México Deportes

Memo Ochoa conmueve al americanismo con emotiva invitación a su homenaje en el Estadio Banorte: “Volver al América es volver a casa”

El exportero de las Águilas tendrá un reencuentro con la afición de Coapa el próximo 25 de octubre

(Especial)
(Especial)
Guardar

Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con la afición del América para cerrar un capítulo especial de su carrera. Después de que el club azulcrema anunciara un homenaje para el guardameta durante su partido de Liga MX ante Pachuca, el próximo domingo 25 de octubre, el propio exfutbolista publicó un video en redes sociales para invitar a los americanistas a acompañarlo en el Estadio Banorte.

Para Paco Memo, regresar al equipo que marcó sus inicios como profesional representa mucho más que recibir un reconocimiento. El arquero compartió un mensaje dirigido a los seguidores de las Águilas, en el que expresó lo que significa volver al lugar donde comenzó su historia en el futbol.

PUBLICIDAD

El mensaje de Memo Ochoa a la afición

Guillermo Ochoa sostiene un balón de fútbol en un cartel azul y amarillo con textos del homenaje y el escudo del Club América
(X/ @ClubAmerica)

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ochoa recordó el vínculo que mantiene con el conjunto de Coapa e invitó a los aficionados a ser parte de un momento especial, con el que busca agradecer el apoyo que recibió durante sus años con el equipo.

Queridos americanistas quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial, ustedes saben que el volver al América significa para mí volver a casa, lugar donde comenzó todo”, expresó el exguardameta.

El exfutbolista también destacó la importancia de compartir este homenaje con la afición y despedirse del club que le abrió las puertas al futbol profesional.

PUBLICIDAD

Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje donde cerraremos juntos un ciclo con el club que me vio nacer y sobre todo agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años, los espero ahí, nos vemos pronto”, añadió.

Así fue la historia de Memo Ochoa con el América

(Especial)

La historia de Guillermo Ochoa con las Águilas comenzó en 2004, cuando debutó como profesional bajo las órdenes del entrenador neerlandés Leo Beenhakker. Sus actuaciones le permitieron consolidarse en el primer equipo y convertirse en uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano.

En 2011 dejó el balompié nacional para continuar su carrera en Europa. Ocho años después, en 2019, regresó al América para vivir una segunda etapa con el club y reencontrarse con la afición azulcrema.

Entre ambas etapas, el guardameta disputó 424 partidos oficiales con las Águilas, cifra que lo convirtió en el portero con más apariciones en la historia de la institución. Durante su paso por el equipo también consiguió cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año, la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006 y la InterLiga de 2008.

El último partido oficial de Ochoa fue el 24 de junio de 2026, cuando ingresó de cambio en la victoria de México por 3-0 ante Chequia durante el Mundial 2026. Posteriormente, el 21 de julio, anunció oficialmente su retiro del futbol profesional.

Tras recibir un reconocimiento de la Selección Mexicana, el arquero tendrá ahora la oportunidad de reencontrarse con los seguidores del América, el equipo donde comenzó su trayectoria y con el que construyó una parte importante de su carrera.

Temas Relacionados

Club AméricaGuillermo OchoaLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Un encuentro durante la Semana Billboard de la Música Latina mezcló recuerdos del Mundial de Brasil 2014, saludos para sus seguidores y un proyecto social dirigido a jóvenes latinos

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Como cada año la cantante hace una celebración de disfraces sumamente exclusiva

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

El mediocampista mexicano podría participar en un duelo clave para las aspiraciones del Betis, que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación europea

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Metrobús de la L2 choca en alcaldía Iztacalco, reportan 27 personas lesionadas

El pasado 19 de octubre también se registró un choque de una unidad en la alcaldía Benito Juárez

Metrobús de la L2 choca en alcaldía Iztacalco, reportan 27 personas lesionadas

Extranjero exige silencio a mexicanas en una cafetería de la Roma y desata polémica: “Este no es un espacio público”

Un video muestra el enfrentamiento entre un hombre extranjero y dos mujeres mexicanas en la Ciudad de México. La discusión provocó críticas en redes sociales por la actitud del visitante y reavivó el debate sobre la gentrificación

Extranjero exige silencio a mexicanas en una cafetería de la Roma y desata polémica: “Este no es un espacio público”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Por una alerta del Ejército: localizan un narcolaboratorio con uniformes de corporaciones de seguridad y sustancias químicas en Nayarit

No solo en Sinaloa: penales de CDMX también acumulan celulares, droga, armas y alcohol

César Jauregui dormirá en El Altiplano por traición a la patria: juez lo deja en prisión tras casi 9 horas de audiencia

Rusia acusa a Ucrania de entrenar con drones de combate a 80 sicarios de cárteles mexicanos y señala al entorno de Zelenski

ENTRETENIMIENTO

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

De salmón con pistache a short rib: el menú del baby shower de la hija de Carlos Rivera

Paulo Londra hoy en el Monumento a la Revolución: clima, rutas, horarios y canciones de su nuevo disco “Entre Cielos”

Frank de Parchís desmiente rivalidad con Timbiriche y cuestiona escena de la serie de ViX

DEPORTES

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Katia Itzel vuelve a ser blanco de críticas por anular el “gol del torneo” en el partido entre Atlante y Juárez

Luchador mexicano de WWE estalla contra Hijo de Fishman por amenazar a un réferi con el martinete que mató a El Búho

Pitbull Cruz lanza su pronóstico para el combate entre Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster: “Una pelea de inicio muy tediosa”

Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 11 de la Liga Mx Femenil