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Chivas vence a Rayados y escala al subliderato del Apertura 2026: Toluca cae al tercer puesto

Un gol de Roberto Alvarado dio al Guadalajara la victoria 1-0 sobre Monterrey en la jornada 14 de la Liga MX

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Chivas Monterrey jornada 14 Liga MX
Chivas vence a Monterrey en la Jornada 14 de la Liga MX (Chivas/FB)

El Guadalajara aprovechó un error defensivo de Monterrey para llevarse tres puntos que lo colocaron en el subliderato del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con un gol de Roberto Alvarado, Chivas se impuso 1-0 a Rayados en la jornada 14, en un encuentro cargado de tensión, polémica arbitral y el reencuentro de Matías Almeyda con el club rojiblanco.

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La victoria en el estadio de Monterrey permitió al conjunto tapatío alcanzar 26 unidades y desplazar al Toluca, que se quedó con 23 puntos, al tercer puesto de la clasificación. Además, el Guadalajara extendió a cuatro partidos su racha sin conocer la derrota y fortaleció sus aspiraciones de cerrar la fase regular entre los primeros lugares.

En contraste, Monterrey no logró aprovechar su condición de local y permaneció en el séptimo lugar con 20 puntos, en una noche en la que sus oportunidades de igualar el marcador se encontraron con la falta de contundencia y las intervenciones del arbitraje.

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Roberto Alvarado aprovecha un error de Monterrey

Chivas Monterrey jornada 14 Liga MX
Guadalupe, Nuevo León, 24 de octubre de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Rayados del Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara, realizado en el estadio BBVA. Foto: Imago7/ Ricardo A. Rodríguez

El partido comenzó con intensidad y Chivas encontró rápidamente la oportunidad que necesitaba para tomar ventaja en el marcador.

Al minuto nueve, una desconcentración de Víctor Toro Guzmán abrió la puerta para el ataque rojiblanco. El jugador de Rayados entregó el balón a Santiago Sandoval, quien participó en la jugada que permitió al Guadalajara lanzar una ofensiva a gran velocidad.

La acción terminó con Roberto Alvarado dentro del área, donde el atacante definió con un remate para colocar el 1-0 y silenciar momentáneamente a la afición regiomontana.

El tanto modificó el desarrollo del encuentro. Monterrey tuvo que adelantar sus líneas y asumir mayores riesgos para buscar el empate, mientras los visitantes encontraron espacios para intentar ampliar la diferencia.

Sin embargo, el marcador ya no se movió a favor de los tapatíos, pese a que el conjunto local generó oportunidades para cambiar el resultado.

Rayados falla un penal y termina con diez jugadores

Monterrey, Mexico - October 24: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Rayados - Chivas at Estadio BBVA on October 24, 2026 in Monterrey, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026) MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, LIGA MX, MATCH, CHIVAS, RAYADOS, ESTADIO BBVA, ACTION, APERTURA, VISITA
Monterrey, Mexico - October 24: WRITE CAPTION HERE (L) (R) Rayados - Chivas at Estadio BBVA on October 24, 2026 in Monterrey, Mexico. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)

Monterrey respondió con una postura más ofensiva y consiguió una de sus mejores oportunidades cuando Bryan Cotorro González cometió una falta sobre Ricardo Chávez dentro del área.

El árbitro señaló penal a favor de Rayados, una ocasión que podía representar el empate y cambiar el rumbo del partido. Lucas Ocampos asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo fue detenido por el guardameta rojiblanco Raúl Tala Rangel.

El portero se lanzó hacia su costado derecho y evitó la anotación, con lo que mantuvo la ventaja de Chivas en un momento determinante del encuentro.

La presión continuó durante el segundo tiempo, disputado bajo una tormenta que complicó el ritmo del juego. Monterrey insistió en busca del empate, pero el Guadalajara resistió los intentos del conjunto local.

La tensión aumentó en los minutos finales. Al 90+1, el árbitro Víctor Cáceres expulsó a Orbelín Pineda, decisión que generó controversia por el rigor de la sanción y dejó a Rayados con diez futbolistas.

Poco después, Monterrey creyó haber conseguido el empate mediante una anotación de Diego Rossi. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado por una mano.

Con estas decisiones, las opciones de los regiomontanos se redujeron y Chivas consiguió conservar el 1-0 hasta el silbatazo final.

Matías Almeyda se reencuentra con Chivas como rival

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey coach Matias Almeyda gives directions to Monterrey's Carlos Salcedo REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey coach Matias Almeyda gives directions to Monterrey's Carlos Salcedo REUTERS/Daniel Becerril

Más allá del resultado, el encuentro tuvo un componente emocional por el regreso de Matías Almeyda al enfrentamiento contra el Guadalajara, equipo con el que construyó una de las etapas más recordadas de su historia reciente.

El entrenador argentino dirigió a Chivas en un periodo de recuperación deportiva que culminó con la conquista del título de Liga MX en 2017. Bajo su dirección, el equipo rojiblanco volvió a competir por los primeros puestos y recuperó protagonismo en el futbol mexicano.

Tras su paso por el futbol europeo, con experiencias en Grecia y España, Almeyda regresó a México para asumir la dirección técnica de Monterrey durante el Apertura 2026.

Esta vez, el estratega vivió el partido desde el banquillo rival y observó cómo su antiguo equipo encontró la ventaja desde los primeros minutos. La intensidad del encuentro quedó reflejada en sus gestos y en la tensión con la que siguió las acciones.

El reencuentro no tuvo el desenlace que esperaban los aficionados que todavía recuerdan su etapa en Guadalajara. Chivas se quedó con la victoria y sumó puntos importantes en la recta final del campeonato.

Monterrey, por su parte, deberá corregir errores y recuperar contundencia si pretende escalar posiciones antes del cierre de la fase regular del Apertura 2026.

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