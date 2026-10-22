México

Paulo Londra presenta nuevo álbum con concierto gratuito en CDMX: así se vivió en el Monumento a la Revolución

El argentino reunió a cientos de fans en la Plaza de la República para interpretar durante casi 30 minutos las primeras canciones de su nuevo material

El cantante llevará el repertorio de entre CIELOS al Movistar Arena, después de realizar actuaciones en Querétaro, Mérida y Puebla durante su gira por México. (Especial)
El cantante llevará el repertorio de entre CIELOS al Movistar Arena, después de realizar actuaciones en Querétaro, Mérida y Puebla durante su gira por México. (Especial)
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El cielo nublado, las luces azules y una explanada llena marcaron la tarde en que Paulo Londra volvió a encontrarse con sus seguidores de la Ciudad de México.

El cantante argentino presentó entre CIELOS con una aparición gratuita frente al Monumento a la Revolución, donde cientos de fans llegaron para acompañar el estreno.

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La presentación en la Plaza de la República duró cerca de 30 minutos y contó con un set previo de DJ. (Instagram/ @paulolondra)

Desde antes de que comenzara la música, los alrededores del punto de encuentro se llenaron de carteles, celulares levantados y grupos que buscaban acercarse al escenario.

La espera terminó con un set de DJ y una presentación de cerca de 30 minutos, en la que Londra puso en circulación las primeras postales en vivo de su nuevo disco.

Paulo Londra reúne a sus seguidores bajo el Monumento a la Revolución

La Plaza de la República se convirtió en punto de encuentro para seguidores que esperaron desde la tarde. Las imágenes difundidas muestran una concentración frente al escenario, con el Monumento como fondo y el público siguiendo cada movimiento desde las vallas.

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  • La presentación sirvió para lanzar entre CIELOS, el tercer álbum de estudio de Londra, publicado este 21 de octubre.
  • El cantante llegó a la CDMX después de una serie de fechas en México durante 2026, con paradas previas en Monterrey, Querétaro, Mérida y Puebla.
  • Entre el público aparecieron carteles con la imagen del músico, mientras varios asistentes registraron la presentación con sus celulares desde los primeros lugares.
  • La actividad fue anunciada como un encuentro gratuito y no como un concierto convencional, aunque el montaje, la música y la aparición de Paulo dieron forma a un show breve frente a sus seguidores.
La aparición en la Plaza de la República ocurre tras diversas fechas del argentino en Monterrey, Querétaro, Mérida y Puebla. (Instagram/ @paulolondra)
La aparición en la Plaza de la República ocurre tras diversas fechas del argentino en Monterrey, Querétaro, Mérida y Puebla. (Instagram/ @paulolondra)

Así, la convocatoria dejó imágenes distintas a las de una arena o un estadio: sin boleto de por medio, con el público reunido en una explanada abierta y con el nuevo material como motivo central del encuentro.

Entre fans eufóricos y un presunto portazo: así se vivió la presentación del cantante

La alta afluencia de la reunión también derivó en videos que circularon bajo la descripción de un supuesto “portazo”.

  • Usuarios que dijeron haber estado en el lugar negaron que se tratara de un ingreso forzado y sostuvieron que el staff permitió el paso debido a que había espacio disponible frente al escenario.
  • Otros comentarios señalan que las barricadas habrían sido retiradas cuando faltaba poco para que iniciara la presentación, lo que provocó que varias personas avanzaran al mismo tiempo.
  • También hubo asistentes que expresaron molestia porque llevaban cerca de dos horas formados cuando parte del público se adelantó hacia la zona frontal.
  • Hasta ahora, no hay información pública sobre personas lesionadas, daños, detenidos o una suspensión derivada de ese movimiento.
Retrato de Paulo Londra ante un fondo azul con el Monumento a la Revolución, una portada y el texto Paulo Londra Homerun.
El repertorio de entre CIELOS mezcla géneros como boom bap, pop urbano, bachata, cumbia, merengue y sonidos brasileños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio deja versiones encontradas: los videos documentan la presión del público en el acceso, pero los comentarios de asistentes apuntan a que la entrada habría sido autorizada por personal del evento.

entre CIELOS abre una etapa solista y bailable para el argentino

El encuentro en la CDMX coincidió con el lanzamiento de un disco que concentra la voz de Paulo sin colaboraciones.

  • El material reúne 10 canciones y dura 26 minutos con 41 segundos, con producción de Tiano y Lisan Beat.
  • El álbum incluye no PAIN no GAIN, no VALE, hIGhLIGhTS, angelical, alucinaCIONES, el SALVADOR, hazme el FAVOR, hasta que LLEGUE YO, me asfixia LA CIUDAD y maquiNANDOME.
  • La propuesta mezcla boom bap, pop urbano, bachata, cumbia, merengue y sonidos brasileños, con una estética cercana a los años 2000.
  • Londra tiene prevista una presentación el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires para llevar este repertorio a su público argentino.
El artista programó un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires para este 28 de noviembre. (Instagram/ @paulolondra)
El artista programó un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires para este 28 de noviembre. (Instagram/ @paulolondra)

De esta manera, la tarde en el Monumento a la Revolución dejó una postal memorable para los seguidores: la música de entre CIELOS, una multitud frente al escenario y el nombre de Paulo Londra sonando entre luces, humo y celulares tomando cientos de fotografías.

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