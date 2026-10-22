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América se mantiene en la cima del Apertura 2026 y su festejo de “El colibrí” se hace viral

El equipo azulcrema suma ocho triunfos, tres empates y una derrota en el torneo

América llegó a 27 puntos y tendrá un partido pendiente ante Xolos de Tijuana la próxima semana (X@ClubAmerica)
América llegó a 27 puntos y tendrá un partido pendiente ante Xolos de Tijuana la próxima semana (X@ClubAmerica)
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América llegó a 27 puntos y tendrá un partido pendiente ante Xolos de Tijuana la próxima semana. Las Águilas alcanzaron esa cifra después de imponerse por 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026.

El equipo azulcrema suma ocho triunfos, tres empates y una derrota en el torneo. Su única caída fue frente a Cruz Azul.

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El resultado ante Atlas sostuvo el buen momento del conjunto americanista, que aprovechó la visita al Jalisco para conseguir una goleada y mantenerse con margen para ampliar su cosecha de unidades cuando dispute el duelo aplazado.

Festejo de “El Colibrí”

Miguel Borja abrió el marcador al minuto 26. El delantero colombiano definió la jugada y celebró cerca de la esquina del campo junto con sus compañeros.

El festejo llamó la atención por el baile que realizaron los jugadores, una coreografía vinculada con “El Colibrí”. La escena se hizo viral tras el partido.

América llegó a 27 puntos y tendrá un partido pendiente ante Xolos de Tijuana la próxima semana (X@ClubAmerica)

La anotación del atacante colombiano encaminó una noche en la que el América convirtió cinco goles y salió del estadio con tres puntos que refuerzan su posición en el Apertura 2026.

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El buen momento de Miguel Borja con América

Miguel Borja suma cinco goles en cinco partidos con América en el Apertura 2026, con promedio de una anotación por encuentro.

El atacante colombiano marcó ante Cruz Azul en su debut, firmó un doblete contra Chivas y anotó de nuevo frente al Atlas, partido en el que abre el marcador al minuto 26. Borja volvió a la alineación luego de cumplir una suspensión y jugó 68 minutos ante los Zorros.

Siguientes compromisos del América

El equipo de Guillermo Almada recibirá a Pachuca este 25 de octubre en el Estadio Banorte, en un duelo que abre una seguidilla de tres juegos en siete días. Las Águilas tienen un partido pendiente y buscan llegar a la Liguilla entre los primeros lugares. El calendario azulcrema incluye seis compromisos desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre.

Después del duelo ante Pachuca, América enfrentará a Tijuana el miércoles 28 en el partido pendiente de la jornada 7 y recibirá a Toluca el sábado 31 de octubre.

La fase regular termina para las Águilas con dos visitas de alto riesgo. América enfrentará a Pumas el 7 de noviembre, en el Estadio Olímpico Universitario, y después visitará a Tigres este 21 de noviembre. Esos partidos corresponden a las jornadas 16 y 17. El calendario deja un espacio de dos semanas entre ambos encuentros debido a la pausa de la Fecha FIFA. El partido contra Pumas añade el componente del clásico capitalino, mientras que la visita al Volcán puede definir posiciones para los cuartos de final.

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