Citlalli Hernández tacha de persecución política el arresto de Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador

Citlalli Hernández interviene en un acto de Morena junto a la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa Gutiérrez durante un discurso público. (Morena Sí | Infobae)

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó de persecución política la detención de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, ocurrida la madrugada de este jueves 22 de octubre en Ecuador. La dirigente mexicana exigió garantías para la integridad y el debido proceso de González a través de su cuenta oficial en ‘X’.

“La persecución política que lleva años contra el progresismo en el país no puede normalizarse ni disfrazarse de algún tipo de ‘justicia’”, escribió Hernández. Agregó que “la comunidad internacional debe exigir que se garanticen su integridad, sus derechos y el debido proceso”.

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González fue detenida en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde creció, según confirmó la división zonal de la Policía Nacional. El operativo fue ejecutado por agentes enviados desde Quito.

La Fiscalía ejecutó tres órdenes de detención por presunto lavado de activos

El Ministerio Público informó que, en el marco del caso denominado ‘Laberinto’, ejecutó tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha con fines de formulación de cargos. La institución no especificó inicialmente los nombres de los detenidos, aunque las iniciales difundidas coincidían con las de González.

Según Ecuavisa, además de González, fueron detenidos su colaboradora Estefanía Molina y Santiago Díaz Asque, quien se encuentra en prisión por un delito de violación. La indagación habría iniciado el 14 de octubre y no estaría relacionada con el caso Caja Chica, según la misma fuente.

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La Fiscalía señaló que investiga “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”.

El correísmo denuncia detención arbitraria e inconstitucional

Rafael Correa, expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y principal referente de González, fue el primero en denunciar la detención a través de ‘X’. “Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!”, escribió.

Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, calificó el episodio como reflejo de la situación política del país. “Esto instaura o visibiliza lo que hemos venido diciendo en este último tiempo: Ecuador vive una dictadura”. El partido también denunció en un comunicado la “instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política” y exigió conocer el paradero exacto de González, así como acceso para su defensa técnica.

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La detención ocurre a 38 días de las elecciones locales de noviembre

El arresto se produce a 38 días de las elecciones ecuatorianas seccionales previstas para el 29 de noviembre, en las que Revolución Ciudadana no podrá participar debido a la suspensión de nueve meses que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral en marzo pasado, a petición de la Fiscalía.

FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

González intentó postular a la Prefectura de Manabí con el respaldo del movimiento indígena Pachakutik, pero su candidatura no fue inscrita. El Tribunal ratificó esa decisión en septiembre, tras impugnaciones de organizaciones políticas adversarias. La excandidata, de 48 años, compitió en dos ocasiones por la Presidencia de Ecuador frente a Daniel Noboa: perdió la segunda vuelta en 2023 y volvió a enfrentarlo en 2025, cuando el mandatario obtuvo de nuevo la victoria.

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Luisa Gónzalez pide unidad ciudadana ante persecución política

Este jueves, Luisa Gónzalez compartió un mensaje desde su cuenta oficial en ‘X’ y llamó a la ciudadanía a mantenerse unida ante la persecución política que vive. Sostuvo que el país atraviesa una etapa de violencia, corrupción y restricciones a la libertad de expresión bajo la “dictadura” del presidente Daniel Noboa.

“Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”, señala González en el documento compartido junto a una fotografía suya con la bandera de Ecuador.

Una publicación en redes sociales de Luisa González difunde una carta abierta dirigida a la ciudadanía de Ecuador sobre su detención y la coyuntura política. (@LuisaGonzalesEC)

La política ecuatoriana afirma que la persecución se ha convertido en una práctica permanente. “Hemos llegado a una situación insostenible”, escribe en la carta dirigida a “hermanos y hermanas del Ecuador”.

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González acusa a la administración de Noboa de llevar al país a un escenario de crisis económica y de violencia. También sostiene que los derechos y las libertades enfrentan ataques, aunque en su mensaje no presenta casos específicos ni documentos que respalden esas acusaciones.