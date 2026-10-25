La flor mexicana que enamoró a Europa: de los altares del Día de Muertos a un huerto en Shropshire

La planta, reconocida como flor nacional del país, llegó a Europa en el siglo XVIII y hoy forma parte de los jardines británicos, según una columna publicada por The Guardian. Foto: Franziska Gabbert/dpa

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El autor del texto, Paul Evans, relata en la columna del jueves 22 de octubre de 2026 cómo su familia compró en un supermercado una bolsa de tubérculos de dalia y los plantó en mayo en su huerto de Las Marcas, en el condado de Shropshire.

Perdieron la etiqueta y resultaron ser tres variedades distintas:

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Un pequeño pompón rosa con matices blancos, que floreció durante la ola de calor.

Una bola blanca, naranja y amarilla de mayor tamaño.

Una dalia tipo cactus de un naranja intenso, del tamaño de un plato.

Evans describe la última como una flor de pétalos largos y puntiagudos, semicurvados, que se retuercen desde un centro de flósculos dorados.

Un viaje desde México que dura siglos

El tipo semicactus surge de Dahlia juarezii y la hibridación posterior de semillas impulsa una diversidad que mantiene vigentes a estas flores en Reino Unido, pese a cambios en su popularidad dentro de la jardinería. Foto: Christin Klose/dpa

Las dalias llegaron a Europa desde México en el siglo XVIII. El tipo semicactus se originó a partir de un único tubérculo de Dahlia juarezii enviado a Holanda en 1872.

Desde entonces, la hibridación de semillas de todas las variedades ha dado como resultado 50 mil variedades. Aunque su popularidad en la jardinería fluctúa, hoy gozan de un renovado prestigio, de acuerdo con el autor.

En Reino Unido han sido tradicionalmente favoritas de los huertos familiares, tanto para flor cortada como para concursos de jardinería.

Símbolo del Día de Muertos

El texto recuerda que la dalia es la flor nacional de México y que su simbolismo en el Día de Muertos, la festividad mexicana en honor a los ancestros, ha reforzado su atractivo.

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Evans señala que la conexión de esta celebración con Halloween constituye un poderoso vínculo folclórico en el mundo anglosajón.

Precisa, sin embargo, que históricamente la flor principal de la festividad es el cempasúchil (caléndula), y no la dalia.

Entre el mito y la historia

El autor de The Guardian señala que el simbolismo de la especie nacional mexicana ha reforzado su atractivo en el mundo anglosajón por su conexión con Halloween en vísperas de la celebración. Foto: (iStock)

El autor advierte que buena parte de lo que se lee sobre la historia de las dalias en los periodos azteca e inca es mito creado por los imperialistas europeos.

También menciona que el tomate, igualmente originario de México, ocupa un lugar especial en las tradiciones de los huertos británicos, al igual que la dalia, con su estilo “peculiar y transgresor”.

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Contexto: una celebración que cruza fronteras

La columna se publica a pocos días del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), celebración mexicana reconocida internacionalmente y cuyas imágenes y símbolos, como las flores, se han difundido por distintos países.

La dalia, símbolo del Día de Muertos y flor nacional de México, florece hoy en un huerto familiar de Shropshire, Inglaterra, según el “Diario rural” publicado por The Guardian. Su viaje de más de dos siglos revela cómo una planta mexicana terminó entre las favoritas de la jardinería británica.