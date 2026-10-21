México

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Como cada año la cantante hace una celebración de disfraces sumamente exclusiva

Un presentador vestido con traje oscuro se dirige a la cámara desde un escenario virtual que simula el interior de una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. Las imágenes muestran animaciones computarizadas de estructuras circulares, módulos interconectados y vistas panorámicas del planeta desde el espacio exterior.
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Jaime Maussan revela en un video que Beliween 2026 tendría una temática de contacto extraterrestre para la fiesta anual de disfraces de Belinda, aunque hasta ahora no se conocen la fecha, sede ni lista de invitados del evento.

El conductor aparece dentro de una nave espacial para dar un mensaje con tono de transmisión urgente. La publicación anticipa que la celebración podría reunir “seres de distintas galaxias” y recupera el nombre de la fiesta que la cantante organiza alrededor de Halloween.

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“Interrumpimos nuestra programación para informar sobre un acontecimiento extraordinario. En las últimas horas se han detectado señales inexplicables y actividad inusual que apuntan a un posible contacto extraterrestre”, dice Maussan al inicio del video.

La pieza audiovisual no presenta el Beliween como una fiesta convencional. El presentador habla de imágenes con “indicios de una presencia que no parece pertenecer a nuestro planeta” y relaciona esas señales con un evento próximo.

La publicación incluye el mensaje: “Las evidencias apuntan a un acontecimiento sin precedentes. Señales de origen desconocido parecen revelar un secreto que ha permanecido oculto durante milenios”.

También añade otra frase que adelanta la estética de la celebración: “La creación fue solo el comienzo. El contacto, nuestro destino”.

maussan belinda
(Instagram)

Jaime Maussan pone al Beliween 2026 bajo una alerta extraterrestre

Durante su intervención, Jaime Maussan sostiene que fuentes cercanas a la investigación detectaron que el fenómeno tendría relación con un encuentro que reunirá a seres de varias galaxias.

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“La fecha ha sido identificada, el lugar bajo estricta vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales recibidas: Beliween”, menciona el conductor en referencia al evento de disfraces de Belinda.

El video juega con el lenguaje de las investigaciones sobre avistamientos extraterrestres. Maussan plantea preguntas como: “¿Estamos ante una invasión, un encuentro intergaláctico?”. Después asegura que continuará informando sobre el caso.

La participación del conductor apunta a que el concepto del Beliween 2026 estaría ligado a naves espaciales, criaturas de otros mundos, supuestas señales extraterrestres y una atmósfera de ciencia ficción.

Jaime Maussan - Maussan TV
Jaime Maussan - Maussan TV: ¿Cuándo y dónde ver? (Instagram)

Belinda no revela en la publicación si el evento se realizará el 31 de octubre ni si conservará la dinámica privada de años anteriores.

El anuncio llega cuando sus seguidores esperan cada año la fiesta de Halloween de la cantante. El Beliween se convirtió en una de las celebraciones de disfraces más comentadas entre figuras del espectáculo e influencers de la Ciudad de México.

El Beliween mantiene una tradición de disfraces elaborados de Belinda

En 2025, Belinda celebró su Beliween con un disfraz de Greta, personaje de la película Gremlins. La cantante llegó a la fiesta a bordo de un auto clásico y subió al escenario con música de El fantasma de la ópera.

“Bienvenidos a mi Beliween 2025. Ya saben que esta es mi época favorita del año, quiero que la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan y disfruten”, dijo la artista durante aquella reunión.

La hija de Eugenio Derbez se disfrazó de uno de los personajes más emblemáticos de su papá. (Instagran: @aislinnderbez)
La hija de Eugenio Derbez se disfrazó de uno de los personajes más emblemáticos de su papá. (Instagran: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez, Karol Sevilla, Erik Rubín, Mía Rubín, Tarik Othón y Majo Aguilar estuvieron entre los invitados que acudieron caracterizados a la celebración. El evento se realizó de manera privada en la Ciudad de México.

La caracterización de Belinda retomó a la criatura femenina de la película de 1984. Karol Sevilla asistió disfrazada de Megan, mientras Aislinn Derbez apareció como Aaron Abasolo, personaje interpretado por su padre Eugenio Derbez.

La fiesta de 2025 confirmó que el Beliween no se limita al disfraz de su anfitriona. La decoración, las entradas temáticas y la presencia de invitados del medio artístico forman parte de la expectativa que rodea el evento cada octubre.

Belinda ya se transformó en Lilith para la edición de 2023

La cantante también sorprendió durante el Beliween de 2023. En esa ocasión se caracterizó como Lilith, personaje de la cuarta entrega del videojuego Diablo.

Para representar a la hija de Mefisto, Belinda utilizó prostéticos en rostro y cabeza, cuernos, lentes de contacto y uñas largas. El atuendo incluyó un vestido entallado con referencias al personaje del videojuego.

Entre las caracterizaciones que Belinda ha mostrado en otros años aparecen una Novia de Frankenstein, una versión femenina de Eso, el payaso, Pinhead de Hellraiser y una Catrina. En 2023 también publicó imágenes con un disfraz de conejo bebé.

Beliween

El video con Jaime Maussan abre una nueva ruta para el Beliween. La celebración de 2026 podría dejar atrás los monstruos clásicos y los personajes de cine para instalar una historia sobre señales desconocidas, vigilancia espacial y visitantes de otros planetas.

Hasta el momento, el único anuncio público muestra a Maussan dentro de una nave y coloca el nombre de Beliween en el centro de su supuesta investigación extraterrestre.

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