Monreal defiende a Santiago Nieto ante posibles reportes de investigación de la UIF: “Es guerra sucia”

El coordinador de Morena en San Lázaro afirma que desconoce las presuntas indagatorias de la UIF y el SAT, cuya existencia no ha sido confirmada por ninguna autoridad hasta ahora

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió a Santiago Nieto Castillo tras los reportes que lo vinculan con posibles investigaciones de la UIF y el SAT. Calificó los señalamientos como “guerra sucia” y aseguró que el aspirante morenista a la gubernatura de Querétaro ha mostrado un desempeño “legal, correcto y honesto”.

Monreal habló con medios en San Lázaro, donde dijo no tener información sobre las supuestas indagatorias. Señaló que son asuntos de competencia del Ministerio Público y la Fiscalía.

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“Ciudadanos que no han cometido ningún delito”

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Al ser cuestionado por el tema, el legislador sostuvo que conoce desde hace años a Nieto y a su esposa. Los describió como personas correctas y los consideró “ciudadanos que no han cometido ningún delito hasta que se demuestre lo contrario”.

Monreal vinculó los señalamientos con el contexto electoral. Afirmó que Nieto crece en las encuestas como representante de Morena y está “muy parejo con el PAN en Querétaro”. Según su lectura, eso provoca golpes y descalificaciones.

Advirtió que no será el único caso. Dijo que habrá “muchos golpes” contra quienes hoy encabezan las coordinaciones de Morena en los 17 estados con elecciones en 2027, y después contra diputados y presidentes municipales.

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Ante la pregunta de si podría retirarse la candidatura a Nieto en caso de comprobarse algo, tras la investigación de probidad a los aspirantes, Monreal respondió: “Yo no creo eso, para mí es guerra sucia”.

¿Qué se publicó sobre Nieto?

Las versiones periodísticas señalan inconsistencias y una posible red de compañías fachada vinculada con su cuñado, pero las dependencias federales no han informado sobre expedientes ni diligencias en curso hasta ahora. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El origen del tema es una columna del periodista Miguel Badillo en Contralínea, publicada el 19 de octubre. Según el texto, la UIF y el SAT investigan a Nieto, actual coordinador estatal de Morena en Querétaro. Badillo escribió que se habrían detectado inconsistencias y que, con esos expedientes, podría ser removido de la coordinación.

El diario El Independiente publicó una nota similar. Menciona que la indagatoria incluiría una red de empresas presuntamente de fachada. Entre ellas destaca Entra Consulting México, operada por Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Nieto. Sergio es hermano de Carla Humphrey, consejera del INE y esposa de Nieto. Ella es la “Karla” que menciona la transcripción.

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Ninguna autoridad ha confirmado estas investigaciones. La información proviene de reportes periodísticos.

La respuesta de Nieto y de Morena

@SNietoCastillo

Nieto rechazó los señalamientos en una rueda de prensa en Querétaro. Dijo que las investigaciones realizadas en su contra concluyeron sin acreditar responsabilidades penales ni administrativas. Mostró resoluciones de no acción penal y atribuyó los cuestionamientos a una campaña de desprestigio de quienes buscan frenar a la Cuarta Transformación en el estado.

La delegada nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Querétaro, Karla Valeria Gómez Blancas, informó el 21 de octubre que el partido ratifica a Nieto como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación. Descartó que se evalúe un cambio.

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Explicó que Nieto pasó por un protocolo de transparencia de la Comisión Electoral del partido. Según la dirigente, fue designado el 26 de agosto y avalado después por el Consejo Nacional.

Un historial que vuelve a la conversación

La polémica revive episodios previos. Nieto encabezó la FEPADE y después la UIF, desde donde impulsó casos de alto perfil. Salió de la UIF en 2021, tras la controversia por su boda en Guatemala. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó de “escandalosa”. Ese año se presentó además una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito.

Nieto sostiene que esas carpetas se cerraron sin consecuencias penales. Su nombramiento en Querétaro fue anunciado por la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel. Se interpreta como un paso hacia la candidatura de 2027 en un estado gobernado por el PAN.

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El proceso de Morena rumbo a 2027

El caso se da en plena definición de coordinadores estatales de Morena. Estas figuras funcionan como referentes para las elecciones del próximo año. El partido ha dicho que aplica filtros de honestidad y revisión de perfiles antes de definir candidaturas.

En ese contexto, Monreal ofreció un respaldo político a Nieto, pero dejó la verificación de los hechos a las autoridades. No descartó que, con el arranque de las campañas, aumenten los ataques contra los aspirantes del partido.

Lo que se sabe y lo que falta

Confirmado: Monreal defendió a Nieto y lo calificó de ciudadano sin delito probado. Morena lo ratificó como coordinador en Querétaro.

Reportado, no confirmado oficialmente: investigaciones de la UIF y el SAT contra Nieto, su esposa y empresas ligadas a su cuñado.

Postura de Nieto: niega responsabilidad y afirma que sus expedientes previos se cerraron sin acción penal.

Pendiente: que la UIF, el SAT o la FGR se pronuncien sobre la existencia o el estado de cualquier indagatoria.