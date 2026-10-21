Memo Ochoa conmueve al americanismo con emotiva invitación a su homenaje en el Estadio Banorte: “Volver al América es volver a casa”

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Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con la afición del América para cerrar un capítulo especial de su carrera. Después de que el club azulcrema anunciara un homenaje para el guardameta durante su partido de Liga MX ante Pachuca, el próximo domingo 25 de octubre, el propio exfutbolista publicó un video en redes sociales para invitar a los americanistas a acompañarlo en el Estadio Banorte.

Para Paco Memo, regresar al equipo que marcó sus inicios como profesional representa mucho más que recibir un reconocimiento. El arquero compartió un mensaje dirigido a los seguidores de las Águilas, en el que expresó lo que significa volver al lugar donde comenzó su historia en el futbol.

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El mensaje de Memo Ochoa a la afición

(X/ @ClubAmerica)

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ochoa recordó el vínculo que mantiene con el conjunto de Coapa e invitó a los aficionados a ser parte de un momento especial, con el que busca agradecer el apoyo que recibió durante sus años con el equipo.

“Queridos americanistas quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial, ustedes saben que el volver al América significa para mí volver a casa, lugar donde comenzó todo”, expresó el exguardameta.

El exfutbolista también destacó la importancia de compartir este homenaje con la afición y despedirse del club que le abrió las puertas al futbol profesional.

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“Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje donde cerraremos juntos un ciclo con el club que me vio nacer y sobre todo agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años, los espero ahí, nos vemos pronto”, añadió.

Así fue la historia de Memo Ochoa con el América

La historia de Guillermo Ochoa con las Águilas comenzó en 2004, cuando debutó como profesional bajo las órdenes del entrenador neerlandés Leo Beenhakker. Sus actuaciones le permitieron consolidarse en el primer equipo y convertirse en uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano.

En 2011 dejó el balompié nacional para continuar su carrera en Europa. Ocho años después, en 2019, regresó al América para vivir una segunda etapa con el club y reencontrarse con la afición azulcrema.

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Entre ambas etapas, el guardameta disputó 424 partidos oficiales con las Águilas, cifra que lo convirtió en el portero con más apariciones en la historia de la institución. Durante su paso por el equipo también consiguió cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año, la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006 y la InterLiga de 2008.

El último partido oficial de Ochoa fue el 24 de junio de 2026, cuando ingresó de cambio en la victoria de México por 3-0 ante Chequia durante el Mundial 2026. Posteriormente, el 21 de julio, anunció oficialmente su retiro del futbol profesional.

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Tras recibir un reconocimiento de la Selección Mexicana, el arquero tendrá ahora la oportunidad de reencontrarse con los seguidores del América, el equipo donde comenzó su trayectoria y con el que construyó una parte importante de su carrera.