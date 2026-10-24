No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

Un hombre procedente de Colombia viajaba con pastillas de hidrocodona y acetaminofén en envases de suplementos alimenticios Foto: Aduanas

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Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 8 mil 659 tabletas con hidrocodona y acetaminofén ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México (CDMX). La intervención buscó impedir que la mercancía ingresara a canales de distribución irregular en México.

Las autoridades calcularon que el cargamento tenía un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito. Las tabletas quedaron bajo resguardo aduanero mientras se realizaron los procedimientos para entregarlas a la FGR.

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El aseguramiento ocurrió el sábado 24 de octubre, durante labores de inspección y vigilancia en la aduana del aeropuerto capitalino. El pasajero transportaba cinco recipientes utilizados habitualmente para guardar vitaminas y suplementos.

Dentro de los frascos había tabletas blancas con la inscripción “M367”. El personal aduanero no pudo determinar de forma inicial su composición, por lo que aplicó un aseguramiento precautorio y tomó muestras para su análisis.

En el análisis químico se encontraron estas dos sustancias que no correspondían con el contenido anunciado en los envases Foto: Aduanas

El laboratorio confirmó la presencia de dos sustancias para tratar el dolor

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de Aduanas, donde especialistas realizaron estudios químicos para identificar los componentes de las pastillas. Las pruebas incluyeron espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y análisis químicos cualitativos.

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Los resultados confirmaron que las tabletas contenían hidrocodona y acetaminofén. Ambas sustancias se utilizan en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado.

La hidrocodona es un opioide sujeto a controles sanitarios especiales debido a sus características farmacológicas. La composición de las tabletas requirió verificación antes de que la autoridad definiera su situación jurídica.

La mercancía permaneció bajo custodia de la autoridad aduanera después de que el laboratorio confirmó los compuestos. La ANAM inició los procedimientos necesarios para poner el cargamento a disposición de la FGR.

El hombre que las portaba provenìa de Colombia Foto: Aduanas

Las autoridades buscaron frenar su distribución irregular en México

El operativo fue realizado de manera coordinada por personal aduanero, elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La revisión se concentró en el equipaje del pasajero que llegó desde la capital colombiana.

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Los recipientes simulaban ser envases de suplementos alimenticios, un tipo de contenedor destinado habitualmente al almacenamiento de vitaminas. La inspección permitió detectar las tabletas antes de que salieran de la zona aduanal.

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento formó parte de las acciones para reforzar la vigilancia en las aduanas del país. Estas revisiones estuvieron dirigidas a localizar sustancias controladas y mercancías que incumplieran las disposiciones aplicables.

La autoridad aduanera mantuvo la mercancía bajo resguardo mientras concluyeron los trámites para entregarla a la Fiscalía General de la República.