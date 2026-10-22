Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

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Thalía habría detenido de forma temporal el disco que prepara con Kiko Campos después de conocer que el compositor participó en la música de la serie de Timbiriche para ViX. El productor aseguró que la cantante se mostró molesta por su colaboración en el proyecto, aunque afirmó que desconocía el contenido de los episodios y que nunca recibió el libreto.

Campos dijo que llevaba cuatro años esperando que Thalía grabara las voces del álbum que desarrollaban. La pausa del proyecto ocurrió en medio de la controversia que rodea a la ficción inspirada en la agrupación, la cual fue rechazada públicamente por varios de sus exintegrantes.

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Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín señalaron que no participaron en la creación de la serie, no fueron consultados sobre las historias que aparecen y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La producción de ViX cuenta con ocho capítulos y retoma el nacimiento de Timbiriche, sus cambios de alineación y situaciones relacionadas con sus integrantes. La trama incluye el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, que ha generado críticas por parte de los artistas que se deslindaron del proyecto.

Kiko Campos dijo que Thalía puso en pausa el disco que preparaban

Kiko Campos habló sobre su participación en la música de la serie durante un encuentro con la prensa. El compositor explicó que fue contactado por el coordinador musical de la producción para realizar nuevas versiones de temas asociados con Timbiriche.

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El productor aseguró que no tuvo reuniones con el director o el productor de la serie. Tampoco conoció el libreto ni vio capítulos antes de entregar las canciones solicitadas.

“A mí nunca me vi ni al productor, ni al director, ni el libreto, nada”, dijo Campos. El compositor sostuvo que recibió el encargo de producir 15 temas y aceptó porque era parte de su trabajo en la industria musical.

“Me dijo: ‘Oye, tú que estuviste ahí y eso, ¿te gustaría hacer las rolas?’. Dije yo: ‘Sí, claro’”, relató. Campos señaló que entregó el material y que, según le informaron, la producción quedó satisfecha con el resultado.

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El músico explicó que las grabaciones incluyeron voces de alumnos vinculados con sus hijos. “Los compañeritos de la escuela hicieron de cuando eran chiquitos las voces en el estudio”, comentó.

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre la molestia de algunos exintegrantes de Timbiriche, Campos afirmó que no había hablado con ellos. Dijo que envió un mensaje a Sasha Sokol, pero que no recibió respuesta.

El compositor reveló que Thalía también reaccionó ante su participación. “Luego Thalía, con la que estoy haciendo un disco, me dijo que por el momento parara la producción hasta nuevo aviso, porque está molesta porque yo participé haciendo las rolas”, afirmó.

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Campos no detalló cuándo recibió el mensaje ni explicó si Thalía le dijo qué parte de su colaboración le generó inconformidad. La cantante no ha publicado una postura sobre el tema en sus redes sociales.

El productor dijo que le sorprendió la decisión porque sostiene que no conocía la historia ni la forma en que sería abordada por la serie. “No tengo ni idea de cómo sucede. No he visto ni un capítulo”, expresó.

Campos también habló del disco que desarrolla junto a Thalía. “Tenemos un disco que es una joya. Tengo cuatro años esperando que ponga voz y ahora dice que está en standby”, declaró.

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El compositor mostró molestia al referirse a la pausa del proyecto. “Cada quien tiene su mundo, su burbuja. Ella es una estrella mundial, yo estoy fascinado con grabar con ella. A ver qué pasa, no tengo idea”, sostuvo.

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Kiko Campos había dicho que debía una disculpa pública por no entender el caso de Sasha Sokol

Las declaraciones de Campos ocurrieron días después de que reconoció públicamente que no entendió lo que sucedía alrededor de Sasha Sokol y Luis de Llano durante los años en que trabajó cerca de Timbiriche.

En una entrevista anterior, el compositor afirmó que su generación normalizó dinámicas que ahora identifica como equivocadas. “Qué vergüenza. Y yo me incluyo”, expresó al hablar sobre el tema.

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Campos también sostuvo que debía una disculpa. “Yo debo una disculpa pública, en serio, a toda esta gente que no vimos en realidad lo que pasaba”, declaró.

El músico se refirió a Sasha como una amiga y como una persona relevante en su trayectoria. En el encuentro con la prensa, insistió en que su reflexión no se limitaba a la cantante, sino que incluía a quienes no reconocieron relaciones de poder que afectaban a menores de edad dentro del medio.

“No nada más a Sasha, por supuesto a Sasha, que es mi amiga y la adoro y ha sido una pieza importante en mi carrera”, dijo. Campos añadió que en esa época se normalizaron hechos que no debieron ser vistos como habituales.

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La cantante llevó su caso contra Luis de Llano a tribunales y obtuvo una sentencia civil por daño moral. La SCJN negó el amparo promovido por el productor en junio de 2025, con lo que la resolución quedó firme.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

La sentencia estableció medidas como una disculpa pública, reparación del daño y la obligación de abstenerse de hablar públicamente sobre Sasha Sokol y el caso. La resolución fue de carácter civil, no penal.

El 2 de septiembre de 2026, Luis de Llano fue arrestado de forma administrativa por incumplimientos vinculados con las medidas ordenadas en la sentencia, entre ellos la falta de una disculpa pública y la publicación de una síntesis del fallo.

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Los exintegrantes cuestionaron una ficción sobre personas identificables

La polémica por la serie inició antes de su estreno en ViX. Seis exintegrantes de Timbiriche compartieron un comunicado conjunto para marcar distancia de la producción.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, señalaron Sokol, Ibarra, Bauer, Garza, Schoening y Rubín.

Los artistas precisaron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. También señalaron que no fueron invitados a conocer el contenido completo de la ficción antes de su lanzamiento.

Campos dijo que recibió críticas por participar en la música, aunque sostuvo que su labor fue limitada a la producción de canciones. “La música de la serie no es mía. Yo hice las canciones, hice los covers”, expresó.

El compositor afirmó que aceptó el trabajo porque la serie era desarrollada por compañías con las que existían antecedentes de producciones de alto alcance. “Venían de hacer la primera de Luis Miguel, la segunda de Luis Miguel, hacer la de Paco Stanley. Todo con Televisa, con ViX”, comentó.

La postura de Thalía no ha sido confirmada por la cantante ni por su equipo. La versión fue dada a conocer únicamente por Kiko Campos durante su conversación con la prensa.