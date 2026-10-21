Caos en la Línea 9 y Línea 1 del Metro: qué transportes alternativos usar para cruzar la CDMX hoy

Metro CDMX inicio de operaciones Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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Este miércoles 21 de octubre la CDMX atraviesa una crisis de movilidad en donde miles de personas usuarias del transporte público sufren las consecuencias. Luego de que la noche del martes 20 se registrara un incendio en la estación Velódromo, esta mañana los usuarios de la Línea 9 (Café) tuvieron que trasladarse hacia la Línea 1 (Rosa).

Sin embargo, el traslado en este trayecto también se vio afectado debido a que en la estación Zaragoza los usuarios debieron ser evacuados de un tren tras caer un bastón a las vías lo que generó retrasos y el aumento de la demanda.

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Esta falla crítica en la red del Metro desató de inmediato un masivo “efecto dominó” que saturó las arterias alternativas de la ciudad y provocó severas demoras en varias líneas del Metrobús, un panorama que se complicó aún más debido a múltiples movilizaciones sociales en el centro y oriente de la metrópoli.

Si necesitas cruzar la Ciudad de México el día de hoy, te presentamos el reporte completo de la contingencia y las mejores alternativas de transporte disponibles.

El STC confirma un conato de fuego en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva y pide a los usuarios atender las indicaciones del personal ante la circulación lenta de trenes. (X/@PedroMarquezRos)

El incendio que provocó la suspensión del servicio

De acuerdo con los reportes oficiales del Sistema de Transporte Colectivo, personal de las áreas de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas se encuentra trabajando a marchas forzadas para reparar el cableado dañado por el fuego. Mientras concluyen estas labores de emergencia para garantizar un restablecimiento seguro, la Línea 9 opera únicamente de manera provisional en el tramo de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos.

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Por el momento, no hay circulación de trenes desde la estación de correspondencia Chabacano hasta la terminal de Pantitlán. La suspensión de este tramo clave ha concentrado a miles de viajeros que buscan llegar al oriente de la metrópoli o conectar hacia el Estado de México.

El director del Metro detalla el origen del incendio en Velódromo y confirma que el fuego pudo afectar el cableado de alta tensión de la Línea 9. (X/@AdrianRubalcava)

Red de apoyo y afectaciones en el Metrobús

Para aminorar el impacto del cierre, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo en el tramo fuera de operación de Chabacano a Pantitlán. Sin embargo, la alta demanda de usuarios ha provocado largas filas y retrasos considerables.

Esta sobrecarga en la demanda se trasladó de inmediato al sistema Metrobús, que registra complicaciones adicionales en múltiples líneas por eventos ajenos y marchas en la vía pública:

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Línea 2 y Línea 4: Registran servicio con alta afluencia y retrasos generalizados , especialmente en la zona de Tepalcates y en la Ruta Sur de la L4, debido al desvío masivo de usuarios de la Línea 9. Adicionalmente, en la L2 no hay servicio en la estación UPIICSA en ambos sentidos por la obstrucción del carril confinado.

Línea 1: Presenta servicio fraccionado por marchas; opera únicamente de Indios Verdes a Plaza de La República y de El Caminero a Insurgentes, manteniendo sin servicio las estaciones Reforma y Hamburgo .

Línea 4 (Ruta Sur): Desvía su recorrido por México-Tenochtitlán, Balderas y Ayuntamiento, dejando sin servicio el tramo de Plaza de la República a Vocacional 5 , además de afectaciones previas por obras de reencarpetamiento en Alameda Oriente y Calle 6 .

Línea 5: Opera partida en los tramos de Río de los Remedios a Canal del Norte y de Preparatoria 1 a San Lázaro, encontrándose sin servicio de Deportivo Eduardo Molina a San Lázaro .

Línea 7: Corre por carriles laterales en el tramo de El Caballito a Chapultepec con dirección a Indios Verdes.

El MB tampoco es suficiente par ala intensa carga de pasajeros este miércoles. (Crédito: Wikipedia)

Las mejores rutas alternativas para cruzar la CDMX hoy

Ante la saturación en la superficie y la suspensión parcial de la Línea 9, estas son las opciones más eficientes para desplazarte entre el oriente, el centro y el poniente de la capital:

1. Conexión Oriente-Poniente por el Metro

Línea 1 (Pantitlán - Observatorio): Es la alternativa principal recomendada por las autoridades para suplir el tramo de la Línea 9. Opera en su totalidad y te permite conectar desde Pantitlán con el centro y el poniente de la ciudad, además de ofrecer correspondencia con la Línea 2 en Pino Suárez y con la Línea 8 en Salto del Agua.

Línea 5 (Pantitlán - Politécnico): Si tu destino es el norte o el noroeste de la CDMX, aborda la Línea 5 en Pantitlán. Puedes transbordar en Oceanía hacia la Línea B o en La Raza hacia la Línea 3 para evitar la zona de conflicto en el centro.

2. Para evitar los cierres en el Metrobús

Alternativa a Línea 1 de Metrobús: Si necesitas trasladarte sobre el corredor Insurgentes pero requieres pasar la zona de Reforma y Hamburgo, utiliza la Línea 3 del Metro (Indios Verdes - Universidad) o la Línea 2 del Metro (para conectar entre el sur y el centro).

Alternativa a Línea 5 de Metrobús: Para superar el tramo cerrado entre Deportivo Eduardo Molina y San Lázaro, se sugiere abordar la Línea 4 del Metro (Santa Anita - Martín Carrera) o desplazarse sobre la Línea B del Metro (Buenavista - Ciudad Azteca) para llegar a la zona del centro-oriente.

Se recomienda a toda la ciudadanía salir con al menos 40 minutos de anticipación, consultar el estado de la red en tiempo real a través de los canales oficiales y tomar precauciones al abordar las unidades de apoyo.