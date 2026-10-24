Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Wendy Guevara contó que, pese a los años de cercanía con Kimberly ‘La más preciosa’, la amistad se ha visto afectada por terceros y agendas diferentes. (Instagram)

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Wendy Guevara confirmó la muerte de doña Martha, madre de Kimberly “La Más Preciosa”, y le envió un mensaje de solidaridad pese a los meses de distanciamiento público entre ambas integrantes de Las Perdidas. La influencer explicó en un video que habló directamente con Kimberly tras el fallecimiento, ocurrido la noche del 23 de octubre.

“Ahorita me habló Kimberly. Ya vi que ya pusieron en las redes sociales que su mamá falleció”, relató Wendy Guevara al inicio de su video, en el que detalló la conversación que sostuvo con su excompañera minutos después de conocerse la noticia del deceso.

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Doña Martha permanecía hospitalizada desde hacía varias semanas

(Instagram)

Kimberly “La Más Preciosa” había abandonado su participación en el reality El Sultanato, grabado en Miami, el pasado 16 de octubre, para regresar a León, Guanajuato, y acompañar a su madre durante su internamiento. La influencer logró llegar a tiempo para estar cerca de doña Martha en sus últimos días de vida.

Según relató Wendy Guevara, la mujer padecía demencia senil y problemas en los riñones, además de haber perdido la vista en los meses previos a su muerte. En días recientes había sido operada de emergencia, y Kimberly señaló públicamente que su madre también presentaba complicaciones con la glucosa y requería diálisis constante.

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Kimberly confirmó el fallecimiento a través de una publicación en Instagram la madrugada del 24 de octubre. “Madre, hoy te fuiste de este mundo, pero nunca de mi corazón, te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí, de verdad mi vida ya no será la misma. Solo tengo un gran hueco en mi corazón, no te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo”, escribió la influencer en su despedida.

Wendy explicó por qué no podrá asistir al funeral

Wendy Guevara aclara por qué no irá al funeral de la mamá de Kimberly (@soywendyguevaraoficial)

Pese a la cercanía con la familia de Kimberly, Wendy Guevara reconoció que no podrá acompañarla en el sepelio debido a compromisos laborales previamente agendados. La influencer tiene programado un viaje a Colombia junto a Paola Suárez, mientras que Karina Torres también se encuentra fuera del país cumpliendo fechas de trabajo en Costa Rica y, posiblemente, en Chile.

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“Yo me tengo que ir a trabajar, Paola también, Karina está también trabajando. Tiene dos fechas Kari y está ensayando y se va a ir a Costa Rica y creo que a Chile, no recuerdo bien”, explicó Wendy Guevara sobre la imposibilidad de que ninguna de las integrantes de Las Perdidas pueda estar presente físicamente en el funeral.

Durante la misma conversación, Wendy le explicó a Kimberly el motivo de su ausencia. “Gorda, tú sabes que yo me tengo que ir a trabajar, me siento muy mal”, relató la influencer, y agregó que también le dijo: “Hermana, oye, yo quisiera estar ahí contigo, tú sabes que estoy en la chamba”.

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De acuerdo con el relato de Wendy, Kimberly respondió con comprensión ante la explicación. “No te preocupes, nada más te hablo para avisarte porque me siento muy mal y te quiero mucho”, le habría dicho Kimberly, a lo que Wendy contestó: “Gorda, yo también te quiero mucho y tú sabes que cuentas conmigo para todo”.

Doña Martha ya había manifestado su deseo de dejar de sufrir

Kimberly deseaba que su madre descansara, después de un tiempo de enfermedad (IG)

Wendy Guevara recordó que Kimberly les había adelantado el delicado estado de salud de su madre en conversaciones previas con el grupo de amigas. “Ay hermanas, la verdad doña Martha estaba muy malita y Kimberly ya nos había dicho a nosotras que estaba sufriendo mucho”, relató la influencer.

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En esa misma declaración, Wendy citó una frase que Kimberly le había compartido semanas atrás sobre el deseo de que su madre dejara de padecer. “Yo prefiero que deje de sufrir mi mamá”, citó Wendy Guevara a su amiga, al explicar el contexto emocional que rodeó los últimos días de doña Martha antes de su fallecimiento.

Wendy cerró esa parte de su mensaje con una reflexión sobre el desenlace. “Doña Martha ya no está sufriendo, es lo que Kimberly nos dijo ese día”, afirmó la influencer, retomando las propias palabras de su excompañera para describir el momento del deceso.

El distanciamiento entre ambas se arrastraba desde julio de 2026

Wendy Guevara y Kimberly (archivo)

La relación entre Wendy Guevara y Kimberly “La Más Preciosa” se había enfriado meses atrás, luego de que el exesposo de Kimberly, Óscar Barajas, acusara públicamente a Wendy de interferir en su matrimonio. La influencer explicó en julio de 2026 que la molestia creció porque Kimberly no salió en su defensa ante esos señalamientos.

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“Yo no tengo nada en contra de Kim y la quise mucho, pero yo me alejé de ella por algo que sucedió hace mucho”, declaró Wendy Guevara en ese momento, al referirse a un episodio anterior en el que el entonces esposo de Kimberly le reclamó directamente por permitir que su amiga tomara alcohol en una reunión.

“Entonces llegó el que era su pareja o expareja, no sé. Y entonces él me reclamó a mí, que por qué yo le estaba dando de tomar alcohol, me dijo: te voy a encargar que no me la andes sonsacando, ¡y así me gritó!”, relató la influencer sobre ese episodio, que marcó el inicio del alejamiento entre ambas creadoras de contenido.

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Wendy también señaló en distintas entrevistas que parte de la tensión provenía de personas cercanas a Kimberly. “Lo que me cae mal es que hay gente a lado de ella que sea metiche y que hablan sin saber solo por tener foco”, afirmó, sin mencionar nombres específicos dentro del entorno de su excompañera.

El acercamiento entre ambas comenzó días antes de la muerte

El 21 de octubre, tres días antes del fallecimiento, Wendy Guevara buscó a Kimberly en León, Guanajuato, al enterarse del delicado estado de salud de doña Martha. Ese encuentro representó el primer acercamiento directo entre ambas desde que se hizo pública la ruptura de su amistad meses atrás.

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Pese a ese gesto, ninguna de las dos había confirmado públicamente una reconciliación definitiva ni el retorno al nivel de cercanía que mantenían anteriormente como integrantes de Las Perdidas. El fallecimiento de doña Martha terminó por acelerar ese acercamiento, al grado de que Wendy fue quien confirmó públicamente la noticia y compartió los detalles más recientes sobre la salud de la madre de su excompañera.

Entre las figuras del entretenimiento que enviaron condolencias a Kimberly tras el deceso se encuentran Aracely Arámbula, Nicolla Porcella, Poncho de Nigris, Gomita, Marjorie de Sousa, Celia Lora, Mara Patricia Castañeda y Laura León, además del mensaje público de Wendy Guevara, quien reiteró su cariño hacia Kimberly pese a los meses de distanciamiento entre ambas.