México

Extranjero exige silencio a mexicanas en una cafetería de la Roma y desata polémica: “Este no es un espacio público”

Un video muestra el enfrentamiento entre un hombre extranjero y dos mujeres mexicanas en la Ciudad de México. La discusión provocó críticas en redes sociales por la actitud del visitante y reavivó el debate sobre la gentrificación

La discusión quedó registrada en video y terminó cuando las mujeres decidieron abandonar el negocio para trasladarse a otro lugar en taxi. Las imágenes generaron una ola de comentarios contra la actitud del visitante.

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Una discusión en una cafetería de la colonia Roma, en la Ciudad de México, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que un hombre extranjero reclamara a dos mujeres mexicanas por el ruido que hacían mientras consumían alimentos. El incidente quedó registrado en video y provocó reacciones relacionadas con la convivencia, el respeto y la gentrificación en la capital del país.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa el momento en que el visitante confronta a las mujeres y les solicita que dejen de hablar en voz alta. Durante el intercambio, el hombre argumentó que no se encontraban en un espacio público y llegó a compararlas con niños de ocho años.

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La grabación generó controversia entre los usuarios, quienes cuestionaron la manera en que el extranjero se dirigió a las comensales y debatieron sobre los límites de la convivencia en establecimientos comerciales.

Así ocurrió el enfrentamiento en la colonia Roma

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con el video que circula en internet, las dos mexicanas se encontraban en una cafetería de una de las zonas más conocidas de la capital cuando comenzó el reclamo.

Ante la exigencia de guardar silencio, una de las mujeres respondió que el hombre no tenía “derecho” a impedirles conversar. También cuestionó sus argumentos y puso sobre la mesa el carácter público de la calle, preguntándole si consideraba que ese espacio le pertenecía.

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La discusión subió de tono, aunque finalmente las mujeres optaron por retirarse del establecimiento. Según la información difundida junto con las imágenes, ambas abandonaron el lugar y tomaron un taxi para continuar su recorrido en otro sitio.

El episodio llamó la atención por la actitud del hombre y por la respuesta de las mujeres, quienes decidieron poner fin al altercado al salir de la cafetería.

Usuarios relacionan el caso con la gentrificación

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La difusión del material provocó numerosas reacciones en redes sociales. Una parte de los internautas criticó la conducta del extranjero y relacionó el incidente con las tensiones que se han presentado en colonias de la Ciudad de México donde ha aumentado la presencia de residentes internacionales.

Entre los comentarios compartidos destacó el de una usuaria que cuestionó la percepción de pertenencia que, según su opinión, algunos visitantes desarrollan en zonas con procesos de gentrificación.

“Este tipo de extranjeros son los que no queremos aquí. La Condesa, la Roma, Polanco y Coyoacán son colonias tan gentrificadas que hasta los extranjeros sienten que son de su propiedad. No les gusta que hagamos ruido”, dijo una usuaria.

La publicación reflejó el descontento de quienes consideran que los cambios en determinadas zonas de la capital han generado tensiones entre la población local y quienes llegan de otros países.

No obstante, las reacciones corresponden a opiniones de usuarios y no permiten establecer que todos los extranjeros mantengan ese tipo de comportamiento.

El debate sobre los espacios públicos

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otro comentario se centró en la diferencia entre el interior de un negocio y las áreas exteriores que pueden utilizar los establecimientos comerciales.

“Desde luego que SÍ ES UN ESPACIO PÚBLICO. De hecho, en la CDMX, cualquier establecimiento con enseres únicamente tiene un permiso de las alcaldías para colocarlos; la calle nunca deja de ser la calle, y quien decide sentarse ahí debe asumir que está en la calle, no en un local”, explicó otro usuario en redes sociales.

La discusión puso sobre la mesa la importancia de distinguir entre las reglas de convivencia de un establecimiento y el uso de espacios exteriores sujetos a permisos específicos. Sin embargo, el material difundido no permite determinar con precisión si el altercado ocurrió dentro del local o en un área exterior habilitada para los clientes.

“No nos van a venir a decir qué hacer en nuestro país”

Entre las reacciones también aparecieron mensajes que defendieron las costumbres de convivencia de los mexicanos y rechazaron lo que consideraron una actitud de superioridad por parte del visitante.

“Que se regrese a su país, así de sencillo. Al mexicano le gusta platicar, convivir, reír. No nos van a venir a decir qué hacer o no hacer en nuestro país”, mencionó otro usuario.

Hasta el momento, el video continúa circulando en plataformas digitales y sumando comentarios sobre lo ocurrido. La discusión trascendió el enfrentamiento particular para convertirse en una conversación más amplia sobre el respeto mutuo, las normas de convivencia y las tensiones sociales vinculadas con la gentrificación en la Ciudad de México.

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