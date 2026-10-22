México

La Oreja de Van Gogh abre tercera fecha en CDMX tras agotar dos conciertos

La demanda del público mexicano llevó a la banda española a ampliar su calendario capitalino

El grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh ofrece este viernes el primero de sus dos conciertos en València dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que supone el regreso a los escenarios de Amaia Montero, su vocalista original. EFE/ Biel Aliño
El grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh ofrece este viernes el primero de sus dos conciertos en València dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', que supone el regreso a los escenarios de Amaia Montero, su vocalista original. EFE/ Biel Aliño
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La Oreja de Van Gogh sumará una tercera función en la Ciudad de México como parte de su gira Tantas cosas que contar Tour 2027, luego de que las dos primeras fechas anunciadas para el Palacio de los Deportes aparecieran como agotadas.

El anuncio amplía a cinco el número de presentaciones confirmadas de la banda en México. La primera ronda incluyó conciertos en Monterrey, Guadalajara y dos noches en la capital, programadas dentro de un lapso de 13 días entre finales de junio y la primera mitad de julio de 2027.

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La nueva función se conoció mediante una publicación conjunta de La Oreja de Van Gogh y la promotora Get In. El mensaje difundido en redes sociales fue breve: “Sin palabras... ¡Vamos a por la tercera!”.

La tercera noche llegará tras el lleno de las dos funciones previas

El cartel compartido por el grupo señala que las funciones del 8 y 9 de julio en el Palacio de los Deportes ya están agotadas. La tercera presentación en el recinto capitalino tendrá lugar al día siguiente, es decir, 10 de julio, con lo que la agrupación completará tres noches consecutivas ante el público de la Ciudad de México.

La imagen promocional reúne las cinco paradas mexicanas de la gira. El recorrido comenzará el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey, continuará el 2 de julio en la Arena VFG de Guadalajara y cerrará con tres conciertos en el Palacio de los Deportes.

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“¡Vamos a por la tercera!”, escribió el grupo para anunciar la nueva fecha, después de que las dos primeras funciones capitalinas se quedaran sin boletos disponibles.

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La ampliación llega semanas después de que la banda revelara su regreso al país. En un primer video, los integrantes anticiparon que México volvería a formar parte de sus planes tras una serie de conciertos en España.

El grupo había definido a México como “nuestra segunda casa” antes de dar a conocer las ciudades y los recintos de su tour.

Los seguidores celebraron la ampliación de la gira mexicana

Las reacciones al anuncio de la tercera fecha se multiplicaron en los comentarios de Instagram. Varios seguidores celebraron que la banda agregara otra oportunidad para verla en la capital luego de que las dos primeras noches aparecieran con la leyenda de “sold out”.

“Un beso a los haters que no creían que hicieran sold out”, escribió una persona en la publicación. Otro comentario resumió la expectativa: “Méxicooooooo. MX unstoppable”.

Las entradas para el esperado show de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva el 4 y 5 de agosto a través de Teleticket.
Las entradas para el esperado show de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva el 4 y 5 de agosto a través de Teleticket.

También hubo mensajes de quienes pidieron que el grupo amplíe la gira hacia otras ciudades mexicanas o sume presentaciones en más países de América Latina. La Oreja de Van Gogh no ha comunicado, hasta ahora, nuevas paradas fuera de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Las reacciones se concentraron en el regreso de la agrupación con Amaia Montero, quien aparece en la imagen promocional junto con los demás integrantes. El tour llevará el nombre de Tantas cosas que contar, título que también figura en todos los materiales de difusión de las fechas mexicanas.

El grupo no informó el repertorio que tocará en México ni confirmó si sus conciertos incluirán canciones nuevas. Tampoco divulgó detalles sobre posibles artistas invitados, duración de los espectáculos o paquetes especiales para los asistentes.

El primer anuncio confirmó cuatro conciertos en tres ciudades

La primera tanda de fechas se dio a conocer el 7 de octubre. En ese momento, La Oreja de Van Gogh confirmó una función en Monterrey, otra en Guadalajara y dos en Ciudad de México.

La gira comenzará el 27 de junio de 2027 en Monterrey y seguirá el 2 de julio de 2027 en Guadalajara.

La capital concentrará la mayor parte de las presentaciones. Con el anuncio reciente, La Oreja de Van Gogh ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes, después de que las dos fechas iniciales agotaran sus localidades.

La agrupación había adelantado su regreso con un mensaje dirigido a sus seguidores mexicanos: “México, nos vemos el próximo verano”. La nueva fecha confirma que la visita tendrá cinco funciones en el país y tres noches en Ciudad de México.

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