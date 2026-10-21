Memo Ochoa revive junto a Fuerza Regida la polémica del “no era penal” que marcó a México en Brasil 2014

(Instagram)

Guardar

Guillermo “Memo” Ochoa y Fuerza Regida protagonizaron un encuentro que dio de qué hablar en redes sociales. Durante la Semana Billboard de la Música Latina 2026, el exguardameta mexicano conversó con los integrantes de la agrupación y recordó uno de los episodios más discutidos de su carrera: el penal que marcó la eliminación de México ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014. La charla incluyó una respuesta contundente que volvió a poner sobre la mesa aquella jugada.

El momento quedó registrado en un video compartido en redes sociales. “Usted estuvo ahí a unos metros, ¿fue penal?”, preguntó Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP y líder de Fuerza Regida. Ochoa respondió sin titubeos: “Nunca, jamás fue penal”. La breve conversación recuperó una polémica que sigue presente en la memoria de muchos aficionados mexicanos y que forma parte de los recuerdos más comentados de aquella Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Pero el encuentro no se limitó al futbol. Los participantes también enviaron saludos a sus seguidores y adelantaron una colaboración enfocada en impulsar oportunidades para jóvenes de la comunidad latina en Estados Unidos. Así, entre anécdotas deportivas, música mexicana y proyectos sociales, la reunión conectó dos ámbitos que reúnen a millones de seguidores a ambos lados de la frontera.

Memo Ochoa recuerda el penal que marcó a México en Brasil 2014

CIUDAD DE MÉXICO, 04JULIO2026.- Guillermo Ochoa durante la zona mixta con jugadores de la Selección Nacional Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), previo a su partido frente a la selección de Inglaterra en juego de octavos de final. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La pregunta de JOP llevó a Ochoa de regreso a uno de los momentos más dolorosos para la afición mexicana. En los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, México enfrentó a Países Bajos y estuvo cerca de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, un penal señalado en los minutos finales cambió el rumbo del encuentro y provocó una controversia que continúa generando opiniones encontradas.

PUBLICIDAD

La jugada ocurrió cuando Arjen Robben cayó dentro del área tras un contacto con Rafael Márquez. El árbitro portugués Pedro Proença señaló la pena máxima, que Klaas-Jan Huntelaar convirtió para sellar la victoria neerlandesa por 2-1. México quedó eliminado después de haber mantenido la ventaja durante buena parte del partido, en un desenlace que alimentó el debate sobre la decisión arbitral.

A más de una década de aquel encuentro, la respuesta de Ochoa fue categórica: “Nunca, jamás fue penal”. La frase recupera la postura del guardameta sobre una acción que sigue despertando recuerdos entre los aficionados. El intercambio con JOP permitió revivir el episodio en un contexto inesperado, lejos de la cancha y frente a una agrupación que también representa a una parte importante del público mexicano.

PUBLICIDAD

¿Quién es Memo Ochoa, el guardameta que hizo historia con México?

Guillermo Ochoa es uno de los porteros mexicanos más reconocidos de las últimas décadas. Su trayectoria incluye participaciones en distintas Copas del Mundo con la Selección Mexicana y actuaciones que lo convirtieron en una figura familiar para los aficionados. Su presencia internacional y su longevidad en el futbol profesional consolidaron su lugar entre los nombres destacados del deporte nacional.

El Mundial de 2014 fue uno de los torneos más recordados de su carrera, especialmente por sus intervenciones frente a Brasil durante la fase de grupos. Aquel desempeño reforzó su popularidad y lo colocó en el centro de la conversación futbolística internacional. Por eso, su opinión sobre el penal contra Países Bajos sigue despertando interés entre quienes recuerdan la eliminación mexicana.

PUBLICIDAD

En su encuentro con Fuerza Regida, Ochoa mostró una faceta distinta a la que suele presentar dentro del campo. Además de recordar aquella jugada, participó en una conversación que también abordó el potencial de unir la influencia del deporte con la música para impulsar proyectos dirigidos a las nuevas generaciones.

Fuerza Regida une el regional mexicano con una iniciativa social

El cantante Jesús Ortiz Paz y los demás miembros de la agrupación Fuerza Regida posan vestidos de negro en un estudio fotográfico. (Instagram: Fuerza Regida)

Fuerza Regida, agrupación originaria de San Bernardino, California, se ha convertido en uno de los nombres destacados del regional mexicano. Liderada por Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, la banda ha contribuido a ampliar el alcance de la música mexicana entre las nuevas generaciones de Estados Unidos y México. Su crecimiento en la industria también le ha permitido ganar reconocimiento dentro de la música latina.

PUBLICIDAD

La agrupación recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante la Semana Billboard de la Música Latina 2026, una distinción que reconoce su contribución a la expansión de la música mexicana en Estados Unidos. En paralelo, prepara una alianza con Guillermo Ochoa para promover iniciativas sociales, con especial atención en San Bernardino, ciudad de origen del grupo.

Durante el encuentro, Ochoa destacó la labor de JOP para crear espacios comunitarios en los que los jóvenes puedan practicar deportes y desarrollar actividades artísticas. Aunque todavía no se han anunciado acciones concretas ni fechas de implementación, la intención es ofrecer alternativas para quienes buscan oportunidades en el futbol, la música y otros ámbitos. Por ahora, el video deja dos momentos para recordar: la contundente respuesta sobre el famoso penal y el acercamiento entre el futbolista y la agrupación para impulsar un proyecto dirigido a la comunidad latina.

PUBLICIDAD