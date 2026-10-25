La pensión no se improvisa al final

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Los cambios recientes en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reabren una pregunta fundamental: ¿estamos planeando nuestro retiro o esperamos hasta que el tiempo comienza a agotarse para buscar una estrategia?

El pasado 21 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que modifica las condiciones para las nuevas incorporaciones a esta modalidad, utilizada por trabajadores que buscan continuar cotizando por cuenta propia para fortalecer sus derechos pensionarios. Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 22 de octubre.

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Entre los cambios se encuentran un límite al salario de cotización para las nuevas incorporaciones y la eliminación de los registros retroactivos. Quienes ya están inscritos conservarán sus condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado.

La Modalidad 40 no desaparece, pero las nuevas reglas pueden modificar las opciones de quienes planeaban recurrir a ella para mejorar su pensión.

La noticia importa porque muchas personas descubren la complejidad de su retiro cuando están cerca de dejar de trabajar, no antes. Y ese retraso puede tener consecuencias importantes.

Es entonces cuando buscan elevar el monto de su pensión, recuperar semanas cotizadas o encontrar una alternativa que les permita compensar años de poca planeación. Sin embargo, las inversiones y las estrategias financieras no funcionan así: ninguna fórmula garantiza los mismos resultados para todos. En cualquier estrategia de retiro, uno de los recursos más valiosos es el tiempo.

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La conveniencia de la Modalidad 40 depende de diversos factores, entre ellos el régimen pensionario, las semanas cotizadas, el salario registrado y la capacidad económica para cubrir las aportaciones. Tomar una decisión únicamente porque funcionó para otra persona puede comprometer recursos importantes sin garantizar el resultado esperado.

Además, la pensión es una parte del retiro, pero no constituye por sí sola todo el patrimonio necesario para afrontar esta etapa de la vida. Los ahorros, las inversiones, las deudas, los gastos de salud y las necesidades familiares también determinan la tranquilidad financiera con la que podremos vivir.

Por eso, planear el retiro exige anticipación, información y disciplina. Conocer nuestro punto de partida, calcular cuánto necesitaremos y evaluar distintas alternativas permite tomar decisiones con mayor margen de maniobra, en lugar de depender de una sola opción o de condiciones que pueden cambiar.

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Los ajustes a la Modalidad 40 nos recuerdan que las estrategias financieras deben revisarse oportunamente y de manera individual. No se trata de alarmarse ni de asumir que existe una fórmula universal, sino de comprender que cada decisión tiene costos, condiciones y consecuencias.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto recibiremos de pensión, sino qué hemos construido para sostener la vida que queremos vivir.

El retiro no comienza cuando dejamos de trabajar. Empieza mucho antes, con las decisiones que tomamos desde nuestros primeros años de vida laboral, cuando recibimos los primeros salarios y tenemos la oportunidad de construir hábitos financieros que pueden marcar una diferencia décadas después. Ahí está el interruptor que tantas veces olvidamos accionar.

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¿Qué podemos hacer? Empezar hoy. Revisar nuestras semanas cotizadas, identificar el régimen pensionario al que pertenecemos, conocer las alternativas disponibles y calcular cuánto dinero necesitaremos para mantener el estilo de vida que deseamos durante el retiro.

Y, sobre todo, desarrollar desde los primeros años de trabajo el hábito de ahorrar, invertir y proteger nuestro patrimonio. No podemos controlar los cambios en las reglas, pero sí podemos decidir qué tan preparados estaremos para enfrentarlos.

El tiempo no garantiza una buena pensión, pero aprovecharlo puede cambiar nuestra historia financiera. Porque el retiro no se improvisa cuando llega el momento de dejar de trabajar: se construye, decisión tras decisión, mucho antes de que ese día aparezca en el horizonte.

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