Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

Cenizas en la boca de Diego Luna esrtá triunfando en los principales escenarios dle cine internacional. REUTERS/Mark Blinch

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Diego Luna subió al escenario de la 21 edición del Festival de Cine de Roma para recibir el premio a Mejor Guion por Ceniza en la Boca, cinta que adapta la novela de la escritora mexicana Brenda Navarro y que el propio actor escribió a cuatro manos junto a Abia Castillo y Diego Rabasa.

El filme compitió dentro de la sección Progressive Cinema del certamen italiano, bloque que abrió precisamente con la proyección de esta historia centrada en dos hermanos mexicanos que buscan rehacer su vida fuera de su país de origen.

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El director agradeció el premio en nombre de los escritores mexicanos

El director Diego Luna llega a la alfombra roja de la película "Ceniza en la boca" en el Festival de Cine de Morelia, en México, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Berenice Bautista)

Diego Luna dedicó unas palabras al equipo detrás de la película y a la organización del festival al recibir el galardón. “Gracias por haber hecho este viaje con nosotros, para nosotros recibir este premio es fundamental, no es solo mi trabajo, sino el de escritores mexicanos fantásticos”, declaró el cineasta, visiblemente emocionado durante la ceremonia.

En esa misma intervención, Luna extendió el reconocimiento más allá del equipo de producción. “Gracias, Roma, por haber celebrado este cine que quiere que este mundo sea un lugar mejor”, afirmó el director mexicano ante el público reunido en la gala de clausura.

La trama sigue a dos hermanos mexicanos que se reencuentran con su madre en España

Diego Luna dirige a Anna Díaz en 'Ceniza en la boca'

Ceniza en la Boca narra la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que se muda a España junto a su hermano menor para reunirse con su madre, Isabel, quien había emigrado ocho años antes en busca de un futuro mejor. Al llegar, Lucila enfrenta discriminación, precariedad laboral y la carga de cuidar a su hermano mientras intenta construir una vida propia.

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Para sostenerse económicamente, Lucila alterna distintos trabajos informales: atiende a bebés y a personas de edad avanzada por las mañanas y reparte pedidos en bicicleta por las tardes, una rutina que retrata la precariedad que enfrentan muchos migrantes mexicanos recién llegados a Europa.

El papel de Lucila recae en la actriz Anna Díaz, quien según reseñas especializadas sostiene el peso dramático de la cinta. El elenco se completa con Adriana Paz en el papel de Isabel, además de Luisa Huertas, Irene Escolar, Sergio Bautista, Benny Emmanuel y Guillermo Ríos, entre otros intérpretes de la coproducción entre México y España.

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La película llega a Roma tras su paso por Cannes y San Sebastián

Diego Luna y el equipo de Cenizas en la boca en Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El premio obtenido en Roma se suma a un recorrido internacional que Ceniza en la Boca ha construido a lo largo de 2026. Su estreno mundial ocurrió en el Festival de Cannes, dentro de la sección de Proyecciones Especiales, en mayo de ese año.

Después de su paso por Francia, la cinta participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030 por el compromiso social y los valores de solidaridad que plantea su historia sobre migración y familias divididas por la distancia.

La producción reúne a las casas productoras La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul, con un equipo encabezado por los productores Inna Payán, Valérie Delpierre, Luis Salinas, Diego Rabasa y el propio Diego Luna en esa misma función.

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La fotografía y la música completan la ficha técnica del filme

. REUTERS/Mark Blinch

La cinefotografía de Ceniza en la Boca estuvo a cargo de Damián García, mientras que la edición correspondió a Sofi Escudé. El diseño de arte fue trabajo de Hania Robledo Richards y Asier Musitu, y el vestuario quedó bajo la responsabilidad de Gabriela Fernández.

La música original fue compuesta por Raquel García-Tomás, en una producción que combina escenarios de Madrid y Barcelona con el peso emocional del desarraigo familiar que atraviesa a su protagonista, de acuerdo con reseñas publicadas tras el estreno comercial de la cinta el 9 de octubre.

La gala de Roma reconoció también a otras producciones internacionales

En la misma ceremonia de clausura, el premio a Mejor Película fue para I See Buildings Fall Like Lightning, dirigida por Clio Barnard, mientras que el Gran Premio del Jurado se otorgó a The Life and Deaths of Wilson Shedd, de Tim Blake Nelson. El premio a Mejor Dirección recayó en Rafiki Fariala por Congo Boy.

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El premio del público fue para Mustang, dirigida por Kasia Smutniak, en una edición que reunió producciones de distintos países dentro de su programación competitiva. El galardón obtenido por Diego Luna, Abia Castillo y Diego Rabasa en la categoría de Mejor Guion se suma así a los reconocimientos entregados durante la gala final del certamen italiano.

Con este premio, Ceniza en la Boca consolida su presencia en el circuito internacional de festivales, después de haber iniciado su recorrido en Cannes, continuado en San Sebastián y cerrado por ahora su paso por competencias con el reconocimiento obtenido en Roma, Italia.

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