México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 19:11 horas de este 23 de octubre a 81 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 15.9 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.844 grados de latitud y -93.326 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información comunicada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un temblor, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: Se normaliza la circulación en la México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: Se normaliza la circulación en la México-Cuernavaca

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 24 de octubre: Vance se debilita a categoría 1; frente frío 3 provocarán lluvias en la mitad del país

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 24 de octubre: Vance se debilita a categoría 1; frente frío 3 provocarán lluvias en la mitad del país

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.4 en Chiapas

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Las estrellas protagonizaron por años una de las rivalidades más icónicas de la música pop mexicana

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Embarazada viaja de pie en el Metro de la Ciudad de México y desata polémica: nadie le cede el asiento reservado

El video muestra a una mujer embarazada de pie dentro de un vagón, mientras espera que un pasajero desocupe un asiento; el Sistema de Transporte Colectivo no se manifestó por esta situación

Embarazada viaja de pie en el Metro de la Ciudad de México y desata polémica: nadie le cede el asiento reservado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

Crisis de desaparecidos en México: hallan 24 cuerpos por identificar y 417 restos óseos en Panteón de Dolores en CDMX

Aumentan hasta 700% decomisos de droga en la frontera de Chihuahua con Texas: CBP

ENTRETENIMIENTO

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

Kenia Os y el Bogueto juntos en nueva colaboración: adelanto de la canción y videoclip

Juan de Dios Pantoja suena fuerte como nuevo habitante de la Mansión VIP

DEPORTES

Termina la Qualy para Checo Pérez: en qué lugar saldrá el piloto mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos

Termina la Qualy para Checo Pérez: en qué lugar saldrá el piloto mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Desde las calles de Jardín Balbuena y con el sueño de ser como Pelé: así fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas

América vs Pachuca: a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 en vivo desde el Estadio Azteca

Querétaro recibe a Cruz Azul en un partido vital de cara a la liguilla del Apertura 2026