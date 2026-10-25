México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Los precios de los combustibles nacionales varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes nacionales de este domingo 25 de octubre de 2026.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.705 pesos por litro.

PUBLICIDAD

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.597pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.003 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

PUBLICIDAD

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marina rescata a seis migrantes extranjeros que navegaban frente a las costas de Chiapas

Los hombres se encontraban en una embarcación menor en aguas nacionales

Marina rescata a seis migrantes extranjeros que navegaban frente a las costas de Chiapas

La pensión no se improvisa al final

Los cambios en la Modalidad 40 del IMSS recuerdan la importancia de planear el retiro con anticipación; ahorrar, invertir y conocer las opciones pensionarias disponibles puede marcar la diferencia entre enfrentar la jubilación con incertidumbre o contar con mayor tranquilidad financiera

La pensión no se improvisa al final

Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años

La participación de Martín Valentino llegó durante una nueva etapa de conciertos del cantante en Estados Unidos

Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años

La flor mexicana que enamoró a Europa: de los altares del Día de Muertos a un huerto en Shropshire

La dalia, flor nacional de México y símbolo del Día de Muertos, conquistó los huertos de Reino Unido. Conoce su historia y sus 50 mil variedades

La flor mexicana que enamoró a Europa: de los altares del Día de Muertos a un huerto en Shropshire

Agenda cultural HOY 25 de octubre en CDMX: festivales, catrinas y experiencias inmersivas

La capital ofrece recorridos temáticos, expresiones artísticas y encuentros gastronómicos para disfrutar la jornada con opciones gratuitas y actividades de pago

Agenda cultural HOY 25 de octubre en CDMX: festivales, catrinas y experiencias inmersivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Marina rescata a seis migrantes extranjeros que navegaban frente a las costas de Chiapas

César Jáuregui seguirá en el Altiplano: juez lo vincula a proceso por traición a la patria en el caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Abaten a “El Meny Carranza” y detienen a cuatro más tras enfrentamiento armado en San Antonio, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Lizbeth Rodríguez acusa a su exesposo turco de abandonarla y lo tacha de “rata”

Lizbeth Rodríguez acusa a su exesposo turco de abandonarla y lo tacha de “rata”

Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años

Agenda cultural HOY 25 de octubre en CDMX: festivales, catrinas y experiencias inmersivas

¿Por qué sigue hospitalizado Manuel “El Flaco” Ibáñez? Su hija habla de la enfermedad que enfrenta

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

DEPORTES

México vs Australia: sigue EN VIVO el minuto a minuto del juego del Mundial Femenil Sub 17

México vs Australia: sigue EN VIVO el minuto a minuto del juego del Mundial Femenil Sub 17

Vaquero Navarrete se rinde ante O’Shaquie Foster tras perder sus cinturones mundiales: “Te felicito, campeón”

Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 25 de octubre

Barcelona vs Real Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico de LaLiga desde México