México

Vicente Fox exige renuncia de Taddei del INE y crítica crisis en el IMSS

El expresidente cuestiona a la presidenta del órgano electoral tras los señalamientos sobre contratos bajo revisión y llama a organizarse rumbo a los comicios federales de 2027

El exmandatario comparte un video con acusaciones contra Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo, mientras solicita la salida de la consejera presidenta. (Redes sociales)
El exmandatario comparte un video con acusaciones contra Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo, mientras solicita la salida de la consejera presidenta. (Redes sociales)
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El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, exige la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuestiona la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del organismo electoral. El expresidente también convocó a la oposición a organizarse rumbo a las elecciones de 2027.

En una publicación difundida este domingo, Fox escribió en su cuenta oficial de ‘X’: “Caso Taddei: ¡Morena lo llena todo de mentiras y corrupción!”. En el mismo mensaje llamó a sus seguidores a sumarse y sostuvo que es necesario “recuperar el Congreso en 2027”.

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La publicación se da mientras Taddei enfrenta señalamientos por un posible conflicto de interés en contrataciones del INE. La Auditoría Superior de la Federación (AFS) abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en adjudicaciones, además de posibles actos de colusión y triangulación de recursos.

Taddei descarta salir del INE durante las indagatorias

La investigación se concentra en contratos del INE con empresas proveedoras, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf. Los cuestionamientos surgieron por presuntos vínculos de antiguos colaboradores del instituto con esas firmas y por adjudicaciones entregadas durante el proceso electoral de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Excélsior reporta que una de las contrataciones bajo revisión alcanza 197 millones de pesos para la elaboración de mamparas y urnas, luego de que una licitación previa fuera declarada desierta. El mismo medio señala que la ASF indaga posibles operaciones simuladas y participación de empresas factureras.

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Fox comparte video con señalamientos contra Sheinbaum y Zoé Robledo

Además de su mensaje sobre Taddei, Fox compartió un video con críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del IMSS, Zoé Robledo. El material cuya autora es la periodista Beatriz Pages acusa, que el gobierno habría utilizado recursos de las reservas del Seguro Social para financiar proyectos ajenos a la atención médica.

El video sostiene que el desabasto de medicamentos y las carencias en hospitales no derivan de trámites burocráticos, como ha señalado la presidenta, sino de un presunto desvío de fondos. También cuestiona los modelos de atención impulsados por el gobierno federal, incluidos el IMSS-Bienestar y la llamada megafarmacia impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Pieza audiovisual de opinión política que incluye una ilustración gráfica con la leyenda 'Saqueo en el IMSS' y secuencias de texto sobre fondo negro. El contenido expone señalamientos críticos hacia la administración del sistema de salud pública en México, haciendo referencia a la gestión presupuestaria, el abasto de medicamentos y las políticas gubernamentales vinculadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las afirmaciones expuestas en el material compartido por Fox no incluyen pruebas verificables dentro de la publicación. El video tampoco presenta una denuncia formal, expediente administrativo o resolución judicial que acredite el presunto uso ilegal de reservas del IMSS.

El mensaje de Fox mezcla los cuestionamientos contra Taddei con una crítica al sistema de salud y una convocatoria electoral. “¡Sumate hoy, hoy, hoy!”, escribió el exmandatario, antes de pedir respaldo para que la oposición recupere el Congreso en los comicios de 2027.

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