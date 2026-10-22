¿Quiénes son los Hells Angels? Así opera el grupo cuyo presunto líder cayó en Cancún

Robert Skojo, señalado como presunto líder de los Hells Angels, fue detenido en un exclusivo residencial de Cancún. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), conocidos en español como los “Ángeles del Infierno”, volvieron a aparecer en el radar de las autoridades mexicanas luego de la detención de Robert Skojo, alias “Rob”, señalado como presunto líder de la organización en Quintana Roo.

Skojo fue localizado en el residencial Isla Dorada, en la zona hotelera de Cancún, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Quintana Roo.

PUBLICIDAD

La operación incluyó tres cateos en domicilios de Cancún. Las autoridades aseguraron 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos y un teléfono celular. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Pero, ¿quiénes son los Hells Angels y por qué las autoridades los relacionan con actividades delictivas?

Hells Angels: de California a una organización internacional

Los Hells Angels surgieron el 17 de marzo de 1948 en la zona de Fontana y San Bernardino, California, en Estados Unidos. Su expansión comenzó durante las décadas siguientes y en 1961 establecieron su primer capítulo fuera de California, en Auckland, Nueva Zelanda. Posteriormente llegaron a Europa y otras regiones.

PUBLICIDAD

El detenido es identificado también con el alias de Rob. Crédito: Gabinete de Seguridad

El club se convirtió en uno de los grupos de motociclistas más reconocidos del mundo. Sus integrantes suelen utilizar motocicletas Harley-Davidson y el distintivo de la organización es una calavera alada, conocida como “Death Head”.

La agrupación suele ser descrita como un outlaw motorcycle gang (OMG), término utilizado por autoridades estadounidenses para referirse a organizaciones de motociclistas fuera de la ley. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que los Hells Angels cuentan con una presencia internacional y que algunos de sus integrantes y capítulos han estado involucrados en actividades como producción, transporte y distribución de drogas, además de extorsión, homicidio, lavado de dinero y otros delitos.

PUBLICIDAD

Esto no significa que cada integrante del club haya sido acusado o condenado por delitos. Las investigaciones judiciales se han dirigido contra miembros, asociados o capítulos específicos.

Narcotráfico, extorsión y violencia: ¿qué se les atribuye?

La relación entre determinados capítulos de los Hells Angels y el crimen organizado ha quedado documentada en investigaciones judiciales de Estados Unidos.

En 2024, por ejemplo, tres integrantes del capítulo de Sonoma County fueron sentenciados a cadena perpetua después de ser declarados culpables de delitos relacionados con una conspiración de crimen organizado que incluyó homicidio. El Departamento de Justicia señaló que la investigación también acreditó actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, robos, agresiones e intimidación de testigos.

PUBLICIDAD

Cronología interactiva De California a Cancún: expansión y casos vinculados a integrantes de Hells Angels Selecciona un punto de la ruta o una fecha para revisar los antecedentes citados en la nota y los dos operativos registrados en Cancún durante 2026. ⚠ Precisión: los casos descritos corresponden a acusaciones, investigaciones o sentencias contra integrantes, asociados o capítulos específicos. No implican responsabilidad individual de todas las personas vinculadas al club. Ruta de expansión y hechos documentados California Canadá Auckland Cancún 1948 California 1961 Auckland Canadá Conflicto territorial 2021 Modesto 2024 Sonoma County Mayo 2026 Cancún Octubre 2026 Cancún El origen del club Los Hells Angels surgieron en la zona de Fontana y San Bernardino, California. Durante las décadas siguientes, el club extendió su presencia hacia otros países. El dato describe el origen de la organización y no corresponde a un caso judicial. Mayo de 2026 · Cancún Detención de Denis Ivzuki Autoridades mexicanas lo identificaron como presunto líder y operador logístico. Fuentes federales señalaron que era buscado por autoridades canadienses. Octubre de 2026 · Cancún Detención de Robert Skojo Fue señalado como presunto líder en Quintana Roo. Durante tres cateos, las autoridades reportaron el aseguramiento de marihuana, armas, vehículos y un celular. Elaborado con información de la nota. Para publicación, conviene enlazar en el texto de la nota las fuentes oficiales de Semar, SSPC, FGR y Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En otro caso, un vicepresidente del capítulo de Modesto se declaró culpable en 2021 de conspiraciones relacionadas con la distribución de heroína y marihuana.

El propio Departamento de Justicia estadounidense señala que los Hells Angels figuran entre los principales grupos de motociclistas fuera de la ley investigados por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando transfronterizo.

La organización también tiene antecedentes de conflictos territoriales. En Canadá, su expansión estuvo relacionada con la llamada guerra de motociclistas de Quebec, un enfrentamiento que se prolongó durante varios años y que tuvo como uno de sus ejes el control del mercado de drogas a nivel callejero.

PUBLICIDAD

Los Hells Angels ya habían aparecido en Cancún este año

La captura de Robert Skojo no es el primer golpe contra integrantes de los Hells Angels en Quintana Roo durante 2026.

En mayo, autoridades mexicanas detuvieron en Cancún a Denis Ivzuki, identificado entonces como presunto líder de la organización y operador logístico. De acuerdo con fuentes federales, Ivzuki era buscado por autoridades canadienses y tenía una ficha roja de Interpol, además de una orden de extradición relacionada con acusaciones de tráfico internacional de drogas y armas.

Hace unos meses detuvieron a otro integrante del grupo en México. Crédito: Gabinete de Seguridad

Cinco meses después, Skojo fue localizado en Isla Dorada, uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía de Cancún, durante un operativo que involucró a corporaciones federales y estatales.

PUBLICIDAD

Con ambas detenciones, las autoridades mexicanas han puesto nuevamente bajo la lupa la presencia de los Hells Angels en Quintana Roo, una organización que, aunque mantiene una identidad pública vinculada al motociclismo, también ha sido señalada durante décadas por autoridades de distintos países debido a actividades criminales atribuidas a algunos de sus capítulos y miembros.