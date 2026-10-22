Niegan protección a “El Tanque”, cofundador del CJNG: juez desecha amparo contra su posible extradición a EEUU

El líder criminal era parte del círculo de colaboradores de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de su abatimiento. Foto: SSPC

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Una jueza federal desechó el amparo promovido por la defensa de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra una posible extradición a Estados Unidos al considerar que la medida buscaba prevenir un riesgo que todavía no existe formalmente.

La resolución fue dictada por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez, en el expediente 1187/2026, de acuerdo con el Semanario Zeta.

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El amparo fue promovido por la defensa de “El Tanque ” en contra de la Dirección de Cooperación Penal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras autoridades federales, en el que reclamaba:

Una posible orden de detención de provisional con fines de extradición internacional.

Su posible orden de expulsión, destierro o entrega a una autoridad extranjera sin el procedimiento formal de extradición.

Los documentos judiciales refieren que, al momento de su detención, “El Tanque” fue informado de que existían diversas órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de detención provisional con fines de extradición, además de señalar que hubo una posible coordinación entre autoridades mexicanas y extranjeras en su captura.

Jueza determinó que no existe evidencia real de una posible extradición

Elementos de seguridad custodian a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, tras ser vinculado a proceso penal. (FGR)

El juzgado consideró que esos actos reclamados constituyen eventos futuros e inciertos de realización remota, dado que no existe constancia formal de un procedimiento de extradición en contra del detenido.

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Además, Lazalde Iñiguez precisó que las manifestaciones verbales y las informaciones periodísticas carecen de eficacia probatoria para acreditar un riesgo inminente.

“La posible orden de detención provisional con fines de extradición, así como la orden de expulsión, destierro o entrega del quejoso a autoridad extranjera, sin observar el procedimiento de extradición y/o con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, aún no se emite y hasta el momento sólo existen indicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que los actos reclamados no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente”, refiere la sentencia.

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(X @OHarfuch)

El rechazo del amparo no implica que un trámite de extradición esté descartado, sino que, según la resolución judicial, no hay hasta el momento ningún acto formal de autoridad que lo respalde: la jueza determinó que no puede ampararse a alguien frente a un procedimiento que aún no se ha iniciado de manera oficial.

Solicitó un segundo amparo contra su vinculación a proceso

Tras su detención, “El Tanque” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez de control del penal de “El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero la defensa del líder criminal también solicitó un amparo en contra de su vinculación a proceso bajo el expediente 1180/2026, según reportó Zeta.

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Señalado por el derribo de un helicóptero del Ejército y por huachicol: el historial delictivo de “El Tanque”

Integrantes de la red de robo de combustible sancionada por la OFAC. (Departamento del Tesoro)

Iván Cazarín fue arrestado el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, al ser identificado como miembro de alto rango del CJNG y vinculado al tráfico de combustible, extorsión, homicidios y actividades de narcotráfico.

En septiembre de 2024, su nombre apareció en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que lo identificó como cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Cazarín encabezaba una estructura dedicada a extraer combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), almacenarlo en Veracruz y comercializarlo mediante empresas y estaciones de servicio, una operación que las autoridades de ese país estimaron en decenas de millones de dólares anuales para el grupo criminal.

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La red también involucró a su hermano, César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, y a otros familiares y colaboradores que presuntamente administraban negocios utilizados para distribuir el combustible robado.

Los hechos ocurrieron en Villa Purificación, Jalisco, cuando el CJNG derribó un helicóptero (FOTO: CUARTOSCURO)

Las autoridades mexicanas lo ubican como jefe de plaza con supervisión en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, así como de estar implicado en el ataque registrado contra un helicóptero del Ejército Mexicano en 2015, cuando pretendían capturar a “El Mencho” y que dejó nueve elementos de seguridad muertos.