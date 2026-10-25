Nueva estafa en WhatsApp: criminales extorsionan con fotos de “visualización única”

Una mano sostiene un teléfono móvil con un mensaje de amenaza mientras un individuo con capucha opera ordenadores al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta sobre una modalidad de fraude que utiliza fotografías de visualización única en WhatsApp para extorsionar a usuarios. El engaño consiste en enviar una imagen desde un número desconocido y, tras abrirla, los delincuentes aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber visto contenido privado, con lo que exigen un pago bajo amenaza de denuncia o difusión de información.

La corporación capitalina difundió la advertencia a través de su cuenta oficial en ‘X’, donde detalla el mecanismo del fraude y ofrece recomendaciones concretas para no caer en el engaño.

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Tres pasos para evitar caer en la trampa

Ante la recepción de una imagen de este tipo desde un contacto desconocido, seguida de amenazas o exigencias de dinero, la SSC CDMX recomienda no pagar bajo ninguna circunstancia, no compartir datos personales ni financieros con el remitente, y bloquear y reportar el número de inmediato dentro de la aplicación.

La corporación precisa un punto central del fraude: abrir una fotografía de visualización única no es un delito. Esta aclaración busca frenar el principal argumento de presión que usan los extorsionadores para generar miedo en la víctima.

Una infografía de la Policía Cibernética de la Ciudad de México detalla recomendaciones frente a extorsiones realizadas mediante fotografías de visualización única en WhatsApp. (SCC_CDMX)

La policía capitalina también pide a los usuarios mantener la calma y conservar las evidencias de la conversación, como capturas de pantalla de los mensajes recibidos, el número telefónico utilizado y cualquier amenaza enviada por el delincuente.

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Para reportar este tipo de casos, la Policía Cibernética SSC CDMX puso a disposición de la ciudadanía el número 55 5242 5100, extensión 5086.

Una segunda modalidad de fraude alerta sobre llamadas falsas del SAT

En paralelo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundió una advertencia sobre otra modalidad de estafa telefónica que no está relacionada con WhatsApp, pero que comparte el mismo objetivo: presionar a la víctima mediante el miedo para obtener dinero o datos personales.

Según la comisión, los defraudadores llaman a los usuarios simulando ser representantes de su banco y les advierten que el SAT detectó un movimiento de 50,000 pesos en su cuenta, razón por la cual su cuenta bancaria sería bloqueada si no atienden la llamada de inmediato.

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La Condusef calificó este esquema como un fraude telefónico y detalló que, si la llamada automática pide presionar algún número o amenaza con el bloqueo de la cuenta, la instrucción es colgar de inmediato y no dar datos personales bajo ninguna circunstancia.

Una publicación de la Condusef en México alerta a los usuarios sobre llamadas de extorsión telefónica que fingen avisos bancarios relacionados con el Servicio de Administración Tributaria. (@CondusefMX)

La comisión también recomendó verificar cualquier aviso relacionado con el SAT directamente en los canales oficiales de la dependencia, en lugar de responder a llamadas o mensajes no solicitados que aseguren provenir de esa institución.

Ambas alertas, la de la Policía Cibernética y la de la Condusef, coinciden en un mismo patrón: los delincuentes buscan generar presión inmediata en la víctima mediante amenazas de bloqueo, denuncia o exposición pública, con el fin de que actúe sin verificar la información antes de compartir datos o realizar un pago.

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