México

Poncho de Nigris denuncia la filtración de fotos íntimas y advierte que llegará “a las últimas consecuencias”

El conductor e influencer aseguró que las imágenes habrían sido tomadas durante una visita a un spa y adelantó que buscará a los responsables de la difusión

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó al reality
Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)
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Poncho de Nigris denunció públicamente la circulación de fotografías íntimas suyas y advirtió que buscará llegar hasta las últimas consecuencias contra quienes las difundieron. El conductor e influencer utilizó su cuenta de X para expresar su molestia por lo ocurrido y señalar que las imágenes habrían sido tomadas sin su consentimiento durante una visita a un spa. Su publicación puso sobre la mesa una situación que afecta directamente su privacidad.

“Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró”, escribió el regiomontano en su mensaje. Con estas palabras, dejó clara su intención de actuar frente a la difusión del material, aunque no detalló si ya presentó una denuncia formal ni identificó públicamente a alguna persona como responsable.

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El también empresario manifestó su inconformidad por lo sucedido y cuestionó que se realicen este tipo de acciones. “No se vale que hagan ese tipo de cosas”, expresó. Además, reiteró su determinación de localizar a quienes habrían participado en la filtración: “Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”. Hasta el momento, sus declaraciones no permiten confirmar quién tomó las imágenes ni cómo llegaron a circular.

Poncho de Nigris señala una posible vulneración de su privacidad

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En su publicación, Poncho explicó que las fotografías presuntamente fueron captadas mientras se encontraba en un spa. El uso de la expresión “al parecer” es relevante, pues indica que el propio conductor no presentó públicamente una reconstrucción definitiva de lo ocurrido ni aportó detalles que permitan establecer cómo se obtuvieron las imágenes.

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La difusión de fotografías íntimas sin autorización puede representar una invasión grave de la privacidad, independientemente de que la persona afectada sea una figura pública. La popularidad de un personaje no significa que pierda su derecho a decidir sobre la circulación de imágenes de carácter personal, especialmente cuando se trata de contenido que no autorizó compartir.

Por esa razón, la reacción de Poncho se centró en exigir responsabilidades a quienes resulten involucrados. Sin embargo, hasta contar con información verificable, no es posible atribuir la filtración a una persona específica ni asegurar que exista una investigación oficial en curso. El conductor tampoco detalló en su publicación qué medidas legales concretas pretende emprender.

¿Quién es Poncho de Nigris, el conductor que denunció los hechos?

Poncho de Nigris, un hombre con barba y gafas de sol, viste un saco rosa, camisa blanca y cadena dorada, sentado frente a una silla con el logo "King Royale"
Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, da a conocer los próximos pasos del evento y solicita a sus seguidores nombres de celebridades para futuras ediciones. (RS: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris es un conductor, influencer y empresario originario de Monterrey, Nuevo León, que construyó su trayectoria en el entretenimiento mexicano a través de la televisión y las redes sociales. Su popularidad comenzó a crecer con su participación en Big Brother México en 2003, programa que lo colocó en el panorama mediático nacional.

Con el paso de los años, amplió su presencia en internet y participó en distintos proyectos de entretenimiento. En 2023 volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación pública gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, donde quedó en tercer lugar. Su personalidad directa y sus declaraciones suelen generar reacciones entre sus seguidores y detractores.

Además de su actividad frente a las cámaras, mantiene una presencia constante en plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal. Esa exposición lo convierte en una figura habitual de las conversaciones en redes, aunque no elimina su derecho a la intimidad ni justifica la divulgación de material privado sin autorización.

La advertencia del influencer tras la circulación de las imágenes

Poncho De Nigris y Sian Chiong
Poncho De Nigris acusa a Sian Chiong en La Casa de los Famosos México 2024 y la producción lo regaña. (ViX)

El mensaje publicado en X refleja el enojo de Poncho de Nigris ante una situación que, según su versión, comenzó durante una visita a un establecimiento privado. Su advertencia de llegar “a las últimas consecuencias” expresa su intención de buscar a los responsables, pero no equivale por sí sola a confirmar que haya iniciado un procedimiento judicial.

En casos de difusión no consentida de imágenes íntimas, la obtención del material, la manera en que se comparte y las circunstancias particulares son elementos importantes para determinar las posibles responsabilidades.

Por ahora, la postura pública del conductor es clara: rechaza la circulación de las fotografías y asegura que buscará a quienes las filtraron.

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