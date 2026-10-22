Camila Fernández defiende a Leonardo Aguilar por no llenar concierto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara

La cantante mexicana Camila Fernández posa para un retrato para promover su álbum "Una raya más al tigre" en Ciudad de México, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista)

Guardar

Camila Fernández salió en defensa de Leonardo Aguilar después de la controversia que rodeó su presentación en las Fiestas de Octubre de Guadalajara. La cantante, hija de Alejandro Fernández, se refirió a lo ocurrido durante el espectáculo del intérprete y compartió una reflexión sobre los retos que enfrentan los artistas cuando se presentan ante públicos de diferentes dimensiones. Sus palabras llegaron en medio de los comentarios que surgieron tras la difusión de imágenes del concierto.

Lejos de descalificar a su colega, Camila puso sobre la mesa la dificultad que representa presentarse en determinados recintos y recordó que cada experiencia forma parte del aprendizaje profesional. “A mi vida le mando un beso gigante”, expresó al enviarle un mensaje a Leonardo. Después, explicó que el lugar donde se presentó es complicado y que conseguir una buena convocatoria requiere trabajo de promoción y preparación.

PUBLICIDAD

“Un sold out no, no, este, no lo es todo, ¿no? Tú tienes que ver, esos son tablas de la vida”, comentó la cantante ante los medios de comunicación. Con esta declaración, Camila destacó que una presentación no debe medirse únicamente por la cantidad de asistentes, sino también por la experiencia que deja en el artista. Su postura se convirtió en una muestra de respaldo hacia Leonardo, quien quedó en el centro de la conversación después de su actuación en Guadalajara.

¿Qué pasó con Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre?

Leonardo Aguilar - (TikTok)

Leonardo Aguilar se presentó en el Auditorio Jalisco como parte de la programación de las Fiestas de Octubre 2026. Después del espectáculo, comenzaron a circular videos en redes sociales donde se apreciaban sectores del recinto con espacios sin ocupar. Las imágenes provocaron comentarios sobre la convocatoria del cantante, hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

PUBLICIDAD

Durante el concierto, el intérprete interactuó con las personas que acudieron a verlo. “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó en un momento de la presentación. Más adelante, lanzó otra pregunta: “¿Les da envidia la gente que no vino?”. Tras escuchar la respuesta de algunos asistentes, reaccionó entre risas: “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

Estas expresiones también circularon en plataformas digitales y alimentaron la conversación sobre lo ocurrido en el recinto. Aunque algunos videos muestran lugares desocupados, no se cuenta con una cifra oficial de asistencia que permita establecer cuántas personas acudieron al espectáculo. Por ello, las imágenes y las reacciones del público no bastan para determinar por sí solas el resultado de la presentación.

PUBLICIDAD

Camila Fernández explica por qué un concierto también es una lección

En plena nueva etapa como solista, Leonardo Aguilar busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Al ser cuestionada sobre la experiencia de Leonardo, Camila reconoció que presentarse en ese recinto representa un reto. “Ese recinto es difícil, o sea, es muy difícil y pues uno tiene que hacer mucha promoción y toda la onda”, señaló. Con estas palabras, puso el foco en el trabajo que implica convocar al público y en las dificultades que pueden surgir durante una carrera artística.

La cantante también recordó que los resultados de un espectáculo no dependen de un solo factor. La promoción, las condiciones de cada presentación y la respuesta de los asistentes forman parte de una experiencia que los intérpretes deben afrontar en distintos momentos de su trayectoria. En ese sentido, su comentario sobre las “tablas de la vida” apuntó al aprendizaje que puede surgir incluso de las actuaciones que generan críticas.

PUBLICIDAD

Su mensaje no incluyó una explicación sobre las causas de la asistencia al concierto ni atribuyó lo ocurrido a algún episodio particular. Camila se limitó a compartir su perspectiva sobre los desafíos de la profesión y a enviarle buenos deseos a Leonardo. De esta manera, su intervención se centró en la experiencia artística, sin presentar especulaciones como hechos confirmados.

La postura de Camila Fernández ante las críticas

Las declaraciones de Camila también reflejaron una visión sobre la carrera musical que pone en perspectiva la importancia de los llenos totales. Aunque conseguir un sold out suele ser una meta para los artistas, la cantante señaló que no es el único indicador de una trayectoria. Su reflexión invitó a considerar el aprendizaje, la preparación y la capacidad de continuar trabajando después de una presentación difícil.

PUBLICIDAD

La hija de Alejandro Fernández conoce el entorno de la música regional mexicana y se pronunció sobre el tema desde su experiencia como intérprete. Sin embargo, no afirmó que Leonardo hubiera fracasado ni ofreció cifras sobre el número de asistentes. Su mensaje fue más bien una invitación a entender que los escenarios también representan retos y oportunidades para crecer profesionalmente.

Por ahora, la polémica alrededor de la presentación de Leonardo Aguilar continúa ligada a los videos difundidos y a las reacciones que provocaron en redes sociales. Frente a ese panorama, las palabras de Camila Fernández aportaron una perspectiva distinta: la de una artista que recuerda que cada escenario deja una enseñanza y que la trayectoria musical no se define únicamente por llenar un recinto. “Así se aprende”, resumió con su reflexión, en un mensaje de apoyo que puso el aprendizaje por encima de las críticas.

PUBLICIDAD