña, en Culiacán, tras perder contacto con él la tarde del sábado 24 de octubre.

La Diócesis de Culiacán de San José y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitieron comunicados por separado para confirmar la desaparición, solicitar la colaboración ciudadana y pedir oraciones por la integridad del religioso.

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De acuerdo con el comunicado de la CEM, fechado el 25 de octubre, el padre Clemente fue visto por última vez alrededor de las 16:00 del sábado, después de acudir a una consulta médica, en el fraccionamiento Montebello, en la capital sinaloense. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Ficha de búsqueda Padre Clemente Morales. (FGE Sinaloa)
Ficha de búsqueda Padre Clemente Morales. (FGE Sinaloa)

Según la ficha difundida por familiares, el sacerdote se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro, modelo reciente, con placas UG34195.

La Diócesis de Culiacán confirma la activación de protocolos de búsqueda

A través de un comunicado oficial, el obispo de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, agradeció las muestras de solidaridad de sacerdotes, fieles y la comunidad en general ante la desaparición del presbítero.

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“Nuestro obispo, Mons. Jesús José Herrera Quiñónez, agradece las muestras de comunión y solidaridad de los sacerdotes, los fieles y la comunidad en general por la salud e integridad del Pbro. Clemente Morales, párroco de Cristo Resucitado, en La Campiña, Culiacán, Sinaloa, quien al momento se encuentra desaparecido”, señala el documento de la Diócesis.

Padre Clemente Morales desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales)
Padre Clemente Morales desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales)

La institución diocesana indicó que los protocolos institucionales de búsqueda ya están activados y que se acudió ante las autoridades correspondientes para iniciar las indagaciones.

“Permanecemos unidos en oración por su pronta localización, por su familia y por su comunidad parroquial. Gracias por compartir la ficha oficial de búsqueda”, añade el texto, que cierra con la invocación: “San José, patrono de nuestra Diócesis, ruega por nosotros”.

La CEM expresa su solidaridad y pide a las autoridades cumplir con su deber

En un comunicado con protocolo 486/26, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su cercanía fraterna con el obispo Herrera Quiñónez, con los familiares de Morales Topete y con la comunidad parroquial de Cristo Resucitado.

Comunicado del CEM sobre la desaparición del Padre Clemente Morales. (CEM)
Comunicado del CEM sobre la desaparición del Padre Clemente Morales. (CEM)

“Pedimos a las autoridades correspondientes cumplan con su deber y colaboren en la pronta localización del Padre Clemente. En estos momentos, la oración, la solidaridad y la colaboración responsable de toda la sociedad ayudan a expresar la fraternidad y renovar la esperanza”, indica el comunicado de la CEM.

La Conferencia también invitó a difundir la ficha oficial y a permanecer atentos a cualquier dato que permita encontrarlo.

“Encomendamos esta intención a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de México, y pedimos al Señor que sostenga a quienes viven esta preocupación y suscite la solidaridad de todos para contribuir al pronto reencuentro del Padre Clemente con sus seres queridos y su comunidad”, cierra el documento.

Así se le vio por última vez

Lo que se sabe de la última vez que se vio al Padre Clemente Morales. (Redes sociales)
Lo que se sabe de la última vez que se vio al Padre Clemente Morales. (Redes sociales)

La cédula de localización emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa describe a Clemente Morales Topete como un hombre de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y rostro redondo.

Tiene ojos ligeramente rasgados de color café oscuro, nariz ancha y mediana, cabello lacio, corto y negro entrecano, frente mediana con entradas ligeramente marcadas, boca mediana con labios gruesos y cejas pobladas.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la nuca del lado posterior derecho y un lunar pequeño debajo del ojo derecho, a la altura del pómulo. No tiene tatuajes.

La ficha oficial de la Comisión Estatal indica que al momento de su desaparición vestía camisa de manga larga de botones color beige, pantalón de vestir beige y zapatos tipo mocasín color gris. La ficha elaborada por familiares, que también circula en redes sociales, describe la camisa como blanca y los zapatos como mocasines color café.

El templo Cristo Resucitado, donde Morales Topete ejerce como párroco, se ubica en el cruce de las calles De las Amapolas y De los Mangos, en el sector oriente de Culiacán, según el directorio de Católicos de Culiacán.

Cualquier información sobre el paradero del sacerdote puede comunicarse a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa al teléfono 667 184 1256, al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx, al número 667 335 2637 o al 911.

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